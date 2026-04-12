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हिंदी न्यूज़ऑटोUpcoming New Cars Launch 2026 : अगले 7 दिन में लॉन्च होंगी ये बेहतरीन गाड़ियां, जानें कौन-सी रहेगी आपके बजट में फिट?

Upcoming New Cars Launch 2026 : अगले 7 दिन में लॉन्च होंगी ये बेहतरीन गाड़ियां, जानें कौन-सी रहेगी आपके बजट में फिट?

Upcoming New Cars Launch 2026 : भारत का ऑटोमोबाइल बाजार 2026 में तेजी से बदल रहा है. खासकर इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और नए फीचर्स वाली कारों की मांग लगातार बढ़ रही है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 12 Apr 2026 08:25 AM (IST)
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Upcoming New Cars Launch 2026 : कोई इलेक्ट्रिक SUV पसंद करता है, तो किसी को लग्जरी सेडान चाहिए और कुछ लोग फैमिली के लिए 7 सीटर कार देख रहे हैं. ऐसे में हर किसी के लिए कुछ न कुछ नया आने वाला है. भारत का ऑटोमोबाइल बाजार 2026 में तेजी से बदल रहा है. खासकर इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और नए फीचर्स वाली कारों की मांग लगातार बढ़ रही है. आने वाले कुछ दिनों में यानी लगभग अगले 7 दिनों के अंदर ही कई बड़ी कंपनियां अपनी नई कारें लॉन्च करने जा रही हैं. इन लॉन्च के साथ ग्राहकों के पास बजट, फीचर्स और फ्यूल टाइप के हिसाब से कई नए ऑप्शन होंगे. तो आइए जानते हैं कि अगले 7 दिन में कौन सी बेहतरीन गाड़ियां लॉन्च होंगी और इनमें से कौन-सी आपके बजट में फिट रहेगी. 

 अगले 7 दिन में कौन सी बेहतरीन गाड़ियां लॉन्च होंगी?

1. टोयोटा अर्बन क्रूजर ईबेला - टोयोटा अर्बन क्रूजर ईबेला एक मिड-साइज SUV होगी. जिसकी कीमत लगभग 21 लाख के आसपास रहने की उम्मीद है. इसे 15 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया जा सकता है. यह कार उन लोगों के लिए खास होगी जो एक फैमिली SUV चाहते हैं जिसमें अच्छा डिजाइन और बेहतर माइलेज मिले.

2. विनफास्ट VF MPV 7 - विनफास्ट VF MPV 7 एक इलेक्ट्रिक 7-सीटर MPV होगी. इसकी संभावित कीमत लगभग 24 लाख बताई जा रही है और यह भी 15 अप्रैल को लॉन्च हो सकती है.इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी रेंज है, जो एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है. यह बड़ी फैमिली और EV पसंद करने वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है. 

3. ऑडी A6 2026 - ऑडी A6 2026 एक लग्जरी सेडान होगी. इसकी कीमत लगभग 70 लाख तक हो सकती है और इसे भी 15 अप्रैल 2026 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है. यह कार उन लोगों के लिए बनाई गई है जो प्रीमियम फीचर्स, शानदार डिजाइन और हाई-एंड परफॉर्मेंस वाली लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं. 

4. MG मैजेस्टर - MG मैजेस्टर की कीमत लगभग 43.25 लाख बताई जा रही है और यह 16 अप्रैल 2026 को लॉन्च हो सकती है. यह एक बड़ी और प्रीमियम SUV होगी जिसमें ज्यादा स्पेस, आरामदायक सीटिंग और पावरफुल परफॉर्मेंस मिलने की उम्मीद है. यह फैमिली के लिए एक बेस्ट ऑप्शन  हो सकती है. 

 5. लेक्सस और निसान - लेक्सस और निसान की तरफ से भी कुछ जरूरी घोषणाएं हो सकती हैं. लेक्सस अपनी नई हाइब्रिड कार ES350h की कीमत का खुलासा कर सकती है, जो उन ग्राहकों के लिए खास होगी जो लग्जरी के साथ बेहतर माइलेज भी चाहते हैं. वहीं निसान अपनी 7-सीटर SUV ग्रेवाइट का CNG वर्जन पेश कर सकती है, जिससे यह कार पहले से ज्यादा किफायती और बजट फ्रेंडली बन जाएगी. 

यह भी पढ़ें - Car AC cooling coil: गंदगी से कैसे बचाएं गाड़ी की कूलिंग कॉइल? वरना इंजन और कंप्रेसर पर बढ़ जाएगा लोड

6. अन्य कंपनियां - MG और अन्य कंपनियां भी इस महीने कई अपडेट लेकर आ सकती हैं. MG अपने नए मॉडल मैजेस्टर के साथ-साथ Hector के डीजल वेरिएंट की कीमत की घोषणा भी कर सकती है. इसके अलावा VinFast और Mercedes-Benz जैसे ब्रांड भी EV सेगमेंट में अपनी मजबूत एंट्री की तैयारी में हैं, जिससे भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की रेंज और ऑप्शन दोनों बढ़ेंगे. 

इनमें से कौन-सी आपके बजट में फिट रहेगी?

अगर आपका बजट लगभग 15 से 25 लाख है तो आपके लिए Toyota Urban Cruiser Ebella (21 लाख), VinFast VF MPV 7 (24 लाख) और Volkswagen Tiguan Facelift (19 लाख) सबसे अच्छी फिट होंगी, क्योंकि ये मिड-सेगमेंट में आती हैं और फैमिली के साथ फीचर्स दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है. वहीं अगर आपका बजट 40 से 45 लाख तक है तो MG Majestor (43 लाख) एक प्रीमियम SUV ऑप्शन बनती है, और अगर आपका बजट 70 लाख या उससे ज्यादा है तो Audi A6 2026 (70 लाख) पूरी तरह लग्जरी सेगमेंट के लिए है.  वहीं लोगों के बजट में सबसे ज्यादा फिट होने वाली कारें 20 लाख के आसपास वाली SUV और EV मॉडल हैं. 

यह भी पढ़ें - Delhi EV Policy 2026: दिल्ली में EV खरीदने पर कितनी सब्सिडी देगी सरकार, नई पॉलिसी में क्या-क्या खास?

Published at : 12 Apr 2026 08:25 AM (IST)
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Upcoming Cars 2026 Car Launches 2026 New Car Launches India April 2026 Car Launches
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