जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी Toyota भारतीय बाजार में अपनी पकड़ को और मजबूत करने की प्लानिंग कर रही है. वर्तमान में कंपनी की भारत में लगभग 8 प्रतिशत मार्केट शेयर है, जिसे बढ़ाकर 2030 तक 10 प्रतिशत तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है. इसके लिए कंपनी अगले पांच वर्षों में 15 नई या अपडेटेड गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी में है. इन गाड़ियों में दो नई SUV और एक किफायती पिकअप ट्रक शामिल होंगे. आइए विस्तार से जानते हैं.

15 नए मॉडल्स से बढ़ेगा पोर्टफोलियो

टोयोटा का कहना है कि वह 2030 तक कुल 15 नए मॉडल्स लॉन्च करेगी. इनमें से कुछ पूरी तरह नए वाहन होंगे, जबकि कुछ मौजूदा मॉडल्स के अपडेटेड वर्जन होंगे. सबसे ज्यादा फोकस SUV और पिकअप सेगमेंट पर होगा, जहां फिलहाल महिंद्रा और हुंडई जैसी कंपनियों का दबदबा है.टोयोटा की नई SUVs में से एक मॉडल Land Cruiser FJ होगा, जो 2025 में जापान मोबिलिटी शो में ग्लोबल डेब्यू करेगा. दूसरा SUV मॉडल Hilux Champ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा, जो पहले से ही इंडोनेशिया और थाईलैंड में बिक रहा है. इसके अलावा कंपनी एक किफायती पिकअप ट्रक भी लॉन्च करेगी, जिसे खास तौर पर ग्रामीण और शहरी बाजारों के लिए तैयार किया जा रहा है.

3 बिलियन डॉलर का निवेश और नई फैक्ट्रियां

टोयोटा ने भारत में अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए 3 बिलियन डॉलर का निवेश किया है. इस निवेश के तहत कंपनी ने दो बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया है. पहला, कर्नाटक के बिदादी में मौजूदा संयंत्र का विस्तार किया जा रहा है. दूसरा, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद) में एक नया प्लांट स्थापित किया जा रहा है. इन दोनों के चालू हो जाने पर टोयोटा की प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 मिलियन यूनिट्स से ज्यादा हो जाएगी.

ग्रामीण और छोटे शहरों में बढ़ेगी मौजूदगी

टोयोटा अब ग्रामीण और छोटे शहरों के ग्राहकों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की दिशा में भी बड़ा कदम उठा रही है. इसके लिए कंपनी छोटे आकार के, कम लागत वाले शोरूम और कॉम्पैक्ट सर्विस वर्कशॉप्स तैयार करने की योजना बना रही है. इन शोरूम्स में सीमित डिस्प्ले कारें होंगी, ताकि लागत कम रखी जा सके और ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक ब्रांड पहुंच सके. टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने पिछले वित्तीय वर्ष में अपनी अब तक की सबसे ज्यादा $640 मिलियन (लगभग ₹5,350 करोड़) की कमाई दर्ज की. कंपनी की सफलता में दो प्रमुख कारण रहे – हाइब्रिड मॉडल्स की बढ़ती लोकप्रियता और सुजुकी-बेस्ड मॉडल्स की मजबूत बिक्री.





2024 में टोयोटा की कुल बिक्री में सुजुकी प्लेटफॉर्म पर बनी कारों का योगदान 52% तक पहुंच गया था. इसके अलावा, Urban Cruiser Hyryder और Innova Hycross जैसे मजबूत हाइब्रिड मॉडल्स ने कंपनी की पकड़ को वैकल्पिक ईंधन सेगमेंट में और मजबूत बनाया है.

यह भी पढ़ें:-

भारत में लॉन्च हुई न्यू जनरेशन Ducati Streetfighter, जानिए कैसे हैं फीचर्स और कीमत?