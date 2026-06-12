Opinion: युवाओं में मानसिक तनाव, एंग्जायटी और डिजिटल बर्नआउट, क्यों एक बढ़ती हुई चुनौती?

आज के डिजिटल युग में तकनीक ने जहां जीवन को बेहद आसान बना दिया है, वहीं इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी सामने आने लगे हैं. ऑनलाइन काम, पढ़ाई और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग ने लोगों की दिनचर्या को पूरी तरह बदल दिया है. खासकर युवाओं में मानसिक तनाव (Mental Stress), एंग्जायटी (Anxiety) और डिजिटल बर्नआउट (Digital Burnout) जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. लगातार ऑनलाइन रहने की आदत, करियर का दबाव और सामाजिक अपेक्षाएं युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल रही हैं.

इंदौर स्थित कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी अस्पताल के कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉ. वैभव चतुर्वेदी के अनुसार, डिजिटल बर्नआउट एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक मोबाइल, लैपटॉप या अन्य डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल से मानसिक और भावनात्मक रूप से थक जाता है. आज के समय में युवा अपना अधिकांश समय सोशल मीडिया, ऑनलाइन क्लास, गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग में बिताते हैं, जिससे दिमाग को पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता और मानसिक थकान बढ़ने लगती है.

क्यों तनाव की जद में लोग?

सोशल मीडिया इस समस्या को और गंभीर बना रहा है. इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर दूसरों की सफलता और जीवनशैली देखकर युवा खुद की तुलना करने लगते हैं, जिससे आत्मविश्वास में कमी, असंतोष और चिंता बढ़ती है. लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स की संख्या भी उनके आत्मसम्मान को प्रभावित करती है.

मानसिक तनाव और एंग्जायटी के लक्षणों में लगातार चिंता, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, थकान और सामाजिक गतिविधियों से दूरी शामिल हैं. समय पर इन संकेतों को पहचानना जरूरी है, क्योंकि नजरअंदाज करने पर यह अवसाद (डिप्रेशन) का रूप ले सकता है.

विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है. युवाओं को स्क्रीन टाइम सीमित करना चाहिए और रोजाना कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स के लिए निकालना चाहिए. इसके अलावा परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, खेलकूद, योग और ध्यान जैसी गतिविधियां मानसिक तनाव को कम करने में मददगार होती हैं.

सोने से पहले स्क्रीन से दूरी

अच्छी नींद भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है. देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, जिससे तनाव और चिंता बढ़ सकती है. इसलिए सोने से कम से कम एक घंटा पहले स्क्रीन से दूरी बनाना फायदेमंद होता है.

इसमें माता-पिता और शिक्षकों की भूमिका भी अहम है. उन्हें युवाओं के व्यवहार में बदलाव पर नजर रखनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उनसे खुलकर बात करनी चाहिए. यदि किसी युवा में लंबे समय तक तनाव या उदासी के लक्षण दिखें, तो विशेषज्ञ की सलाह लेने में देर नहीं करनी चाहिए.

डिजिटल दुनिया का लाभ उठाना जरूरी है, लेकिन उसके साथ संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. जागरूकता, स्वस्थ जीवनशैली और समय पर मदद से मानसिक तनाव, एंग्जायटी और डिजिटल बर्नआउट जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है और एक संतुलित जीवन जिया जा सकता है.

नोट - (उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. ये जरूरी नहीं कि एबीपी न्यूज ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है)