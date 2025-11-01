हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tata Sierra से लेकर Mahindra XEV 7e तक, नवंबर में लॉन्च होने जा रही ये कारें, जानें डिटेल्स

Tata Sierra से लेकर Mahindra XEV 7e तक, नवंबर में लॉन्च होने जा रही ये कारें, जानें डिटेल्स

Upcoming Cars: अगर आप आने वाले समय में कोई नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो नवंबर 2025 में तीन नई कारें लॉन्च होने वाली हैं. आइए इन गाड़ियों की डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 01 Nov 2025 02:51 PM (IST)
भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के लिए नवंबर 2025 महीना खास होने वाला है. दरअसल, इस महीने तीन प्रमुख कार निर्माता कंपनियां अपनी नई गाड़ियां लॉन्च करने जा रही हैं. इनमें Hyundai Venue 2025, Tata Sierra और Mahindra XEV 7e के नाम शामिल हैं. आइए इन तीनों गाड़ियों के बारे में जानते हैं.

Hyundai Venue 2025

हुंडई मोटर इंडिया अपनी पॉपुलर सब-कॉम्पैक्ट SUV वेन्यू का सेकेंड जेनरेशन मॉडल 4 नवंबर 2025 को लॉन्च करने जा रही है. इस गाड़ी का ये मॉडल मौजूदा वर्जन से काफी अलग होने वाला है. नई वेन्यू में Kappa 1.0-लीटर टर्बो GDi पेट्रोल इंजन मिलने वाला है. ये इंजन 120 PS की पावर और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जिससे ये SUV शहर और हाईवे दोनों पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है. ट्रांसमिशन के लिए इसमें दो विकल्प-6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DCT (Dual-Clutch Transmission) मिलते हैं.

Mahindra XEV 7e

महिंद्रा अपनी बोर्न-इलेक्ट्रिक लाइनअप को मजबूत करने के लिए XEV 7e को नवंबर 2025 के अंत या दिसंबर की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है. ये 7-सीटर ईवी XUV 700 का इलेक्ट्रिक वर्जन होगी, जो कि INGLO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने वाली है.

Mahindra XUV700 EV का एक्सटीरियर पेट्रोल वर्जन से मिलता जुलता होगा. ईवी में ब्लैंक्ड ऑफ ग्रिल, कनेक्टेड LED लाइटबार, ट्रांयगुलर LED हेडलैंप्स, फ्लश डोर हैंडल्स और 19-इंच एरो-ऑप्टिमाइज्ड अलॉय व्हील्स इसे अलग बनाएंगे. इसके रियर में कनेक्टेड LED टेललाइट्स और मॉडिफाइड बंपर मिलने की उम्मीद है.

इंटीरियर की बात की जाए तो इसमें इंस्पायर्ड ट्रिपल, 12.3-इंच स्क्रीन डैशबोर्ड और 16-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

Tata Sierra

तीसरी कार Tata Sierra है, जिसे 25 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा. इस गाड़ी को 1991 में लॉन्च किया गया था और अब यह रेट्रो-मॉडर्न डिजाइन के साथ आने वाली है. ये मिड-साइज एसयूवी टाटा की लाइनअप में कर्व और हैरियर के बीच फिट होगी. गाड़ी में आपको कई शानदार फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इनमें शार्प रूफलाइन, शॉर्ट ओवरहैंजेस और स्लिम LED हेडलैंप्स के साथ मॉडर्न टच दिया गया है.

Published at : 01 Nov 2025 02:51 PM (IST)
Embed widget