अखिलेश यादव के PDA रथ जैसी बस कितने में मॉडिफाई होती है, जानें खर्चा?

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपना चुनावी अभियान तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है. पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अगले महीने ‘समाजवादी PDA यात्रा’ शुरू कर सकते हैं. जानकारी के मुताबिक, यात्रा अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से शुरू होने की उम्मीद है.

अखिलेश यादव के प्रचार रथ को खास तौर पर PDA के संदेश को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. बस पर समाजवादी PDA यात्रा लिखा गया है और इसके साथ सामाजिक न्याय का परचम लहराएगा, PDA ही परिवर्तन लाएगा जैसे संदेश लगाए गए हैं. बस पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग का भी दर्ज किया गया है.

PDA रथ में मिलती है खास सुविधा

अखिलेश यादव की प्रचार बस नॉर्मल गाड़ी से काफी अलग है. करीब 15 मीटर लंबी इस Mercedes मल्टी-एक्सल बस में सेफ्टी के साथ कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए है. इसमें बुलेटप्रूफ शीशे और बस की छत तक पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाई गई है. इस लिफ्ट की मदद से अखिलेश यादव जरूरत के हिसाब से बस की छत से लोगों को संबोधित कर सकते हैं.

इस आलीशान बस में इंटरनेट की सुविधा भी दी गई है, जिससे अखिलेश यादव सफर के दौरान सोशल मीडिया से जुड़े रह सकते हैं. इसके जरिए वीडियो कॉल की सुविधा भी मौजूद है. इसके अलावा बस के बाहर LED स्क्रीन लगाई गई है, जिस पर सरकार की उपलब्धियों से जुड़े फोटो और वीडियो दिखाए जाते हैं.

PDA रथ बनाने में कितना खर्च?

बस के अंदर छह लोगों के बैठने की व्यवस्था, सोफा-कम-बेड वाला लिविंग एरिया, किचन, पेंट्री और वॉशरूम जैसी सुविधाएं भी बताई गई हैं. इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे, बाहर लगी एलईडी स्क्रीन, वाई-फाई और एसी जैसी सुविधाएं भी इसमें मौजूद हैं. इस प्रचार गाड़ी को तैयार करने और अपग्रेड करने में करीब 5 करोड़ रुपये तक की लागत बताई गई है.

बस को लाल कलर में तैयार किया गया है और इसके दोनों तरफ ‘समाजवादी PDA यात्रा’ लिखा गया है. एक तरफ अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ सामाजिक न्याय और PDA से जुड़ा संदेश लिखा है. दूसरी तरफ सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तस्वीर के साथ PDA को सामाजिक आंदोलन और सामाजिक न्याय के संघर्ष से जोड़ने वाला संदेश दिया गया है। बस पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक शब्द भी प्रमुखता से लिखे गए हैं.

इस चुनावी रथ पर डॉ. भीमराव आंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्र और बेनी प्रसाद वर्मा जैसे नेताओं की तस्वीरें भी लगाई गई हैं. इससे साफ है कि इस प्रचार वाहन के जरिए राजनीतिक संदेश को प्रमुखता देने की तैयारी में है.

पहले भी इस्तेमाल हो चुका है यह रथ

अखिलेश यादव पहले भी चुनावी अभियानों में इसी तरह की हाईटेक बस का इस्तेमाल कर चुके हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बस का इस्तेमाल 2016-17 और 2021 के चुनावी अभियानों के दौरान भी किया गया था. 2021 में इसे ‘समाजवादी विजय यात्रा’ के लिए इस्तेमाल किया गया था. अब 2027 के चुनाव से पहले इसे नए डिजाइन और ‘समाजवादी PDA यात्रा’ के संदेश के साथ तैयार किया गया है.

समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान PDA फॉर्मूले को अपने अभियान में प्रमुखता दी थी. उत्तर प्रदेश में सपा ने 80 में से 37 लोकसभा सीटें जीती थीं. अब पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इसी सामाजिक समीकरण को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है. प्रस्तावित PDA यात्रा के जरिए अखिलेश यादव राज्य के अलग-अलग हिस्सों में जाकर लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं.

फिलहाल यात्रा की तारीख और पूरा रूट सामने नहीं आया है. लेकिन चुनाव से कई महीने पहले ही इस हाईटेक रथ की तैयारी पूरी है.

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