एक्सप्लोरर
नई कार खरीदने का बना रहे प्लान? मार्केट में 30 से ज्यादा नई गाड़ियां होंगी लॉन्च, जानें डिटेल्स
Upcoming Cars in India: साल 2026 में भारतीय ऑटो मार्केट में 30 से ज्यादा नई कारें लॉन्च होने वाली हैं. आइए जानते हैं कि कैसे ये अपकमिंग कारें लॉन्च के बाद ऑटो इंडस्ट्री का पूरा खेल बदल देंगी?
भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए साल 2026 बेहद खास साबित होने वाला है. 2025 में जहां कई नई कारें और अपडेटेड मॉडल्स लॉन्च हुए, वहीं 2026 में यह रफ्तार और भी तेज होने वाली है. रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2026 में भारत में 30 से ज्यादा नई पैसेंजर गाड़ियां लॉन्च की जा सकती हैं. इसमें SUV, इलेक्ट्रिक कार और नई जनरेशन मॉडल्स की भरमार देखने को मिलेगी, जिससे ग्राहकों के पास पहले से कहीं ज्यादा विकल्प होंगे.
पहले से कहीं ज्यादा बड़े और प्रीमियम लॉन्च
- अगर पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो CY2021 से CY2024 के बीच हर साल औसतन 10 से 11 नए मॉडल ही लॉन्च हुए थे. इनमें से ज्यादातर फेसलिफ्ट या छोटे अपडेट वाले मॉडल थे. CY2025 में यह संख्या बढ़कर 19 तक पहुंची. लेकिन 2026 में कंपनियां पूरी तरह नए जनरेशन और प्रीमियम सेगमेंट की कारें लॉन्च करने की तैयारी में हैं. इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा, क्योंकि उन्हें नई टेक्नोलॉजी, बेहतर सेफ्टी और मॉडर्न डिजाइन वाली गाड़ियां मिलेंगी.
SUV सेगमेंट और बिक्री में जबरदस्त उछाल
- साल 2025 में पैसेंजर व्हीकल की कुल बिक्री 4.49 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. यह बिक्री 2024 के मुकाबले करीब 5 प्रतिशत ज्यादा रही. इस ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान SUV सेगमेंट का रहा, जिसकी हिस्सेदारी कुल बिक्री में 56 प्रतिशत तक पहुंच गई. GST में कटौती के बाद दिसंबर 2025 में रिटेल सेल्स में 26.8 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे बाजार में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला.
2026 में कौन-कौन सी गाड़ियां रहेंगी चर्चा में?
- 2026 की शुरुआत ही बड़े लॉन्च के साथ हो चुकी है. Renault ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन Duster को 26 जनवरी 2026 को पेश किया है. Tata Motors भी 2026 में Sierra EV, Punch EV Facelift और साल के अंत तक Avinya सीरीज लॉन्च कर सकती है. वियतनाम की कंपनी VinFast भारत में तीन नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां उतारने की तैयारी में है, जिनकी शुरुआत 7-सीटर MPV से हो सकती है. इसके अलावा Hyundai, MG Motor, Nissan, Volkswagen और Skoda जैसे बड़े ब्रैंड्स भी 2026 में कई नई गाड़ियों से पर्दा उठा सकते हैं. कुल मिलाकर, 2026 भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साल साबित हो सकता है.
ये भी पढ़ें:-
Creta को टक्कर देने वाली Tata Sierra पर टूट पड़े ग्राहक, 1 लाख से ज्यादा बुकिंग के बाद बढ़ा प्रोडक्शन
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलने के लिए राजी! 24 घंटे में देगा जवाब, शहबाज शरीफ करेंगे 'आखिरी फैसला'
बिहार
'जंगलराज में काम करना कितना मुश्किल था', RJD पर बरसे नितिन नवीन, बोले- 'अब सिर्फ…'
विश्व
पाकिस्तान में हमलों से बौखलाए राष्ट्रपति जरदारी, भारत पर निकाली भड़ास, बोले- 9/11 अटैक से पहले...
क्रिकेट
पाकिस्तान के बॉयकॉट पर क्या है BCCI का रुख? उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया चौंकाने वाला बयान
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL