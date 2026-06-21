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हिंदी न्यूज़ऑटो8 रुपये प्रति KM किराये वाली VinFast टैक्सी के ड्राइवरों का फूटा गुस्सा, कंपनी पर लगाए ये आरोप

8 रुपये प्रति KM किराये वाली VinFast टैक्सी के ड्राइवरों का फूटा गुस्सा, कंपनी पर लगाए ये आरोप

VinFast Electric Cab: जब Green SM भारत में आई थी तब इसे ओला और उबर जैसी सेवाओं का नया ऑप्शन माना जा रहा था. कंपनी ने बेहतर सेवा और ड्राइवरों के लिए अच्छी कमाई का वादा किया था.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 21 Jun 2026 10:00 AM (IST)
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भारत में हाल ही में शुरू हुई Green SM इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा को लेकर कई ड्राइवर नाराज हैं. दरअसल, कंपनी ने नौकरी देते समय ड्राइवर्स से कहा था कि वो हर महीने 35 से 40 हजार रुपये तक कमा सकते हैं. इसी उम्मीद में कई लोगों ने कंपनी जॉइन की लेकिन अब कुछ ड्राइवर का कहना है कि उन्हें वादे के मुताबिक कमाई नहीं हो रही है.

ड्राइवर्स का कहना है कि उन्होंने कई दिनों तक लगातार गाड़ी चलाई, लेकिन बदले में बहुत कम पैसे मिले. कुछ लोगों का कहना है कि 15-20 दिन काम करने के बाद भी उनके अकाउंट में केवल कुछ सौ रुपये ही आए. इससे ड्राइवर्स खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. इनके मुताबिक, भर्ती के समय 40,000 तक की गारंटीड मंथली सैलरी का वादा किया गया था. लेकिन 20 दिन लगातार काम करने के बाद उसके खाते में सिर्फ 700 रुपये आए.

ड्राइवरों का ये है आरोप 

ड्राइवरों का यह भी आरोप है कि कंपनी ने उन्हें हर राइड की कमाई में 35 प्रतिशत हिस्सा देने की बात कही थी, लेकिन वास्तव में उन्हें इससे कम पैसा मिल रहा है. उनका कहना है कि भर्ती के समय जो बातें बताई गई थीं, बाद में नियम बदल गए और कमाई उम्मीद से काफी कम निकली.

एक और समस्या टोल टैक्स को लेकर सामने आई है. ड्राइवरों का कहना है कि कई बार गाड़ी के FASTag में बैलेंस नहीं होता, जिसके कारण उन्हें अपनी जेब से टोल भरना पड़ता है. उनका आरोप है कि बाद में यह पैसा वापस भी नहीं मिलता.

जब Green SM भारत में आई थी तब इसे ओला और उबर जैसी सेवाओं का नया ऑप्शन माना जा रहा था. कंपनी ने बेहतर सेवा और ड्राइवरों के लिए अच्छी कमाई का वादा किया था. लेकिन अब सामने आ रही शिकायतों ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

कंपनी का नहीं आया कोई जवाब

फिलहाल ड्राइवर चाहते हैं कि कंपनी उनकी समस्याओं को सुने और भर्ती के समय किए गए वादों को पूरा करे. हालांकि कंपनी की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है.

ग्रीन एसएम टैक्सी सर्विस को एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा था. पॉल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिक कारें, कोई एक्स्ट्रा चार्ज न होना और ड्राइवरों के लिए कमाई कंपनी के मुख्य उद्देश्य थे, लेकिन अब इन आरोपों से कंपनी के वादों पर पानी फिरता नजर आ रहा है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 21 Jun 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
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