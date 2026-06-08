हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ब्रांड वायरडेप्यू सिंथेस और साईश्री विटालाइफ हॉस्पिटल्स ने पुणे में उन्नत स्किल्स लैब का शुभारंभ किया, ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रशिक्षण को सशक्त बनाने के लिए

डेप्यू सिंथेस और साईश्री विटालाइफ हॉस्पिटल्स ने पुणे में उन्नत स्किल्स लैब का शुभारंभ किया, ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रशिक्षण को सशक्त बनाने के लिए

भारत में ऑर्थोपेडिक शिक्षा और सर्जिकल उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने की दिशा में जॉनसन एंड जॉनसन मेडटेक की ऑर्थोपेडिक्स कंपनी डेप्यू सिंथेस ने पुणे स्थित साईश्री विटालाइफ हॉस्पिटल्स के साथ साझेदारी की है.

By : एबीपी लाइव फोकस | Updated at : 08 Jun 2026 04:03 PM (IST)
Preferred Sources

पुणे, (महाराष्ट्र): भारत में ऑर्थोपेडिक शिक्षा और सर्जिकल उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, जॉनसन एंड जॉनसन मेडटेक की ऑर्थोपेडिक्स कंपनी डेप्यू सिंथेस ने पुणे स्थित साईश्री विटालाइफ हॉस्पिटल्स के साथ साझेदारी की है. इस साझेदारी के तहत “डेप्यू सिंथेस स्किल्स लैब” की शुरुआत की गई है — एक समर्पित प्रशिक्षण और शिक्षा सुविधा, जिसका उद्देश्य उन्नत ऑर्थोपेडिक प्रक्रियाओं और रोबोटिक-सहायता प्राप्त सर्जरी में सर्जनों की क्षमताओं को बढ़ाना है.

इस सहयोग को दोनों संगठनों के बीच हुए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया. यह पहल क्लिनिकल शिक्षा को मजबूत करने और सर्जनों को नवीन सर्जिकल तकनीकों एवं मानकीकृत प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

जैसे-जैसे विश्व स्तर पर रोबोटिक-सहायता प्राप्त सर्जरी ऑर्थोपेडिक देखभाल को बदल रही है, वैसे-वैसे सर्जनों के लिए संरचित और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, जो उन्हें बदलती सर्जिकल विधियों के अनुरूप ढालने में मदद कर सके. यह नया स्किल्स लैब इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है, जो भारत और विदेशों के ऑर्थोपेडिक सर्जनों के लिए एक व्यापक शिक्षण वातावरण प्रदान करेगा, विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों के सर्जनों को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है.

डेप्यू सिंथेस स्किल्स लैब एक ऐसा केंद्र होगा जहाँ हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग, सिमुलेशन-आधारित लर्निंग और उन्नत जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एवं अन्य ऑर्थोपेडिक प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा. यह सुविधा पारंपरिक और रोबोटिक दोनों प्रकार की सर्जिकल तकनीकों पर केंद्रित होगी, जिससे प्रतिभागियों को विशेषज्ञ मार्गदर्शन में वास्तविक व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा.


डेप्यू सिंथेस और साईश्री विटालाइफ हॉस्पिटल्स ने पुणे में उन्नत स्किल्स लैब का शुभारंभ किया, ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रशिक्षण को सशक्त बनाने के लिए

साईश्री विटालाइफ हॉस्पिटल्स, जो पुणे के प्रमुख रोबोटिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी संस्थानों में से एक है, इस सहयोग में अपनी विस्तृत क्लिनिकल विशेषज्ञता प्रदान करता है. यह अस्पताल अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने और नवाचार-आधारित उपचार पद्धतियों के माध्यम से रोगी देखभाल में उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है.

डेप्यू सिंथेस, पिछले तीन दशकों से भारत के ऑर्थोपेडिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए, सर्जन शिक्षा और प्रशिक्षण में लगातार योगदान देता रहा है. अपनी नवीन तकनीकों, इम्प्लांट्स और रोबोटिक-सहायता प्राप्त सर्जिकल समाधानों के माध्यम से, कंपनी ने ऑर्थोपेडिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और सर्जिकल सटीकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

यह नया स्थापित स्किल्स लैब ज्ञान आदान-प्रदान, सहयोगात्मक सीख और पेशेवर विकास का एक महत्वपूर्ण मंच बनने की उम्मीद है. यह सर्जनों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, मानकीकृत सर्जिकल प्रक्रियाओं और उन्नत आर्थ्रोप्लास्टी तकनीकों से परिचित कराएगा, जिससे सर्जिकल आत्मविश्वास और प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार होगा.


डेप्यू सिंथेस और साईश्री विटालाइफ हॉस्पिटल्स ने पुणे में उन्नत स्किल्स लैब का शुभारंभ किया, ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रशिक्षण को सशक्त बनाने के लिए

इस अवसर पर डेप्यू सिंथेस, एशिया पैसिफिक की वाइस प्रेसिडेंट सुश्री यू जिन चेय ने कहा, “इस पहल का उद्देश्य संरचित प्रशिक्षण के माध्यम से सर्जिकल कौशल को बढ़ाना है, जिससे विभिन्न स्वास्थ्य सेवा सेटिंग्स में रोगियों के बेहतर परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें. जैसे-जैसे तकनीक तेजी से विकसित हो रही है, निरंतर शिक्षा और व्यावहारिक प्रशिक्षण सर्जनों और स्वास्थ्य प्रणालियों के समर्थन में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं.”

डॉ. नीरज अडकर, चेयरमैन, साईश्री विटालाइफ हॉस्पिटल्स ने आधुनिक ऑर्थोपेडिक्स में कौशल वृद्धि के महत्व पर जोर देते हुए कहा, “यह सहयोग सर्जिकल क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. आधुनिक तकनीकों के प्रशिक्षण और अनुभव से सर्जन सुरक्षित प्रक्रियाएँ और बेहतर रोगी परिणाम प्रदान कर सकेंगे. हम भारत में ऑर्थोपेडिक शिक्षा के भविष्य को समर्थन देने वाली इस पहल का हिस्सा बनकर गर्व महसूस करते हैं.”

यह सुविधा केवल एक प्रशिक्षण केंद्र ही नहीं बल्कि नवाचार और क्लिनिकल प्रैक्टिस के बीच की दूरी को कम करने वाला मंच भी है. उन्नत तकनीकों और साक्ष्य-आधारित प्रक्रियाओं से परिचय कराकर यह पहल सुरक्षित सर्जरी, बेहतर दक्षता और ऑर्थोपेडिक देखभाल के उच्च मानकों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है.

स्किल्स लैब में संरचित वर्कशॉप्स, लाइव डेमो, कैडेवरिक ट्रेनिंग, सिमुलेशन मॉड्यूल और सर्जनों के लिए विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. प्रतिभागियों को जॉइंट रिकंस्ट्रक्शन, रोबोटिक-सहायता सर्जरी और सर्जिकल प्लानिंग में नवीनतम प्रगति का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे प्रयास भारत में उच्च गुणवत्ता वाली ऑर्थोपेडिक देखभाल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से नॉन-मेट्रो क्षेत्रों में जहाँ उन्नत प्रशिक्षण सुविधाएँ सीमित हैं. निरंतर सीख और सहयोग के माध्यम से यह स्किल्स लैब देशभर में स्वास्थ्य सेवा गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य को समर्थन देगा.

डेप्यू सिंथेस के बारे में

डेप्यू सिंथेस दुनिया के सबसे व्यापक ऑर्थोपेडिक पोर्टफोलियो में से एक प्रदान करता है, जो लाखों रोगियों की गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता को बहाल करने में मदद करता है. इसके समाधान जॉइंट रिकंस्ट्रक्शन, ट्रॉमा, एक्स्ट्रीमिटीज, स्पाइनल सर्जरी, स्पोर्ट्स मेडिसिन और डिजिटल सर्जरी टेक्नोलॉजी तक फैले हुए हैं, जिसमें VELYS™ Digital Surgery पोर्टफोलियो भी शामिल है.

जॉनसन एंड जॉनसन मेडटेक के बारे में

जॉनसन एंड जॉनसन में स्वास्थ्य को मानव प्रगति की नींव माना जाता है. इनोवेटिव मेडिसिन और मेडटेक विशेषज्ञता के माध्यम से कंपनी अधिक स्मार्ट, कम इनवेसिव और व्यक्तिगत स्वास्थ्य समाधान प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है, जो वैश्विक स्तर पर मरीजों के जीवन को बेहतर बनाते हैं.

साईश्री विटालाइफ हॉस्पिटल्स के बारे में

साईश्री विटालाइफ हॉस्पिटल्स, पुणे, एक प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान है जो रोबोटिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी और उन्नत जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रक्रियाओं में विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है. यह अस्पताल नवाचार, तकनीक और क्लिनिकल उत्कृष्टता के माध्यम से रोगी-केंद्रित देखभाल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

डिस्क्लेमर : यह स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्रा. लि. और/या एबीपी लाइव इस लेख के कंटेंट या इसमें व्यक्त विचारों का किसी भी रूप में समर्थन या अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी समझ से निर्णय लें.

Published at : 08 Jun 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
Health
और पढ़ें
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
INDIA Bloc Meeting LIVE: इंडिया गठबंधन के 25 दलों की बैठक, 5 मुद्दों पर बनी सहमति, खरगे बोले- शिक्षा मंत्री दें इस्तीफा
LIVE: इंडिया गठबंधन के 25 दलों की बैठक, 5 मुद्दों पर बनी सहमति, खरगे बोले- शिक्षा मंत्री दें इस्तीफा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: इमरान मसूद का सपा चीफ अखिलेश यादव पर बड़ा बयान, कहा- वो हवा में बात...
UP Politics: इमरान मसूद का सपा चीफ अखिलेश यादव पर बड़ा बयान, कहा- वो हवा में बात...
क्रिकेट
कितने अमीर हैं मानव सुथार, BCCI से कितनी सैलरी मिलती है? IPL से करते हैं लाखों की कमाई
कितने अमीर हैं मानव सुथार, BCCI से कितनी सैलरी मिलती है? IPL से करते हैं लाखों की कमाई
बॉलीवुड
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office: वरुण धवन की फिल्म हिट या फ्लॉप? जानें- तीन दिनों में बजट का कितना वसूल किया
'है जवानी तो इश्क होना है' हिट या फ्लॉप? जानें- तीन दिनों में बजट का कितना वसूल किया
विश्व
Indian Embassy Advisory: ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बीच ईरान में भारतीयों के लिए बड़ी चेतावनी- 'जल्द बाहर निकलें...'
ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बीच ईरान में भारतीयों के लिए बड़ी चेतावनी- 'जल्द बाहर निकलें...'
इंडिया
INDIA Bloc Meeting: ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या कहा? बैठक से बाहर आई बड़ी खबर
ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या कहा? बैठक से बाहर आई बड़ी खबर
टेक्नोलॉजी
BSNL सिम KYC के नाम पर आ रहा है नोटिस? यह गलती की तो खाली हो सकता है बैंक अकाउंट
BSNL सिम KYC के नाम पर आ रहा है नोटिस? यह गलती की तो खाली हो सकता है बैंक अकाउंट
शिक्षा
रोल नंबर विवाद पर CBSE का जवाब, जानिए क्यों नहीं खुल रहा था छात्रों का पोर्टल
रोल नंबर विवाद पर CBSE का जवाब, जानिए क्यों नहीं खुल रहा था छात्रों का पोर्टल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget