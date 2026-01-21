हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ब्रांड वायरउदीशा: साहित्य और संस्कृति को नया मंच देता मोरादाबाद

उदीशा: साहित्य और संस्कृति को नया मंच देता मोरादाबाद

जब भारत में साहित्य और संस्कृति की बात होती है, तो चर्चा अक्सर बड़े महानगरों तक सिमट जाती है. ऐसे में छोटे और मझोले शहरों की रचनात्मक ऊर्जा कई बार हाशिये पर चली जाती है.

By : एबीपी लाइव फोकस | Updated at : 21 Jan 2026 03:16 PM (IST)
Preferred Sources

जब भारत में साहित्य और संस्कृति की बात होती है, तो चर्चा अक्सर बड़े महानगरों तक सिमट जाती है. ऐसे में छोटे और मझोले शहरों की रचनात्मक ऊर्जा कई बार हाशिये पर चली जाती है. उदीशा 2026, मोरादाबाद लिटरेचर फेस्टिवल, इसी सोच को बदलने की एक गंभीर कोशिश है. 22 जनवरी से 26 जनवरी तक आयोजित होने वाला यह पांच दिवसीय आयोजन मोरादाबाद को एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक संवाद के केंद्र में लाने जा रहा है.

उदीशा केवल एक साहित्यिक उत्सव नहीं है, बल्कि विचारों, कला और लोक परंपराओं का साझा मंच है. इसका उद्देश्य मोरादाबाद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक शहर के रूप में स्थापित करना है. यह उत्सव दिखाता है कि साहित्य और संस्कृति किसी एक भौगोलिक सीमा या महानगर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हर उस जगह जीवित हैं जहां पढ़ने, सुनने और संवाद करने की इच्छा मौजूद है.

उत्सव का आयोजन शहर के प्रमुख स्थलों जैसे दुष्यंत मंच, रामगंगा लॉन्स और जौन एलिया ज़ोन में किया जाएगा. इन सभी स्थानों पर साहित्यिक चर्चाओं के साथ साथ कविता पाठ, दास्तानगोई, रंगमंच, लोक और शास्त्रीय संगीत, भोजपुरी सांस्कृतिक सत्र और रचनात्मक कार्यशालाएं आयोजित होंगी. कार्यक्रम की संरचना इस तरह रखी गई है कि पाठक, विद्यार्थी और आम नागरिक सभी सहज रूप से इसमें शामिल हो सकें.

22 जनवरी को उद्घाटन संध्या पर अभिनेता आशुतोष राणा और गायक सुखविंदर सिंह की प्रस्तुतियां उत्सव की शुरुआत को खास बनाएंगी. इसके बाद आने वाले दिनों में देश के कई चर्चित साहित्यकार, कवि, कलाकार और विचारक मोरादाबाद पहुंचेंगे. इनमें वसीम बरेलवी, मनोज तिवारी, आलोक श्रीवास्तव, सौरभ द्विवेदी, चेतन भगत, पुष्पेश पंत, गौहर रज़ा, अक्षत गुप्ता, इला अरुण और कुमार विश्वास जैसे नाम शामिल हैं. यह विविधता दर्शाती है कि उदीशा किसी एक विधा या दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है.

उदीशा का एक प्रमुख आकर्षण इसका भव्य मुशायरा और कविता सम्मेलन होगा. कविता उत्तर भारत की सांस्कृतिक परंपरा का अहम हिस्सा रही है और मोरादाबाद तथा आसपास के क्षेत्रों में इसका गहरा सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव रहा है. इस आयोजन के माध्यम से शास्त्रीय और समकालीन कविता को एक साथ मंच मिलेगा, जहां शब्दों के जरिए समाज, समय और संवेदनाओं पर संवाद होगा.

इस उत्सव की सबसे अहम विशेषताओं में से एक है इसकी खुली और सुलभ प्रकृति. उदीशा के अधिकांश सत्र आम जनता के लिए निःशुल्क रखे गए हैं. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि साहित्य और संस्कृति केवल एक सीमित वर्ग तक न रहें, बल्कि छात्र, युवा लेखक, कलाकार और आम पाठक भी सीधे तौर पर इन चर्चाओं का हिस्सा बन सकें.

मोरादाबाद के लिए उदीशा एक सांस्कृतिक पहचान का पुनर्निर्माण है. यह शहर लंबे समय से अपनी हस्तकला और विरासत के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन अब यह आयोजन इसे विचार और रचनात्मकता के नक्शे पर भी मजबूती से स्थापित करने की दिशा में कदम है. उदीशा यह संदेश देता है कि छोटे शहर भी बड़े विचारों के केंद्र हो सकते हैं.

राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो उदीशा उस जरूरत की ओर इशारा करता है, जहां साहित्यिक और सांस्कृतिक मंचों का विकेंद्रीकरण जरूरी हो गया है. जब ऐसे आयोजन महानगरों से बाहर होते हैं, तो वे नई आवाजों को जगह देते हैं और सांस्कृतिक संवाद को अधिक व्यापक बनाते हैं.

उदीशा 2026 उन लोगों के लिए खास है जो केवल साहित्य पढ़ना नहीं, बल्कि उसे जीना और महसूस करना चाहते हैं. यह उत्सव मोरादाबाद के नागरिकों के लिए गर्व का अवसर है और बाहर से आने वाले दर्शकों के लिए एक नया सांस्कृतिक अनुभव. पांच दिनों तक चलने वाला यह आयोजन यह साबित करता है कि साहित्य और संस्कृति हर शहर की आत्मा में बसती है, बस उसे मंच मिलने की जरूरत होती है.

डिस्क्लेमर: यह स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्रा. लि. और/या एबीपी लाइव इस लेख के कंटेंट या इसमें व्यक्त विचारों का किसी भी रूप में समर्थन या अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी समझ से निर्णय लें.

Published at : 21 Jan 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
Festival Literature
और पढ़ें
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
राजस्थान
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, वायरल हुआ वीडियो
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, Viral हुआ Video
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
क्रिकेट
7 स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर, अब एकदम अलग दिखेगी भारत की प्लेइंग इलेवन; कप्तान भी बदला
7 स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर, अब एकदम अलग दिखेगी भारत की प्लेइंग इलेवन; कप्तान भी बदला
बॉलीवुड
युवराज मेहता की मौत: नोएडा अथॉरिटी पर भड़के सौरभ राज जैन-अभिनव शुक्ला, बोले- शर्म आनी चाहिए
युवराज मेहता की मौत: नोएडा अथॉरिटी पर भड़के सौरभ राज जैन-अभिनव शुक्ला, बोले- शर्म आनी चाहिए
हेल्थ
कड़ाके की सर्दी के बाद अचानक हो गई गर्मी, यह किन लोगों के लिए खतरनाक?
कड़ाके की सर्दी के बाद अचानक हो गई गर्मी, यह किन लोगों के लिए खतरनाक?
जनरल नॉलेज
दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन-सी, जानें जावेद अख्तर से जुड़े इस सवाल का जवाब?
दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन-सी, जानें जावेद अख्तर से जुड़े इस सवाल का जवाब?
शिक्षा
लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, यूपी शिक्षक परीक्षाओं की तारीखें घोषित; पढ़ें डिटेल्स 
लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, यूपी शिक्षक परीक्षाओं की तारीखें घोषित; पढ़ें डिटेल्स 
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget