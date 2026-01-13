भारतीय बाजार में किफायती हाइब्रिड SUV की मांग तेजी से बढ़ रही है. इसका सबसे अच्छा उदाहरण टोयोटा हाइराइडर है. यह गाड़ी मिडिल क्लास की फेवरेट SUV में से एक है. दिसंबर 2025 में इस हाइब्रिड SUV को 7,022 नए ग्राहकों ने खरीदा है. ये मिड-साइज SUV अपनी हाइब्रिड तकनीक, स्टाइलिश डिजाइन और बेहतरीन माइलेज के लिए पॉपुलर है.

कितनी है Toyota Hyryder की कीमत?

टोयोटा हाइराइडर की कीमत भारत में 11.34 लाख रुपये से शुरू होकर 20.19 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. वहीं CNG वेरिएंट की शुरुआती कीमत 13.81 लाख है. ऑन-रोड प्राइस राज्य के टैक्स और बीमा के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. बिक्री के मामले में यह SUV अगस्त में 9,000+ यूनिट्स के साथ अपनी मजबूत मौजूदगी दिखा चुकी है.

Toyota Urban Cruiser Hyryder में 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है. इसके साथ वायरलेस चार्जिंग पैड, USB पोर्ट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 8-वे इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट मिलती है. पैनोरमिक सनरूफ और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी इसे प्रीमियम फील कराते हैं.

Toyota Hyryder के सेफ्टी फीचर्स

Toyota Hyryder सेफ्टी फीचर्स के मामले में भी आगे है. इसमें छह एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, ESC, 360-डिग्री कैमरा, हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं. साथ ही, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स भी दिए गए हैं, जो फैमिली ड्राइविंग के लिए इसे भरोसेमंद बनाते हैं.

इंजन ऑप्शन और परफॉर्मेंस

हाइराइडर तीन इंजन विकल्पों के साथ आती है, जिनमें 1.5-लीटर पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड (K-Series), 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड (TNGA) और 1.5-लीटर CNG इंजन शामिल हैं. ये सभी इंजन अलग-अलग जरूरतों के अनुसार अच्छा परफॉर्मेंस और बेहतर fuel efficiency देते हैं.

कितना माइलेज देती है कार?

Toyota Hyryder अपनी माइलेज की वजह से खास है. इसका पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड 19.39 से 21.12 किमी/लीटर, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड 27.97 किमी/लीटर और CNG वेरिएंट 26.6 किमी/किग्रा (ARAI) तक माइलेज देता है. फुल टैंक में यह SUV करीब 1200 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है, जो इसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए बेहद किफायती बनाता है.

Toyota Hyryder में लो मेंटेनेंस कॉस्ट, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, बेहतरीन माइलेज और Toyota की सर्विस क्वालिटी का कॉम्बिनेशन मिलता है. इसके साथ पैनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम इंटीरियर और सेगमेंट बेस्ट सेफ्टी फीचर्स इसे फैमिली और शहर दोनों तरह की ड्राइविंग के लिए परफेक्ट SUV बनाते हैं. यही कारण है कि मिडिल क्लास खरीदार इसे तेजी से अपना रही है.

यह भी पढ़ें:-

Affordable Bikes: आम आदमी के लिए 1 लाख के बजट में कौन-सी बाइक खरीदना बेहतर? यहां पढ़िए लिस्ट