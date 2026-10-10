मुंबई, 27 सितंबर 2026. भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान के बीच संवाद को नई दिशा देने के उद्देश्य से आयोजित ‘Vigyan Darshan: Vedic Bharat Young Thinkers Dialogue 2026’ में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्रोजेक्ट विज्ञान दर्शन का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने ‘ऋत चक्र’ की स्थापना की तथा VDRO द्वारा तैयार किए गए दस शोध पत्रों और एक पुस्तक का विमोचन अपने करकमलों से किया.

VDRO के अनुसार, ‘ऋत चक्र’ संस्था के महत्वपूर्ण शोध Kinetic Ground Hypothesis में प्रस्तुत ऋत की अवधारणा के आधार पर तैयार किया गया एक वैचारिक प्रतिनिधित्व है. इसे वैदिक अवधारणा ‘ऋत’ के एक प्रतीकात्मक और वैचारिक रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसके माध्यम से भारतीय दर्शन में वर्णित ऋत की अवधारणा को आधुनिक वैज्ञानिक विमर्श और शोध के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है.



कार्यक्रम के दौरान VDRO के निदेशक मोहित गौड़ ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत की उपस्थिति में विमोचित सभी शोध पत्रों के शीर्षकों को मंच से पढ़कर सुनाया और कहा कि इन शोध कार्यों पर आने वाले समय में सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों के जरिए विस्तार से चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा कि 27 सितंबर का आयोजन VDRO के व्यापक शोध-अभियान की शुरुआत है और आने वाले समय में इन शोधों, उनके निष्कर्षों तथा उनसे जुड़े वैज्ञानिक एवं दार्शनिक प्रश्नों को सार्वजनिक विमर्श में लाया जाएगा.





इस अवसर पर राज्यपाल के साथ मंच पर VDRO के निदेशक मोहित गौड़, जिनेवा, स्विट्जरलैंड से WHO के पूर्व संपादक श्री जितेंद्र खन्ना, ISRO के ADRIN के पूर्व निदेशक डॉ. रविकांति चंद्रकांत तथा IIT Bombay के Department of Physics के प्रो. गोपाल दीक्षित मौजूद रहे.

VDRO द्वारा एक साथ प्रस्तुत किए गए दस शोध पत्रों में प्राचीन भारतीय शास्त्रों और ग्रंथों में निहित वैज्ञानिक अवधारणाओं की आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या और अध्ययन किया गया है. इन शोधों में प्रकाश की गति, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है.

इन दस शोध पत्रों में से पांच शोध पत्र विश्व के सुप्रसिद्ध प्रकाशक Springer Nature के जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं, जबकि अन्य शोध पत्र विभिन्न प्रकाशन प्रक्रियाओं में हैं. इन सभी शोध पत्रों की पूरी सूची और उनसे संबंधित विस्तृत जानकारी VDRO की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है. पाठक पूरी सूची देखने के लिए VDRO की आधिकारिक वेबसाइट के प्रकाशन अनुभाग पर जा सकते हैं.

इन शोधों में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक Kinetic Ground Hypothesis है. यह शोध चेतना की अवधारणा को अपने सैद्धांतिक ढांचे में शामिल करते हुए भौतिकी के विभिन्न नियमों को एकीकृत रूप में समझाने के लिए नए समीकरण और सैद्धांतिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है. शोध में न्यूटन और आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण तथा गति संबंधी सिद्धांतों को दार्शनिक स्तर पर चुनौती देते हुए गति की एक नई समस्या प्रस्तुत की गई है और उसका उत्तर ऋत तथा भारतीय दर्शन में चेतना की अवधारणा के आधार पर देने का प्रयास किया गया है. यह शोध फिलहाल peer review की प्रक्रिया में है.

हालांकि Kinetic Ground Hypothesis का शोध IIT Bombay के सहयोग से तैयार पुस्तक में एक अध्याय के रूप में प्रकाशित हो चुका है. शोध के मौलिक रूप को PhilArchive पर भी पढ़ा जा सकता है.

कार्यक्रम के दौरान मोहित गौड़ ने अपने पुराने अकादमिक विवाद का भी उल्लेख किया. कुछ वर्ष पूर्व शून्य (Zero) की अवधारणा पर उनके एक शोध पत्र को लेकर अकादमिक जगत में विवाद हुआ था और उस शोध के Journal की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए गए थे. गौड़ ने अपने संबोधन में राज्यपाल के समक्ष इस पूरे प्रकरण का उल्लेख करते हुए बताया कि बाद के वर्षों में उन्होंने उसी विषय को अधिक व्यवस्थित अकादमिक शोध के रूप में पुनः विकसित किया.



इस विषय को लेकर 2 वर्ष पूर्व ABP News के ‘धर्मा लाइव’ पॉडकास्ट पर भी मोहित गौड़ की विस्तृत बातचीत हुई थी, जिसके बाद उनके शोध और दावों को लेकर सोशल मीडिया एवं सार्वजनिक विमर्श में काफी आलोचना भी हुई. लेकिन अब इन आलोचनाओं का जवाब देते हुए 10 शोध पत्र तैयार कर गौड़ ने अपने शोध और व्यापक मिशन की गंभीरता को सामने रखा है.

इसी कड़ी में शून्य की अवधारणा पर किए गए पुनर्विकसित शोध कार्यों में से एक शोध पत्र Springer Nature के जर्नल में प्रकाशित हो चुका है, जबकि दूसरा शोध पत्र peer-review प्रक्रिया से गुजरने के बाद British Journal for the History of Mathematics में स्वीकार किया जा चुका है और जल्द ही प्रकाशित होगा.

इस प्रकार, 22 वर्षीय युवा मोहित गौड़ के शुरुआती विवादों के बाद उनके शोध कार्यों ने अब अंतरराष्ट्रीय अकादमिक प्रकाशन प्रक्रिया में स्थान बनाया है. संस्कृत-आधारित शून्य के अध्ययन से जुड़े शोध का Springer Nature में प्रकाशन और दूसरे शोध का British Society of Mathematics के प्रतिष्ठित गणित जर्नल में स्वीकार होना उनके लिए पुराने आरोपों के जवाब के रूप में सामने आया है.

स्प्रिंगर नेचर जैसे प्रतिष्ठित जर्नल्स में कई शोध पत्र प्रकाशित होने के कारण अब मोहित गौड़ की पहचान एक रिप्यूटेड एकेडमिक और शोधकर्ता के रूप में भी स्थापित होती दिखाई दे रही है.

कुचामन में वैदिक लैब और बड़े रिसर्च सेंटर की घोषणा, राज्यपाल ने दिए 11 लाख रुपये

कार्यक्रम के दौरान VDRO के निदेशक मोहित गौड़ ने आचार्य देवव्रत के समक्ष घोषणा की कि राजस्थान के कुचामन शहर में VDRO को एक भामाशाह की ओर से बड़ा भू-भाग भूमि दान के रूप में प्राप्त हो चुका है. इस भूमि पर एक वैदिक लैब स्थापित की जाएगी, जिसे आगे चलकर एक बड़े रिसर्च सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना है.

इसी प्रस्तावित वैदिक लैब और रिसर्च सेंटर के माध्यम से वैदिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान, प्रयोगात्मक अनुसंधान और नई वैज्ञानिक विधाओं पर व्यापक स्तर पर कार्य करने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा. इस घोषणा के बाद गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने VDRO के लिए 11 लाख रुपये की सहायता की घोषणा की.

राज्यपाल ने व्यापारिक समुदाय और समाज के समर्थ लोगों से भी आह्वान किया कि वे VDRO जैसे शोध संस्थानों को अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग दें. उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा और वेदों की वैज्ञानिक स्थापना केवल चर्चा या दावों से नहीं, बल्कि शोध, प्रयोगों और नई वैज्ञानिक विधाओं के विकास के माध्यम से ही संभव है और यह अत्यंत आवश्यक कार्य है.

आचार्य देवव्रत ने VDRO के कार्यों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि वे VDRO के साथ मजबूती से खड़े हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक वैज्ञानिक शोध के माध्यम से आगे ले जाने वाली इस पहल को आवश्यक मानते हैं.

27 सितंबर का यह आयोजन इसी व्यापक अभियान की शुरुआत के रूप में सामने आया, जिसमें शोध पत्रों और पुस्तक के विमोचन के साथ प्रोजेक्ट विज्ञान दर्शन, ऋत चक्र और वैदिक लैब जैसी आगामी पहलों की दिशा भी स्पष्ट की गई. VDRO की ओर से आने वाले समय में इन शोधों पर आधारित विस्तृत वीडियो, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया संवाद और अन्य अकादमिक सामग्री भी सार्वजनिक की जाएगी.

डिस्क्लेमर : यह स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्रा. लि. और/या एबीपी लाइव इस लेख के कंटेंट या इसमें व्यक्त विचारों का किसी भी रूप में समर्थन या अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी समझ से निर्णय लें.