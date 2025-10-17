दिवाली से पहले टोयोटा ने लॉन्च की सबसे सस्ती SUV, फीचर्स जानकर हो जाएंगे हैरान

दिवाली के मौके पर Toyota Kirloskar Motor (TKM) ने भारतीय ग्राहकों को तोहफा दिया है. कंपनी ने अपनी पॉपुलर SUV Urban Cruiser Hyryder का नया Aero Edition लॉन्च किया है. ये एक लिमिटेड एडिशन स्टाइलिंग पैकेज है, जो इस SUV को और भी प्रीमियम और स्टाइलिश लुक देता है. Toyota ने इस एडिशन को उन ग्राहकों के लिए तैयार किया है, जो लग्जरी, कम्फर्ट और मॉडर्न डिजाइन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहते हैं.

Hyryder Aero Edition का डिजाइन और लुक

नया Aero Edition, Urban Cruiser Hyryder की रोड प्रेजेंस को और भी बेहतर बनाता है. इस एडिशन में कंपनी ने कई डिजाइन बदलाव किए हैं, जिनसे SUV पहले से ज्यादा स्पोर्टी और एग्रेसिव नजर आती है. फ्रंट प्रोफाइल में नया स्पॉइलर जोड़ा गया है, जो कार को एक शार्प और बोल्ड अपीयरेंस देता है. इससे न केवल कार का एयरोडायनामिक लुक बेहतर हुआ है, बल्कि ये सड़क पर और भी बेहतर दिखती है.



रियर सेक्शन में नया रियर स्पॉइलर लगाया गया है, जो SUV को ज्यादा स्पोर्टी बनाता है. ये स्टाइल के साथ-साथ परफॉर्मेंस में भी सुधार लाता है. वहीं, नई डिजाइन की साइड स्कर्ट्स SUV को एक लो-स्लंग और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड लुक देती हैं, जिससे पूरी कार और ज्यादा डायनामिक नजर आती है.

चार शानदार कलर ऑप्शंस

Toyota ने Hyryder Aero Edition को चार अट्रैक्टिव कलर्स White, Silver, Black और Red में लॉन्च किया है. कंपनी ने इसके साथ एक एक्सक्लूसिव स्टाइलिंग पैकेज भी पेश किया है, जिसकी कीमत 31,999 रुपए रखी गई है. ये एक्सेसरी पैकेज सभी ज्यादाृत टोयोटा डीलरशिप्स पर आसानी से उपलब्ध है. Urban Cruiser Hyryder की एक्स-शोरूम कीमत 10.94 लाख से शुरू होती है, जिससे ये SUV अपने सेगमेंट में एक किफायती और फिर भी प्रीमियम विकल्प साबित होती है.

Hyryder की पॉपुलरता और बिक्री का रिकॉर्ड

लॉन्च के बाद से ही Toyota Urban Cruiser Hyryder को भारतीय ग्राहकों ने शानदार रिस्पॉन्स दिया है. 2022 में बाजार में आने के बाद से इस SUV की अब तक 1.68 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री हो चुकी है. Hyryder, Toyota की ग्लोबल SUV लाइनअप से प्रेरित है और अपने प्रीमियम डिजाइन, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हाइब्रिड तकनीक के कारण भारतीय ग्राहकों के बीच बेहद पॉपुलर हुई है. Aero Edition के आने से इस SUV की अपील और बढ़ गई है.

Hyryder Aero Edition क्यों है खास

Toyota Urban Cruiser Hyryder Aero Edition अपनी एक्सक्लूसिव स्टाइलिंग और अपडेटेड डिजाइन की वजह से खास बन जाती है. नया फ्रंट और रियर स्पॉइलर, साइड स्कर्ट्स और प्रीमियम कलर ऑप्शंस SUV को एक पर्सनलाइज्ड और एक्सक्लूसिव टच देते हैं. 31,999 रुपए की एक्सेसरी किट के साथ, ये SUV न सिर्फ दिखने में शानदार है बल्कि परफॉर्मेंस के लिहाज से भी बेहतर है.

