हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोफुल टैंक में चलती है 1200 KM, GST कट के बाद 11 लाख से कम में मिल रही Toyota Hyryder, जानें राइवल्स

फुल टैंक में चलती है 1200 KM, GST कट के बाद 11 लाख से कम में मिल रही Toyota Hyryder, जानें राइवल्स

Toyota Urban Cruiser Hyryder का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन 27.97 kmpl तक का क्लेम्ड माइलेज और माइल्ड हाइब्रिड वर्जन 20+ किलोमीटर प्रति लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर करता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 13 Oct 2025 04:39 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में Toyota Urban Cruiser Hyryder एक बेहतर हाइब्रिड एसयूवी के तौर पर जानी जाती है. इस बात का अंदाजा आप गाड़ी की बिक्री के आंकड़ों से लगा सकते हैं. पिछले महीने यानी सितंबर 2025 में इस एसयूवी को कुल 7 हजार 608 नए ग्राहकों ने खरीदा है, जो पिछले साल की तुलना में 41 फीसदी बढ़ोतरी को दर्शाता है. इतना ही नहीं इसने मारुति ग्रैंड विटारा को भी पीछे छोड़ दिया है. आइए Toyota Urban Cruiser Hyryder की कीमत और खासियत के बारे में जानते हैं. 

Toyota Urban Cruiser Hyryder की एक्स-शोरूम कीमत बेस वेरिएंट E के लिए 10.95 लाख रुपये है, जबकि टॉप एंड हाइब्रिड मॉडल की कीमत 19.76 लाख रुपये तक जाती है. ये गाड़ी पेट्रोल, हाइब्रिड और सीएनजी तीन पावरट्रेन के साथ इंडियन मार्केट में मौजूद है. 

Toyota Urban Cruiser Hyryder का माइलेज

Toyota Urban Cruiser Hyryder का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन 27.97 kmpl तक का क्लेम्ड माइलेज और माइल्ड हाइब्रिड वर्जन 20+ किलोमीटर प्रति लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर करता है. इसके साथ ही सीएनजी वेरिएंट 26.6 किलोमीटर/किलोग्राम माइलेज देने में सक्षम है. फुल टैंक कराने पर यह गाड़ी 1200 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है. 

नई Toyota Hyryder के फीचर्स 

फीचर्स की बात करें तो 2025 टोयोटा हायराइडर में कई शानदार और टेक्नोलॉजी से भरपूर अपडेट्स दिए गए हैं. इसमें अब 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं, जिससे गर्मी या लंबी ड्राइव में कंफर्ट बना रहता है. SUV में रियर डोर सनशेड्स, एंबियंट लाइटिंग और टाइप-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट जैसे मॉडर्न फीचर्स भी शामिल किए गए हैं, जिससे इंटीरियर ज्यादा यूजर-फ्रेंडली बन गया है.

इसके अलावा गाड़ी में LED स्पॉट और रीडिंग लैंप्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), एयर क्वॉलिटी इंडिकेटर और ड्यूल-टोन इंटीरियर थीम जैसे फीचर्स इसे एक प्रीमियम अपील देते हैं. अब टोयोटा हायराइडर के सभी वैरिएंट्स में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए जा रहे हैं, जिससे पैसेंजर और ड्राइवर दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है.

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB) जैसे फीचर्स अब इसके ऑटोमैटिक वेरिएंट्स में भी उपलब्ध हैं और SUV की बॉडी स्ट्रक्चर को और मजबूत बनाकर सेफ्टी को नया लेवल दिया गया है. मार्केट में टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा और होंडा एलिवेट जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है. 

यह भी पढ़ें:-

GST कट के बाद दिल्ली में कितनी सस्ती मिल रही Hero Splendor? जानिए राइवल बाइक्स

Published at : 13 Oct 2025 04:39 PM (IST)
Tags :
Toyota Motors Toyota Urban Cruiser Hyryder Toyota Urban Cruiser Hyryder Mileage
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
इंडिया
'महिलाएं रात में बाहर न निकलें', दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर अब इस TMC नेता ने दिया विवादित बयान
'महिलाएं रात में बाहर न निकलें', दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर अब इस TMC नेता ने दिया विवादित बयान
क्रिकेट
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
Advertisement

वीडियोज

BMW X1 LWB India review | Auto Live
Mercedes-Benz E450 4Matic India review | Auto Live
Lalu Prasad Yadav: लालू परिवार बुरा फंस गया, कोर्ट का बड़ा फैसलाक्या होगा, कड़ी सजा तय! |ABPLIVE
Ultraviolette F77 Superstreet Ride Review | Auto Live
BMW M340i Review: Power, Performance, and Luxury in One! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
इंडिया
'महिलाएं रात में बाहर न निकलें', दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर अब इस TMC नेता ने दिया विवादित बयान
'महिलाएं रात में बाहर न निकलें', दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर अब इस TMC नेता ने दिया विवादित बयान
क्रिकेट
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
टेलीविजन
टीवी की इस हसीना को थी शराब पीने की लत, पोस्ट शेयर कर किया खुलासा, बोलीं - ‘अब मेडिटेशन करती हूं..’
टीवी की इस हसीना को थी शराब पीने की लत, पोस्ट शेयर कर किया खुलासा
महाराष्ट्र
NCP के विधायक ने हिंदुओं का जिक्र कर दिया ऐसा बयान, नाराज हुए अजित पवार, 'अगर कोई...'
NCP के विधायक ने हिंदुओं का जिक्र कर दिया ऐसा बयान, नाराज हुए अजित पवार
यूटिलिटी
LPG Gas Subsidy: गैस सब्सिडी का नहीं मिला पैसा? ऐसे करें शिकायत
गैस सब्सिडी का नहीं मिला पैसा? ऐसे करें शिकायत
शिक्षा
UGC NET दिसंबर 2025 एग्जाम की डेट्स घोषित, ऐसे करें आसानी से ऑनलाइन आवेदन
UGC NET दिसंबर 2025 एग्जाम की डेट्स घोषित, ऐसे करें आसानी से ऑनलाइन आवेदन
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget