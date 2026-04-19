SUV हो या सेडान, अप्रैल 2026 में लॉन्च होने जा रही ये शानदार कारें, जानिए कितनी होगी कीमत?
Upcoming Cars: अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो बाकी का यह महीना आपके लिए अच्छा हो सकता है. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कौन-कौन सी कारें आने वाली हैं?
अप्रैल 2026 के अगले 10 दिन भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए काफी खास रहने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान कई नई और अपडेटेड कारें लॉन्च होने जा रही हैं. इसमें प्रीमियम SUV से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक कई ऑप्शन शामिल हैं. अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो बाकी का यह महीना आपके लिए अच्छा हो सकता है. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कौन-कौन सी कारें आने वाली हैं और उनमें क्या खास होगा?
MG Majestor
लिस्ट में पहला नाम MG Majestor का है, जोकि एक प्रीमियम SUV होगी. इस गाड़ी को कल यानी 20 अप्रैल 2026 में लॉन्च किया जाएगा. यह कंपनी की मौजूदा Gloster से भी ज्यादा लग्जरी और फीचर-लोडेड होगी. इसमें बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, मसाज और वेंटिलेशन सीट्स जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. इंजन की बात करें तो इसमें 2.0 लीटर का डीजल इंजन दिया जा सकता है, जो अच्छी पावर और परफॉर्मेंस देगा. गाड़ी की कीमत करीब 40 लाख रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है.
Mercedes-Benz CLA
इसके बाद दूसरे नंबर पर Mercedes-Benz CLA है, जो एक लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान होगी. इसकी लॉन्चिंग 24 अप्रैल को होगी. .इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी ड्राइविंग रेंज है, जो करीब 700–750 किलोमीटर तक हो सकती है.इसमें बड़ा बैटरी पैक, एडवांस टेक्नोलॉजी, प्रीमियम इंटीरियर और लेटेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा. इसकी कीमत लगभग 60-70 लाख रुपये के बीच हो सकती है.
Toyota Urban Cruiser Ebella
अगला नंबर Toyota Urban Cruiser Ebella है, जो हाइब्रिड इंजन ऑप्शन के साथ आएगी. यह खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जो कॉम्पैक्ट SUV खरीदारों को टारगेट करेगी. इस गाड़ी की कीमत 12 से 18 लाख रुपये के बीच हो सकती है.
Nissan Gravite CNG Version
इसके अलावा इसी महीने Nissan Gravite (CNG वर्जन) भी लॉन्च की जा सकती है, जो बजट में आने वाली फैमिली कार होगी. इसमें CNG ऑप्शन मिलने से यह उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो कम खर्च में ज्यादा माइलेज चाहते हैं.
Nissan Tekton
Nissan Tekton मिड-साइज़ एसयूवी सेगमेंट में एंट्री करेगी और हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस को टक्कर देगी. ये अपडेटेड फीचर्स और डिज़ाइन के साथ पेट्रोल इंजन पर फोकस करेगी. इसकी कीमत 12 लाख से 20 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है. निसान टेक्टन का इंटीरियर डिजाइन रेनॉल्ट डस्टर से थोड़ा अलग हो सकता है. हालांकि दोनों गाड़ियों के कई पार्ट्स एक जैसे हो सकते हैं.
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Source: IOCL