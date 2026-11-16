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हिंदी न्यूज़बिजनेस10 रुपए के नोट की फोटो पर 1.5 करोड़ के टैक्स का मामला, कंपनी जीती केस

10 रुपए के नोट की फोटो पर 1.5 करोड़ के टैक्स का मामला, कंपनी जीती केस

1.5 करोड़ रुपये के इनकम टैक्स नोटिस को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि केवल व्हाट्सएप चैट और 10 रुपये के नोट की फोटो के आधार पर टैक्स नहीं लग सकता है. ITAT के इस फैसले से कंपनी को राहत पहुंची.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 16 Nov 2026 12:05 PM (IST)
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  • अहमदाबाद ITAT: टैक्स सिर्फ व्हाट्सएप चैट पर नहीं लग सकता.
  • आयकर विभाग ने विज्ञापन कंपनी पर ₹1.50 करोड़ टैक्स जोड़ा था.
  • विभाग ने व्हाट्सएप चैट, टोकन सिस्टम से बेनामी लेनदेन बताया.
  • ट्रिब्यूनल ने ठोस सबूत न मिलने पर टैक्स मांग रद्द की.

अहमदाबाद के इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) ने एक अहम फैसले में साफ कर दिया है कि सिर्फ व्हाट्सएप चैट और अनुमान के आधार पर किसी पर टैक्स नहीं थोपा जा सकता.

ट्रिब्यूनल ने एक विज्ञापन कंपनी पर आयकर विभाग द्वारा जोड़े गए 1.50 करोड़ रुपये के 'टैक्स एडिशन' को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि विभाग नकद लेन-देन का कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया. यह मामला DCIT बनाम Khushi Advertising Ideas Private Limited से जुड़ा है, जिस पर ITAT की अहमदाबाद बेंच ने अपना फैसला सुनाया. 

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क्या था मामला?

मिराज एंटरटेनमेंट लिमिटेड (MEL) के निदेशक अमित शर्मा के मोबाइल फोन से कुछ व्हाट्सएप चैट मिली थीं. इनमें उन्होंने संजय सिंह नाम के एक दूसरे व्यक्ति से  2 करोड़ रुपये नकद का इंतजाम करने को कहा था. इस व्हाट्सएप चैट में '1.5 ahmedabad khushi' लिखा मिला था.

जांच के बाद आयकर विभाग ने अनुमान लगाया कि '1.5 ahmedabad khushi'का मतलब यही होगा कि अहमदाबाद में 'खुशी एडवरटाइजिंग' को 1.50 करोड़ रुपये नकद दिए जाने हैं. इस गुप्त लेन-देन में सही व्यक्ति की पहचान के लिए एक खास 'टोकन सिस्टम' अपनाया गया था.

पैसा देने वाले शख्स (संजय सिंह) के फोन पर 10 रुपये के एक नोट की फोटो भेजी गई थी ताकि पैसा लेने आने वाला व्यक्ति वही असली नोट दिखाकर अपनी पहचान साबित कर सके."

टैक्स विभाग ने क्या लिया एक्शन?

आयकर विभाग को लगा कि यह 'एंट्री ऑपरेटर' का खेल है. विभाग ने माना कि 'खुशी एडवरटाइजिंग' कंपनी ने पहले 1.50 करोड़ रुपये कैश लिए और फिर उस पैसे को वैध दिखाने के लिए बैंक खाते के जरिए मिराज एंटरटेनमेंट को 1.47 करोड़ रुपये (TDS काटकर) ट्रांसफर कर दिए.

विभाग ने कंपनी के इस खर्च को फर्जी करार देते हुए आयकर कानून की धारा 69C के तहत कंपनी की कुल कमाई में 1.50 करोड़ रुपये और जोड़ दिए, जिससे कंपनी पर बड़ा टैक्स और जुर्माना बन गया.

कोर्ट ने सुनाया फैसला

कंपनी ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया. मामला अहमदाबाद के इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) पहुंचा. कंपनी ने अदालत में सबूत पेश किए कि मिराज एंटरटेनमेंट के साथ उनका असली व्यापारिक समझौता हुआ था. उन्होंने बाकायदा काम किया था. उसके असली बिल (Invoices) और बैंक से हुए लेन-देन के सारे कागजात दिखाए.

ट्रिब्यूनल ने पाया कि आयकर विभाग के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि 10 रुपये का नोट दिखाकर कैश लेने वाला 'अजय' वाकई खुशी एडवरटाइजिंग का आदमी था. ITAT ने आयकर विभाग द्वारा जोड़े गए 1.50 करोड़ रुपये के टैक्स एडिशन को पूरी तरह रद्द कर दिया और कंपनी को क्लीन चिट दे दी.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 16 Nov 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
ITAT Cash Deal Case
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