Toyota Fortuner की बढ़ेगी टेंशन, जल्द लॉन्च होने जा रही MG Majestor, जानिए कितनी होगी कीमत?

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हिंदी न्यूज़ऑटोToyota Fortuner की बढ़ेगी टेंशन, जल्द लॉन्च होने जा रही MG Majestor, जानिए कितनी हो सकती है कीमत?

Toyota Fortuner की बढ़ेगी टेंशन, जल्द लॉन्च होने जा रही MG Majestor, जानिए कितनी हो सकती है कीमत?

MG Majestor Launching: यह एक बड़ी और दमदार कार होगी, जिसका डिजाइन काफी बोल्ड और आकर्षक हो सकता है. इसमें बड़ी फ्रंट ग्रिल, LED हेडलाइट्स, DRLs और बड़े अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स मिल सकते हैं,

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 05 Apr 2026 08:26 AM (IST)
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आज के समय में भारत में बड़ी और लग्जरी SUV की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. यह उन लोगों के लिए बेस्ट है, जो पावर, स्पेस और प्रीमियम फीचर्स एक साथ चाहते हैं. इसी कड़ी में MG कंपनी अपनी नई फुल-साइज SUV MG Majestor को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.

यह कार पहले से मौजूद Gloster से भी ज्यादा प्रीमियम मानी जा रही है और इसे खासतौर पर Toyota Fortuner जैसी गाड़ियों को टक्कर देने के लिए लाया जा सकता है. सबसे खास बात यह है कि इस कार की कीमत 20 अप्रैल 2026 को आधिकारिक तौर पर घोषित की जाएगी, जिससे ग्राहकों में इसे लेकर काफी उत्सुकता बनी हुई है.

अगर इस SUV की बात करें तो MG Majestor एक बड़ी और दमदार कार होगी, जिसका डिजाइन काफी बोल्ड और आकर्षक रखा गया है. इसमें बड़ी फ्रंट ग्रिल, LED हेडलाइट्स, DRLs और बड़े अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स मिल सकते हैं, जो इसे रोड पर एक मजबूत और प्रीमियम लुक देंगे. इसके अलावा, कार का इंटीरियर भी काफी लग्जरी होने वाला है, जिसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कई स्मार्ट फीचर्स देखने को मिल सकते हैं.

MG Majestor की पावर और संभावित कीमत 

इंजन और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो गाड़ी में 2.0 लीटर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन दिया जा सकता है, जो लगभग 200 bhp से ज्यादा पावर और अच्छा टॉर्क देगा. यह कार 2WD और 4WD दोनों ऑप्शन में आ सकती है, जिससे यह ऑफ-रोडिंग के लिए भी काफी सक्षम होगी। साथ ही इसमें एडवांस ऑफ-रोड फीचर्स और मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स भी मिलने की संभावना है, जो इसे एक पावरफुल SUV बनाते हैं. 

कीमत की बात करें तो MG Majestor की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 40 लाख से 45 लाख रुपये के बीच हो सकती है, हालांकि सही कीमत 20 अप्रैल को सामने आएगी. इसके अलावा कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है, जिससे यह साफ है कि लॉन्च के साथ ही इसकी डिलीवरी भी जल्द शुरू हो सकती है, 

MG Majestor एक ऐसी SUV होने वाली है जो पावर, लग्जरी, स्पेस और एडवांस टेक्नोलॉजी का शानदार कॉम्बिनेशन देगी. अगर आप एक बड़ी, प्रीमियम और दमदार SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह कार आने वाले समय में आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है. 

यह भी पढ़ें:- MG Majestor से Skoda Kodiaq तक, भारत में जल्द लॉन्च होंगी ये प्रीमियम 7-सीटर SUVs, देखें लिस्ट

Published at : 05 Apr 2026 08:26 AM (IST)
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