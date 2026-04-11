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हिंदी न्यूज़ऑटोToyota Innova Hycross: 2 लाख बिक्री पार करने के बाद भी Toyota Innova Hycross पर सवाल, यूजर्स मिस कर रहे Crysta मॉडल?

Toyota Innova Hycross: 2 लाख बिक्री पार करने के बाद भी Toyota Innova Hycross पर सवाल, यूजर्स मिस कर रहे Crysta मॉडल?

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस की सफलता के पीछे इसके 5वीं जनरेशन की स्ट्रांग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का है. इसमें 2.0 लीटर 4- सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ हाइब्रिड सिस्टम मिलता है जो करीब 186 पीएस की पावर देता है.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: कविता गाद्री | Updated at : 11 Apr 2026 07:45 PM (IST)
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Published at : 11 Apr 2026 07:45 PM (IST)
Tags :
Toyota Innova Hycross Innova Crysta Comparison Hycross Features Innova Hybrid Technology
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