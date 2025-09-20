हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ब्रांड वायरCIRG मथुरा एवं युवान गोट फार्म ने वैज्ञानिक एवं आधुनिक बकरी पालन को प्रोत्साहित करने हेतु MoU साइन किया

CIRG मथुरा एवं युवान गोट फार्म ने वैज्ञानिक एवं आधुनिक बकरी पालन को प्रोत्साहित करने हेतु MoU साइन किया

अंतर्राष्ट्रीय गोट दिवस पर, CIRG मथुरा और युवान एग्रो, आगरा ने बकरी पालन को वैज्ञानिक बनाने हेतु समझौता किया. इसका उद्देश्य अनुसंधान, तकनीक और प्रशिक्षण द्वारा किसानों को सशक्त बनाना है.

By : एबीपी लाइव फोकस | Updated at : 20 Sep 2025 03:24 PM (IST)

अंतरराष्ट्रीय गोट दिवस के अवसर पर भारत में बकरी पालन को वैज्ञानिक, आधुनिक और व्यावसायिक रूप से बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेंट्रल इंस्टिट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स (CIRG), मथुरा और युवान एग्रो गोट फार्म एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, आगरा के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) साइन किया गया. इस समझौते का मुख्य उद्देश्य बकरी पालन को नई दिशा देना और किसानों को अत्याधुनिक अनुसंधान, तकनीक तथा प्रशिक्षण से जोड़ना है.

समझौते के प्रमुख बिंदु-

1. सामूहिक अनुसंधान एवं विकास आधुनिक बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त शोच कार्य.

2. वीर्य परीक्षण एवं कृत्रिम गर्भाधान उच्च गुणवत्ता वाले कृत्रिम गर्भाधान हेतु वीर्य परीक्षण की सुविधाएं.

3. गर्भधारण पहचान किट का विकास किसानों को समय पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कनीकी सहायता

4. क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास किसानों को वैज्ञानिक और आधुनिक बकरी पालन का प्रशिक्षण.

युवान एग्रो गोट फार्म एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट के निदेशक श्री डी. के. सिंह ने कहा-

"यह समझौता किसानों के जीवन में परिवर्तनकारी साबित होगा. युवान एग्रो का लक्ष्य अगले दस वर्षों में 10,000 किसानों को वैज्ञानिक और आधुनिक बकरी पालन से जोड़ना है. युवान एग्रो फार्म 250,000 वर्ग फुट की भूमि पर विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों के लिए बनाया हुआ है. यह फार्म उच्च नस्ल की बकरियों का घर है. फार्म में लगभग 5000 गोट्स हैं और अगले 5 साल में 25000 जानवर तक पहुंचने का लक्ष्य है."

इस अवसर पर सीआईआरजी के निदेशक ने कहा-

"युवान एग्रो और सीआईआरजी का यह सहयोग भारत में बकरी पालन के क्षेत्र में नई दिशा देगा तथा छोटे किसानों

को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा."

सेंट्रल इंस्टिट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स (CIRG) का यह ऐतिहासिक मिशन निश्चित रूप से बकरी पालन को एक नए आयाम तक ले जाएगा.

डिस्क्लेमर: एबीपी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और/या एबीपी लाइव इस लेख के कॉन्टेंट और/या इसमें व्यक्त विचारों का किसी भी प्रकार से समर्थन/अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों को विवेकपूर्ण निर्णय लेने की सलाह दी जाती है.

Published at : 20 Sep 2025 03:20 PM (IST)
Tags :
CIRG
और पढ़ें
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के JF-17 को धूल चटा चुका है राफेल, सऊदी के पास चौथी जनरेशन के फाइटर जेट; जानें कौन-किस पर भारी?
पाकिस्तान के JF-17 को धूल चटा चुका है राफेल, सऊदी के पास चौथी जनरेशन के फाइटर जेट; जानें कौन-किस पर भारी?
महाराष्ट्र
'एकनाथ शिंदे की शिवसेना धीरे-धीरे BJP में विलीन...', उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा हमला
'एकनाथ शिंदे की शिवसेना धीरे-धीरे BJP में विलीन...', उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा हमला
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
धर्म
Shardiya Navratri 2025 Bhajan: पवन सिंह से लेकर नरेंद्र चंचल तक, माता रानी के 10 भजन जो आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाएंगे!
पवन सिंह से लेकर नरेंद्र चंचल तक, माता रानी के 10 भजन जो आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाएंगे!
विश्व
Saudi Arabia-Pakistan: 'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
बिहार
बिहार: विवाद के बीच रोहिणी आचार्य का एक्स अकाउंट प्राइवेट! क्या छिपा रही हैं RJD की स्टार बेटी?
बिहार: विवाद के बीच रोहिणी आचार्य का एक्स अकाउंट प्राइवेट! क्या छिपा रही हैं RJD की स्टार बेटी?
जनरल नॉलेज
Student Union Pakistan: क्या भारत की तरह पाकिस्तान में भी होते हैं छात्र संघ चुनाव, यहां कितने छात्र नेता राजनीति में आए
क्या भारत की तरह पाकिस्तान में भी होते हैं छात्र संघ चुनाव, यहां कितने छात्र नेता राजनीति में आए
हेल्थ
शरीर में दिख रहे हैं ये संकेत तो समझ लीजिए ब्रेन में ट्यूमर, दिखते ही भागें डॉक्टर के पास
शरीर में दिख रहे हैं ये संकेत तो समझ लीजिए ब्रेन में ट्यूमर, दिखते ही भागें डॉक्टर के पास
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
ENT LIVE
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
Embed widget