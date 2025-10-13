भारत में Toyota Urban Cruiser Hyryder एक बेहतर हाइब्रिड एसयूवी के तौर पर जानी जाती है. इस बात का अंदाजा आप गाड़ी की बिक्री के आंकड़ों से लगा सकते हैं. पिछले महीने यानी सितंबर 2025 में इस एसयूवी को कुल 7 हजार 608 नए ग्राहकों ने खरीदा है, जो पिछले साल की तुलना में 41 फीसदी बढ़ोतरी को दर्शाता है. इतना ही नहीं इसने मारुति ग्रैंड विटारा को भी पीछे छोड़ दिया है. आइए Toyota Urban Cruiser Hyryder की कीमत और खासियत के बारे में जानते हैं.

Toyota Urban Cruiser Hyryder की एक्स-शोरूम कीमत बेस वेरिएंट E के लिए 10.95 लाख रुपये है, जबकि टॉप एंड हाइब्रिड मॉडल की कीमत 19.76 लाख रुपये तक जाती है. ये गाड़ी पेट्रोल, हाइब्रिड और सीएनजी तीन पावरट्रेन के साथ इंडियन मार्केट में मौजूद है.

Toyota Urban Cruiser Hyryder का माइलेज

Toyota Urban Cruiser Hyryder का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन 27.97 kmpl तक का क्लेम्ड माइलेज और माइल्ड हाइब्रिड वर्जन 20+ किलोमीटर प्रति लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर करता है. इसके साथ ही सीएनजी वेरिएंट 26.6 किलोमीटर/किलोग्राम माइलेज देने में सक्षम है. फुल टैंक कराने पर यह गाड़ी 1200 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है.

नई Toyota Hyryder के फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो 2025 टोयोटा हायराइडर में कई शानदार और टेक्नोलॉजी से भरपूर अपडेट्स दिए गए हैं. इसमें अब 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं, जिससे गर्मी या लंबी ड्राइव में कंफर्ट बना रहता है. SUV में रियर डोर सनशेड्स, एंबियंट लाइटिंग और टाइप-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट जैसे मॉडर्न फीचर्स भी शामिल किए गए हैं, जिससे इंटीरियर ज्यादा यूजर-फ्रेंडली बन गया है.

इसके अलावा गाड़ी में LED स्पॉट और रीडिंग लैंप्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), एयर क्वॉलिटी इंडिकेटर और ड्यूल-टोन इंटीरियर थीम जैसे फीचर्स इसे एक प्रीमियम अपील देते हैं. अब टोयोटा हायराइडर के सभी वैरिएंट्स में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए जा रहे हैं, जिससे पैसेंजर और ड्राइवर दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है.

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB) जैसे फीचर्स अब इसके ऑटोमैटिक वेरिएंट्स में भी उपलब्ध हैं और SUV की बॉडी स्ट्रक्चर को और मजबूत बनाकर सेफ्टी को नया लेवल दिया गया है. मार्केट में टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा और होंडा एलिवेट जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है.

