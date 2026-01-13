इतना Gold है तो आप आसानी से खरीद सकते हैं Hyundai Creta, जानें कैलकुलेशन और राइवल्स

“सोना कितना सोना है” इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है. लगातार बढ़ती गोल्ड प्राइस के बीच लोग मजाक-मजाक में यह हिसाब लगा रहे हैं कि अगर उनके पास इतना सोना होता, तो वे कार, घर या किसी लग्जरी चीज की खरीद कर लेते. इसी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए हम आपके बताने जा रहे हैं कि अगर आपको भारत की सबसे पॉपुलर मिड-साइज SUV Hyundai Creta खरीदनी हो, तो दिल्ली में आपको कितने ग्राम सोना देना पड़ेगा.

कितने सोने में आएगी Hyundai Creta?

Hyundai Creta के बेस वेरिएंट E 1.5L पेट्रोल की दिल्ली में ऑन-रोड कीमत करीब 12.50 लाख से 12.70 लाख के बीच है. आसान गणना के लिए हम इसकी औसत ऑन-रोड कीमत 12.60 लाख मान लेते हैं. मौजूदा समय में दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,42,300 प्रति 10 ग्राम है, यानी करीब 14,230 प्रति ग्राम. इस हिसाब से अगर आप Hyundai Creta का बेस मॉडल खरीदना चाहते हैं, तो आपको लगभग 88 से 90 ग्राम सोना देना होगा.

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

Hyundai Creta का बेस E वेरिएंट भले ही लग्जरी फीचर्स से भरा न हो, लेकिन सेफ्टी के मामले में मजबूत है. इसमें 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 115 PS की पावर और 144 Nm का टॉर्क देता है. यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. ARAI के अनुसार इसका माइलेज करीब 17-18 kmpl है. सेफ्टी के लिहाज से इसमें 6 एयरबैग्स, ABS with EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट और TPMS जैसे फीचर्स दिए गए हैं. डिजाइन की बात करें तो इसमें LED DRLs, प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, 190 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और 433 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो फैमिली यूज के लिए काफी है.

Hyundai Creta के राइवल्स

भारतीय बाजार में Hyundai Creta का मुकाबला Kia Seltos, Maruti Suzuki Grand Vitara और Victoris, Toyota Hyryder, Honda Elevate, Volkswagen Taigun, Tata Harrier और Mahindra XUV700 जैसी SUVs से होता है. फीचर्स, कीमत और ब्रांड वैल्यू के दम पर Creta आज भी मिड-साइज SUV सेगमेंट में सबसे मजबूत दावेदार बनी हुई है.

