10 मिनट वाली Blinkit ने Instamart को धोया, फूड डिलीवरी में Zomato बहुत आगे

कभी ऑनलाइन खाना मंगाने के लिए पहचाने जाने वाले जोमैटो और स्विगी अब घर का राशन और रोज के सामान मिनटों में पहुंचाने की रेस में भी उतर चुके हैं. लेकिन इस मुकाबले में दोनों कंपनियों की कहानी एक जैसी नहीं है. एक तरफ ब्लिंकिट तेजी से आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ स्विगी की इंस्टामार्ट को अपनी रफ्तार बढ़ाने के साथ घाटा कम करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.

सितंबर तिमाही के नतीजों में यह अंतर साफ दिखाई दिया. ब्लिंकिट ने ऑर्डर वैल्यू और स्टोर नेटवर्क, दोनों मामलों में इंस्टामार्ट से बड़ी बढ़त बनाई. वहीं, फूड डिलीवरी के कारोबार में भी जोमैटो की स्थिति स्विगी से मजबूत बनी हुई है. आइए जानते हैं कि आखिर दोनों कंपनियों के बीच कितना अंतर है.

ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट के बीच कितना अंतर?

आंकड़ा ब्लिंकिट स्विगी इंस्टामार्ट ऑर्डर वैल्यू 20940 करोड़ रुपए 6590 करोड़ रुपए सलाना बढ़त 79% 35% डॉर्क स्टोर कितने हैं? 2751 1240 ऑपरेटिंग नतीजा 184 करोड़ मुनाफा 895 करोड़ घाटा

ऑर्डर वैल्यू कितना बढ़ा?

ब्लिंकिट की ऑर्डर वैल्यू एक साल में 79% बढ़कर 20,940 करोड़ रुपए हो गई, जबकि इंस्टामार्ट की ऑर्डर वैल्यू 35% बढ़कर 6,590 करोड़ रुपए नजर आ रही है. यानी ब्लिंकिट पर ऑर्डर की वैल्यू इंस्टामार्ट के मुकाबले तीन गुना से भी ज्यादा है.

ब्लिंकिट के स्टोर भी तेजी से बढ़े

क्विक कॉमर्स में सिर्फ ऐप पर ऑर्डर मिलना काफी नहीं है. सामान को जल्दी पहुंचाने के लिए कंपनी को ग्राहकों के आसपास छोटे-छोटे वेयरहाउस बनाने पड़ते हैं, जिन्हें डार्क स्टोर कहा जाता है. सितंबर तिमाही तक ब्लिंकिट के पास 2,751 डार्क स्टोर थे, जबकि इंस्टामार्ट के स्टोर की संख्या 1,240 थी. वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में ब्लिंकिट ने 508 नए स्टोर जोड़े, जबकि इंस्टामार्ट ने सिर्फ 97 स्टोर जोड़े. जितने ज्यादा इलाकों में कंपनी के स्टोर होंगे, उतने ज्यादा ग्राहकों तक सामान पहुंचाने का मौका मिलेगा.

कौन मुनाफे में, किसे हुए घाटा?

सितंबर तिमाही में ब्लिंकिट का एडजस्टेड EBITDA 184 करोड़ रुपए मुनाफे में रहा है. वहीं, इंस्टामार्ट को इसी पैमाने पर 895 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है.

फूड डिलीवरी में जोमैटो कितना आगे?

फूड डिलीवरी में भी जोमैटो की पैरेंट कंपनी Eternal आगे है. सितंबर तिमाही में जोमैटो का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 13,960 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले के मुकाबले करीब 22% ज्यादा है. वहीं, स्विगी का GOV 10,050 करोड़ रुपए रहा, जिसमें सालाना 18% की बढ़त दर्ज की गई.

जोमैटो का फूड डिलीवरी मार्जिन भी बेहतर है. कंपनी का एडजस्टेड EBITDA मार्जिन GOV का 4.5% था, जबकि स्विगी का 3.4% रहा.

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