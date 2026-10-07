कमर ही नहीं, दिल पर भी असर: त्योहारों का तनाव और भरपूर खानपान कैसे बढ़ा सकता है दिल पर दबाव

त्योहारों का मौसम खुशियों, मेल-मिलाप और स्वादिष्ट खाने का समय होता है. लेकिन लगातार कई दिनों तक भारी खाना, बिगड़ी हुई दिनचर्या, कम नींद, तनाव और दूसरी आदतें शरीर के साथ-साथ दिल पर भी अतिरिक्त दबाव डाल सकती हैं.

कार्डियोलॉजी में इससे जुड़ी एक स्थिति को "हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम" कहा जाता है. इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1978 में किया गया था. यह ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें ज्यादा शराब पीने के बाद दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है. यह समस्या ऐसे लोगों में भी देखी गई है जिन्हें पहले से दिल की कोई बीमारी नहीं थी. रिसर्च यह भी बताती है कि छुट्टियों और सर्दियों के दौरान दिल से जुड़ी समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है. इसके पीछे सिर्फ खानपान ही नहीं, बल्कि जीवनशैली से जुड़े कई कारण हो सकते हैं.

त्योहारों के दौरान दिल पर कैसे बढ़ सकता है दबाव?

1. नमक और चीनी का ज्यादा सेवन

त्योहारों के दौरान तले हुए स्नैक्स, मिठाइयां और बाहर का खाना सामान्य दिनों के मुकाबले ज्यादा हो सकता है. WHO प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक लेने की सलाह देता है. ज्यादा सोडियम का सेवन ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, जो दिल की बीमारियों के प्रमुख जोखिम कारकों में शामिल है.

2. रोज की दिनचर्या बिगड़ना

देर रात तक जागना, एक्सरसाइज छूटना, खाने का समय बदलना और लगातार यात्रा करना नींद से लेकर दवाओं के नियमित समय तक को प्रभावित कर सकता है. पर्याप्त और अच्छी नींद दिल की सेहत के लिए भी जरूरी मानी जाती है.

3. त्योहारों के बीच बढ़ता तनाव

त्योहार खुशियां लेकर आते हैं, लेकिन उनके साथ खरीदारी, मेहमानों की तैयारी, यात्रा और परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं. लगातार तनाव शरीर में स्ट्रेस हार्मोन और ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकता है.

4. ज्यादा शराब का सेवन

जरूरत से ज्यादा शराब पीने से कुछ लोगों में दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है. इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन जैसी समस्या भी शामिल है.

5. खराब हवा भी बन सकती है परेशानी

कई शहरों में त्योहारों के दौरान आतिशबाजी और पहले से मौजूद प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता और खराब हो सकती है. बारीक प्रदूषक कण दिल और फेफड़ों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं. खासतौर पर पहले से दिल की बीमारी वाले लोगों को खराब एयर क्वालिटी के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए.

त्योहार भी मनाएं और दिल का भी रखें ख्याल

खाली पेट पार्टी या दावत में न जाएं. बाहर निकलने से पहले कुछ हल्का और पौष्टिक खा लें. इससे बहुत ज्यादा खाने की संभावना कम हो सकती है. हर चीज चखना जरूरी नहीं. अपनी पसंद की दो-तीन मिठाइयां या पकवान चुनें और उनका स्वाद लें. सिर्फ इसलिए हर चीज न खाएं कि वह सामने रखी है. प्लेट में संतुलन रखें. शुरुआत सलाद, दाल और सब्जियों से करें. इसके बाद सीमित मात्रा में तली हुई चीजें और मिठाइयां लें. खाने के बाद थोड़ी देर टहलें. भारी भोजन के बाद 10 से 15 मिनट की हल्की सैर एक आसान आदत हो सकती है. यह पाचन और भोजन के बाद ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मददगार हो सकती है.

पानी पीना न भूलें. मीठे पेय के बजाय पानी, छाछ या बिना चीनी वाली हर्बल चाय जैसे विकल्प चुने जा सकते हैं.

नींद से समझौता न करें. कोशिश करें कि पार्टियों और कार्यक्रमों के बीच भी सोने और जागने का समय बहुत ज्यादा न बदले.

कुछ मिनट खुद के लिए निकालें. दिनभर की भागदौड़ के बीच पांच मिनट शांत बैठकर धीरे-धीरे गहरी सांस लेना तनाव को कम करने में मदद कर सकता है.

दवाएं समय पर लेते रहें. अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या दिल से जुड़ी कोई बीमारी है, तो त्योहारों के दौरान भी दवाओं और नियमित जांच के शेड्यूल का पालन करें.

शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें. सीने में दर्द या बेचैनी, सांस फूलना, चक्कर आना या अचानक दिल की धड़कन तेज अथवा अनियमित महसूस होना जैसे लक्षणों को सिर्फ भारी खाने का असर समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

आयुर्वेद के नजरिए से क्या ध्यान रखा जा सकता है?

आयुर्वेद में दिनचर्या यानी रोजमर्रा की नियमित आदतों और ऋतुचर्या यानी मौसम के अनुसार जीवनशैली में बदलाव पर जोर दिया जाता है. ज्यादा खाने-पीने वाले दिनों में हल्का भोजन, पर्याप्त पानी, आराम से खाना और भोजन में अदरक तथा जीरा जैसे पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले मसालों को शामिल करने जैसी आदतों पर ध्यान दिया जाता है.

आयुर्वेद में "रसायन" की अवधारणा भी है, जिसमें कुछ पारंपरिक फॉर्मूलेशन का इस्तेमाल रोजमर्रा के पोषण और सेहत को सहयोग देने के लिए किया जाता रहा है.

कुछ लोग अपनी सुबह की दिनचर्या में माधवप्राश जैसे पारंपरिक फॉर्मूलेशन को भी शामिल करते हैं. हालांकि, इसे संतुलित खानपान, नियमित शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ जीवनशैली के साथ एक सहयोगी आदत के रूप में ही देखा जाना चाहिए. यह दिल की बीमारी के इलाज या उससे बचाव का विकल्प नहीं है और न ही डॉक्टर द्वारा दी गई मेडिकल केयर की जगह ले सकता है.

सबसे जरूरी बात

त्योहारों में मिठाई या अपनी पसंद का खाना पूरी तरह छोड़ देना मकसद नहीं है. जरूरी यह है कि कई दिनों तक चलने वाली मौज-मस्ती के बीच आपकी नियमित और स्वस्थ आदतें पूरी तरह न बिगड़ें.

खानपान में थोड़ा संतुलन, पर्याप्त नींद, नियमित हल्की गतिविधि और शरीर के संकेतों पर ध्यान जैसी छोटी आदतें त्योहारों के दौरान भी सेहत का ख्याल रखने में मदद कर सकती हैं.

रोजमर्रा में दिल की सेहत को सहयोग देने वाले आयुर्वेदिक तरीकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए [वेबसाइट लिंक] पर जाएं.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है और इसे मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए. जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है या जो नियमित दवाएं लेते हैं, उन्हें अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करना चाहिए.

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