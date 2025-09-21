हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोबस थोड़ा-सा इंतजार, मार्केट में जल्द लॉन्च होने जा रही ये हाइब्रिड कारें, जानें खासियत

बस थोड़ा-सा इंतजार, मार्केट में जल्द लॉन्च होने जा रही ये हाइब्रिड कारें, जानें खासियत

Upcoming Hybrid Cars: ऑटोमोबाइल कंपनियां भारत में अपनी नई हाइब्रिड कारों को लॉन्च करने जा रही हैं. इनमें रेनॉल्ट डस्टर फेसलिफ्ट से लेकर एलिवेट हाइब्रिड तक कई गाड़ियों के नाम शामिल हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 21 Sep 2025 12:06 PM (IST)

भारत में धीरे-धीरे हाइब्रिड कारें शानदार ऑप्शन बनकर उभर रही हैं. पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन इन कारों को न सिर्फ पावरफुल बनाता है बल्कि इन्हें किफायती भी बनाता है. इसी को देखते हुए दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनियां भारत में अपनी नई हाइब्रिड कारों को लॉन्च करने जा रही हैं. आइए गाड़ियों की डिटेल्स जानते हैं. 

Maruti Suzuki Escudo 

मारुति सुजुकी भारत में एक नई 5-सीटर SUV लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसे फिलहाल Y17 कोडनेम दिया गया है. इस कार का नाम एस्कुडो रखा जा सकता है और यह ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के बीच पोजिशन की जाएगी.

इस SUV में ग्रैंड विटारा की तरह हाइब्रिड पावरट्रेन मिलने की संभावना है. इसे एरिना डीलरशिप के माध्यम से बेचा जाएगा और इसका साइज ग्रैंड विटारा से थोड़ा बड़ा हो सकता है, जिससे इंटीरियर ज्यादा स्पेशियस और प्रीमियम होने की उम्मीद है. कंपनी इसे 2025 के अंत तक लॉन्च कर सकती है. 

Renault Duster Facelift

रेनॉल्ट भारत में एक बार फिर से अपनी पॉपुलर SUV डस्टर को नई हाइब्रिड तकनीक और फेसलिफ्टेड डिजाइन के साथ लॉन्च करने जा रही है. ये नया मॉडल CMF-B+ प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा, जो ग्लोबल मार्केट में पहले से हाइब्रिड सिस्टम को सपोर्ट करता है. 

इस SUV को 2026 की शुरुआत में भारत में लॉन्च किया जा सकता है. डस्टर फेसलिफ्ट उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प होगी जो एक मजबूत, एडवेंचर-फ्रेंडली SUV के साथ बेहतर माइलेज भी चाहते हैं.

Kia Seltos Hybrid

किआ 2026 की पहली छमाही में भारत में अपनी पॉपुलर SUV सेल्टोस का हाइब्रिड वर्जन लॉन्च करने जा रही है. इस नई SUV में 1.5 लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन और एक हाइब्रिड सिस्टम दिया जाएगा, जिससे बेहतर माइलेज और कम ईंधन खपत सुनिश्चित की जा सकेगी.

डिजाइन और इंटीरियर में भी अपडेट देखने को मिलेंगे, जिससे यह SUV और भी ज्यादा स्टाइलिश और प्रीमियम नजर आएगी. यह गाड़ी खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए होगी जो परफॉर्मेंस और स्टाइल के साथ माइलेज का भी ध्यान रखते हैं.

Honda Elevate Hybrid

होंडा ने 2023 में एलिवेट को केवल पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया था, लेकिन अब कंपनी इसे हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ पेश करने की योजना बना रही है. इस हाइब्रिड वर्जन में होंडा की e:HEV हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा.

नई एलिवेट में स्मार्ट फीचर्स और प्रीमियम इंटीरियर मिलने की भी संभावना है. इसका हाइब्रिड वर्जन 2026 की दूसरी छमाही में लॉन्च किया जा सकता है. ये गाड़ी उन ग्राहकों के लिए बेहतर होगी जो होंडा की परफॉर्मेंस को पसंद करते हैं.

Hyundai Creta Hybrid

हुंडई अब अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV क्रेटा को भी हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ लाने की तैयारी में है. यह कार कंपनी की भारत में पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड SUV हो सकती है. नई क्रेटा हाइब्रिड में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, और लिथियम-आयन बैटरी पैक शामिल होगा, जो शानदार ड्राइविंग परफॉर्मेंस और बेहतर माइलेज देगा. ये SUV 2027 तक भारतीय मार्केट में लॉन्च की जा सकती है. 

Published at : 21 Sep 2025 12:06 PM (IST)
Tags :
Upcoming Hybrid Cars Maruti Suzuki Escudo Hyundai Creta Hybrid Honda Elevate Hybrid
