उदीशा: साहित्य और संस्कृति को नया मंच देता मोरादाबाद

जब भारत में साहित्य और संस्कृति की बात होती है, तो चर्चा अक्सर बड़े महानगरों तक सिमट जाती है. ऐसे में छोटे और मझोले शहरों की रचनात्मक ऊर्जा कई बार हाशिये पर चली जाती है. उदीशा 2026, मोरादाबाद लिटरेचर फेस्टिवल, इसी सोच को बदलने की एक गंभीर कोशिश है. 22 जनवरी से 26 जनवरी तक आयोजित होने वाला यह पांच दिवसीय आयोजन मोरादाबाद को एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक संवाद के केंद्र में लाने जा रहा है.

उदीशा केवल एक साहित्यिक उत्सव नहीं है, बल्कि विचारों, कला और लोक परंपराओं का साझा मंच है. इसका उद्देश्य मोरादाबाद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक शहर के रूप में स्थापित करना है. यह उत्सव दिखाता है कि साहित्य और संस्कृति किसी एक भौगोलिक सीमा या महानगर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हर उस जगह जीवित हैं जहां पढ़ने, सुनने और संवाद करने की इच्छा मौजूद है.

उत्सव का आयोजन शहर के प्रमुख स्थलों जैसे दुष्यंत मंच, रामगंगा लॉन्स और जौन एलिया ज़ोन में किया जाएगा. इन सभी स्थानों पर साहित्यिक चर्चाओं के साथ साथ कविता पाठ, दास्तानगोई, रंगमंच, लोक और शास्त्रीय संगीत, भोजपुरी सांस्कृतिक सत्र और रचनात्मक कार्यशालाएं आयोजित होंगी. कार्यक्रम की संरचना इस तरह रखी गई है कि पाठक, विद्यार्थी और आम नागरिक सभी सहज रूप से इसमें शामिल हो सकें.

22 जनवरी को उद्घाटन संध्या पर अभिनेता आशुतोष राणा और गायक सुखविंदर सिंह की प्रस्तुतियां उत्सव की शुरुआत को खास बनाएंगी. इसके बाद आने वाले दिनों में देश के कई चर्चित साहित्यकार, कवि, कलाकार और विचारक मोरादाबाद पहुंचेंगे. इनमें वसीम बरेलवी, मनोज तिवारी, आलोक श्रीवास्तव, सौरभ द्विवेदी, चेतन भगत, पुष्पेश पंत, गौहर रज़ा, अक्षत गुप्ता, इला अरुण और कुमार विश्वास जैसे नाम शामिल हैं. यह विविधता दर्शाती है कि उदीशा किसी एक विधा या दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है.

उदीशा का एक प्रमुख आकर्षण इसका भव्य मुशायरा और कविता सम्मेलन होगा. कविता उत्तर भारत की सांस्कृतिक परंपरा का अहम हिस्सा रही है और मोरादाबाद तथा आसपास के क्षेत्रों में इसका गहरा सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव रहा है. इस आयोजन के माध्यम से शास्त्रीय और समकालीन कविता को एक साथ मंच मिलेगा, जहां शब्दों के जरिए समाज, समय और संवेदनाओं पर संवाद होगा.

इस उत्सव की सबसे अहम विशेषताओं में से एक है इसकी खुली और सुलभ प्रकृति. उदीशा के अधिकांश सत्र आम जनता के लिए निःशुल्क रखे गए हैं. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि साहित्य और संस्कृति केवल एक सीमित वर्ग तक न रहें, बल्कि छात्र, युवा लेखक, कलाकार और आम पाठक भी सीधे तौर पर इन चर्चाओं का हिस्सा बन सकें.

मोरादाबाद के लिए उदीशा एक सांस्कृतिक पहचान का पुनर्निर्माण है. यह शहर लंबे समय से अपनी हस्तकला और विरासत के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन अब यह आयोजन इसे विचार और रचनात्मकता के नक्शे पर भी मजबूती से स्थापित करने की दिशा में कदम है. उदीशा यह संदेश देता है कि छोटे शहर भी बड़े विचारों के केंद्र हो सकते हैं.

राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो उदीशा उस जरूरत की ओर इशारा करता है, जहां साहित्यिक और सांस्कृतिक मंचों का विकेंद्रीकरण जरूरी हो गया है. जब ऐसे आयोजन महानगरों से बाहर होते हैं, तो वे नई आवाजों को जगह देते हैं और सांस्कृतिक संवाद को अधिक व्यापक बनाते हैं.

उदीशा 2026 उन लोगों के लिए खास है जो केवल साहित्य पढ़ना नहीं, बल्कि उसे जीना और महसूस करना चाहते हैं. यह उत्सव मोरादाबाद के नागरिकों के लिए गर्व का अवसर है और बाहर से आने वाले दर्शकों के लिए एक नया सांस्कृतिक अनुभव. पांच दिनों तक चलने वाला यह आयोजन यह साबित करता है कि साहित्य और संस्कृति हर शहर की आत्मा में बसती है, बस उसे मंच मिलने की जरूरत होती है.

