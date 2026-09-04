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हिंदी न्यूज़ऑटो7-Seater खरीदने का प्लान, इस SUV पर मिलेगी 1.50 लाख रुपये की बचत

7-Seater खरीदने का प्लान, इस SUV पर मिलेगी 1.50 लाख रुपये की बचत

फॉक्सवैगन की नई 7-सीटर एसयूवी तैरोन (Tayron) पर इस महीने बंपर छूट मिल रही है. एक्सचेंज और लॉयल्टी बोनस मिलाकर ग्राहकों को सीधे 1.50 लाख रुपये तक की बचत होगी. जानिए ऑफर के बारे में.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 04 Sep 2026 10:08 AM (IST)
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भारत में हमेशा ही कोई न कोई फेस्टिवल आता रहता है और ऑटोमोबाइल मार्केट में हमें इसके चलते कई प्रकार के डिस्काउंट भी देखने को मिलते हैं. अगर आप भी कोई हाल ही में 7-सीटर एसयूवी खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके बहुत काम आ सकती है. क्योंकि, आप अगर सितंबर में फॉक्सवैगन की टायरॉन एसयूवी खरीदते हैं तो आप करीबन 1.50 लाख रुपये की बचत कर सकते हैं.

बता दें कि, अगर आप अर्टिगा, कैरेंस या सफारी जैसी गाड़ियों से ऊपर उठकर एक लग्जरी और दमदार जर्मन एसयूवी घर लाना चाहते हैं तो यह डील आपके बजट को काफी हद तक हल्का कर सकती है. कंपनी ने यह खास ऑफर अपनी इस नई फ्लैगशिप 7-सीटर कार की बिक्री को रफ्तार देने के मकसद से पेश किया है. चलिए जानतें हैं आप टायरॉन पर कैसे इतने पैसे बचा सकते हैं.

ऐसे मिलेगा बचत का मौका

आपको बता दें कि, फॉक्सवैगन टायरॉन पर मिलने वाले इस 1.50 लाख रुपये के डिस्काउंट ऑफर का पूरा गणित काफी आसान है. कंपनी इस एसयूवी पर कोई सीधा कैश डिस्काउंट नहीं दे रही है बल्कि इसके बदले ग्राहकों को एक्सचेंज और लॉयल्टी बोनस के रूप में बड़ी राहत दे रही है.

अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को एक्सचेंज करके नई टायरॉन खरीदते हैं तो कंपनी आपको सीधा 1 लाख रुपये का भारी-भरकम एक्सचेंज बोनस दे रही है. वहीं, अगर आप अपनी पुरानी कार को स्क्रैप कराने का विकल्प चुनते हैं तो आपको एक्सचेंज बोनस की जगह 20,000 रुपये का स्क्रैपेज बेनिफिट दिया जाएगा.


7-Seater खरीदने का प्लान, इस SUV पर मिलेगी 1.50 लाख रुपये की बचत

Image Credit- AI Generated

यह भी पढ़ें: SUV के आगे Hatchback कारें फेल, बिक्री के आंकड़े कर देंगे हैरान

मौजूदा ग्राहकों के लिए 50 हजार का लॉयल्टी बोनस

वहीं, अगर आपके पास पहले से ही फॉक्सवैगन की कोई कार मौजूद है और आप ब्रांड के ग्राहक हैं तो कंपनी आपको 50,000 रुपये का अतिरिक्त लॉयल्टी बोनस भी दे रही है. इस तरह 1 लाख रुपये का एक्सचेंज बोनस और 50,000 रुपये का लॉयल्टी बेनेफिट मिलाकर कुल बचत पूरे 1.50 लाख रुपये तक पहुंच जाती है.

यह ऑफर टायरॉन के लाइफ और स्पोर्टी आर-लाइन दोनों ही प्रमुख वेरिएंट्स पर लागू होगा. इस छूट के बाद यह 7-सीटर एसयूवी अपनी कीमत के हिसाब से और भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होती है.


7-Seater खरीदने का प्लान, इस SUV पर मिलेगी 1.50 लाख रुपये की बचत

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दमदार 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन

बता दें कि, फॉक्सवैगन की टायरॉन सिर्फ लुक्स और डिस्काउंट में ही आगे नहीं है बल्कि परफॉर्मेंस के मामले में भी यह बेहद दमदार गाड़ी है. इसमें कंपनी का आजमाया हुआ और भरोसेमंद 2.0-लीटर TSI 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 201 बीएचपी की जबरदस्त पावर और 320 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है.

इस पावरफुल इंजन को 7-स्पीड डीएसजी डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. जबकि इसके अलावा खराब रास्तों और ऑफ-रोडिंग में कार को बेहतर ग्रिप देने के लिए इसमें 4 मोशन ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है जो हर तरह के सफर को आसान बना देता है.

मिलेगा 9 एयरबैग्स और 15-इंच टचस्क्रीन

आपको यह भी बता दें कि, गाड़ी के अंदर कदम रखते ही इसका लग्जरी केबिन आपको काफी आकर्षित करेगा. क्योंकि, इसमें 15-इंच का विशाल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 30-कलर एम्बिएंट मूड लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड व मसाज सीट्स जैसे हाई-टेक फीचर्स दिए गए हैं.

जबकि सुरक्षा के मामले में भी यह जर्मन कार कोई समझौता नहीं करती. इसमें 9 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस (ADAS) जैसे आधुनिक सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. हालांकि, यह ध्यान रखें कि डिस्काउंट की रकम शहर, डीलरशिप और स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर थोड़ी बदल सकती है इसलिए नजदीकी शोरूम से सटीक जानकारी जरूर लें.

यह भी पढ़ें: कम Maintenance वाली कार चाहिए, इन मॉडल्स पर डालें नजर

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 04 Sep 2026 10:08 AM (IST)
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