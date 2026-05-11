Toyota महाराष्ट्र प्लांट में तैयार करेगी अपनी दमदार FJ Cruiser, जानिए कितनी होगी कीमत?

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हिंदी न्यूज़ऑटोToyota महाराष्ट्र प्लांट में तैयार करेगी अपनी दमदार FJ Cruiser, जानिए कितनी होगी गाड़ी की कीमत?

Toyota महाराष्ट्र प्लांट में तैयार करेगी अपनी दमदार FJ Cruiser, जानिए कितनी होगी गाड़ी की कीमत?

Toyota FJ Cruiser: इस नए प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख गाड़ियों की होगी और करीब 2800 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है. इस प्लांट में Toyota अपनी नई SUV FJ Cruiser का प्रोडक्शन करेगी.

By : सोमनाथ चटर्जी | Updated at : 11 May 2026 01:16 PM (IST)
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भारत में SUV की मांग लगातार तेजी से बढ़ रही है. खासतौर पर मजबूत और ऑफ-रोडिंग क्षमता वाली SUVs को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इसी बढ़ती मांग को देखते हुए Toyota अब भारतीय बाजार में बड़ा निवेश करने जा रही है. कंपनी ने महाराष्ट्र के बिडकिन इलाके में नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की योजना बनाई है. इस नए प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख गाड़ियों की होगी और यहां करीब 2800 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि 2029 तक इस प्लांट में Toyota अपनी नई और दमदार SUV Toyota FJ Cruiser का प्रोडक्शन करेगी.

Toyota FJ Cruiser को कंपनी एक नई लाइफस्टाइल ऑफ-रोड SUV के रूप में पेश कर सकती है. यह SUV मजबूत लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी, जो कठिन रास्तों और ऑफ-रोड ड्राइविंग के लिए काफी बेहतर माना जाता है. यही प्लेटफॉर्म बड़ी और ताकतवर SUVs में इस्तेमाल किया जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक FJ Cruiser, Toyota की मशहूर Land Cruiser फैमिली की सबसे एंट्री-लेवल SUV हो सकती है. यानी यह उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी जो एक दमदार Toyota SUV चाहते हैं, लेकिन Land Cruiser जैसी महंगी गाड़ी खरीदना उनके बजट से बाहर है.

Toyota Fortuner से छोटी होगी गाड़ी

हालांकि FJ Cruiser का आकार Toyota Fortuner से छोटा होगा. इसकी लंबाई लगभग Mahindra Scorpio N के बराबर बताई जा रही है. लेकिन छोटे आकार के बावजूद इसे एक मजबूत और एडवेंचर पसंद लोगों के लिए बनाई गई SUV माना जा रहा है. कंपनी इसे Fortuner के नीचे पोजिशन करेगी, खासतौर पर इसलिए क्योंकि आने वाली नई जनरेशन Fortuner पहले से ज्यादा प्रीमियम और महंगी हो सकती है. ऐसे में FJ Cruiser उन ग्राहकों के लिए एक नया विकल्प बन सकती है जो Toyota की मजबूत SUV कम कीमत में चाहते हैं.

इस SUV में शुरुआत में सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है. हालांकि आगे चलकर कंपनी इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी जोड़ सकती है. अगर ऐसा होता है तो ग्राहकों को बेहतर माइलेज और कम प्रदूषण जैसी सुविधाएं भी मिल सकती हैं. Toyota पहले से ही हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में काफी मजबूत मानी जाती है, इसलिए भविष्य में FJ Cruiser का हाइब्रिड मॉडल भी देखने को मिल सकता है.

कितनी हो सकती है कीमत?

FJ Cruiser को पूरी तरह फैमिली SUV की तरह नहीं देखा जा रहा बल्कि इसे एक लाइफस्टाइल SUV माना जा रहा है. यानी यह उन लोगों को ज्यादा पसंद आ सकती है जिन्हें ऑफ-रोडिंग, लंबी यात्राएं और एडवेंचर ड्राइविंग पसंद है. इसमें मजबूत डिजाइन, ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस और दमदार रोड प्रेजेंस देखने को मिल सकती है. हालांकि यह Fortuner जितनी प्रैक्टिकल नहीं होगी, लेकिन इसकी अलग पहचान और रफ-टफ इमेज इसे खास बना सकती है.

कीमत की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी शुरुआती कीमत करीब 30 लाख रुपये के आसपास हो सकती है. यानी यह Fortuner से सस्ती होगी. यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि ग्राहकों को कम कीमत में एक मजबूत Toyota ऑफ-रोड SUV का विकल्प मिलेगा. 

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Published at : 11 May 2026 01:16 PM (IST)
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