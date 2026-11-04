जब भी कोई व्यक्ति नई कार खरीदने का प्लान करता है, तो उसके सामने पेट्रोल और डीजल मॉडल का विकल्प आता है. दोनों ही तरह की कारों के अपने फायदे और नुकसान होते हैं. पेट्रोल कारें आमतौर पर कम शुरुआती कीमत और शांत इंजन के लिए पसंद की जाती हैं, जबकि डीजल कारें बेहतर माइलेज और ज्यादा टॉर्क के लिए जानी जाती हैं. हालांकि एक ही कंपनी और लगभग समान फीचर्स वाली कार के पेट्रोल और डीजल मॉडल की कीमत में अक्सर अच्छा-खासा अंतर देखने को मिलता है.

ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर डीजल कारें पेट्रोल कारों के मुकाबले महंगी क्यों होती हैं? क्या इसकी वजह सिर्फ डीजल इंजन की बनावट है या इसके पीछे कई दूसरी तकनीकी वजहें भी हैं? दरअसल डीजल इंजन को तैयार करने से लेकर उसमें इस्तेमाल होने वाले फ्यूल सिस्टम और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों तक, कई ऐसी चीजें हैं जो इसकी निर्माण लागत बढ़ा देती हैं. ऐसे में आइए समझते हैं कि डीजल कारों की कीमत ज्यादा होने की असली वजह क्या है.

डीजल इंजन की बनावट होती है मजबूत

पेट्रोल और डीजल इंजन के काम करने का तरीका अलग-अलग होता है. पेट्रोल इंजन में हवा और पेट्रोल के मिक्चर को स्पार्क प्लग की मदद से जलाया जाता है. वहीं डीजल इंजन में हवा को बहुत ज्यादा दबाया जाता है, जिससे उसका तापमान बढ़ जाता है. इसके बाद डीजल इंजेक्ट करने पर वह खुद जलने लगता है. डीजल इंजन में कंप्रेशन का दबाव काफी ज्यादा होता है. इस दबाव को सहन करने के लिए इंजन के पिस्टन, सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट और दूसरे हिस्सों को अधिक मजबूत बनाना पड़ता है. मजबूत पुर्जों के निर्माण में ज्यादा सामग्री और बेहतर इंजीनियरिंग की जरूरत होती है. यही वजह है कि डीजल इंजन की लागत आमतौर पर पेट्रोल इंजन से ज्यादा होती है.

फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी महंगा

डीजल कारों में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी इनकी कीमत बढ़ाने का एक बड़ा कारण है. आधुनिक डीजल इंजन में कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें ईंधन को बहुत ज्यादा दबाव पर इंजन के अंदर पहुंचाया जाता है. इस सिस्टम में हाई प्रेशर फ्यूल पंप, इंजेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जैसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट होते हैं. इनकी मदद से इंजन में सही समय पर और नियंत्रित मात्रा में डीजल पहुंचता है. यह तकनीक इंजन को बेहतर प्रदर्शन और ईंधन देने में मदद करती है, लेकिन इसके निर्माण और रखरखाव की लागत भी ज्यादा होती है.

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प्रदूषण नियंत्रण के लिए अतिरिक्त इक्विपमेंट

डीजल इंजन से निकलने वाले धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और पार्टिकुलेट मैटर जैसे प्रदूषक होते हैं. इन्हें नियंत्रित करने के लिए आधुनिक डीजल कारों में कई तरह के इक्विपमेंट लगाए जाते हैं. भारत में BS6 उत्सर्जन मानकों के तहत कई डीजल कारों में डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर (DPF), एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन (EGR) और कुछ मॉडलों में सिलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन (SCR) जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होता है. SCR सिस्टम में उत्सर्जन कम करने के लिए डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड (DEF) का उपयोग किया जाता है. इन इक्विपमेंट की वजह से कार की निर्माण लागत बढ़ जाती है.

टर्बोचार्जर और कूलिंग सिस्टम का खर्च

आधुनिक डीजल कारों में टर्बोचार्जर का इस्तेमाल आम है. इसका काम इंजन में ज्यादा हवा पहुंचाना है, जिससे इंजन बेहतर पावर और टॉर्क पैदा कर सके. टर्बोचार्जर के साथ इंटरकूलर और अन्य संबंधित इक्विपमेंट भी लगाए जाते हैं. इसके अलावा डीजल इंजन में अधिक तापमान और दबाव को नियंत्रित रखने के लिए कूलिंग सिस्टम को भी खास तरीके से तैयार करना पड़ता है. इन सभी तकनीकी हिस्सों से कार की कुल लागत बढ़ जाती है.

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