1 लीटर पेट्रोल में 27KM तक दौड़ती हैं ये कारें, माइलेज के मामले में सबको छोड़ दिया पीछे

Top mileage cars in India: भारत में माइलेज देने वाली कार की डिमांड बहुत ज्यादा है और इन गाड़ियों की बिक्री भी जमकर होती है. क्योंकि, भारत में मिडिल क्लास परिवार ज्यादा माइलेज देने वाली कार ही खरीदते हैं. ऐसे में जब भी कोई नई कार खरीदने का मन बनाता है, तो उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है ये माइलेज कितना देती है अगर आप भी बार-बार पेट्रोल पंप के चक्कर काटकर थक चुके हैं, तो देश के ऑटोमोबाइल मार्केट में कुछ ऐसी बेहतरीन कारें मौजूद हैं जो आपकी इस टेंशन को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं.

ये कारें तकनीक और इंजन के मामले में इतनी एडवांस हैं कि महज 1 लीटर पेट्रोल में 27 किलोमीटर से भी ज्यादा की माइलेज देतीं हैं. तो चलिए जानते हैं भारत की उन टॉप 5 सबसे ज्यादा फ्यूल-एफिशिएंट कारों के बारे में, जिन्होंने माइलेज के मामले में बड़ी-बड़ी गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है.

स्विफ्ट और सेलेरियो हैं सबसे बेस्ट ऑप्शन

जब भी सबसे ज्यादा माइलेज की बात हो और मारुति सुजुकी सबसे पहले आता है. मारुति सुजुकी की हैचबैक स्विफ्ट का नाम पहले आता है. इसके ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वेरिएंट के साथ आपको 25.75 किमी प्रति लीटर का धांसू ARAI सर्टिफाइड माइलेज मिलता है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹7.04 लाख से शुरू होती है.

वहीं दूसरी तरफ, मारुति सेलेरियो भी इस रेस में पीछे नहीं है. यह बजट कार 26 किमी प्रति लीटर तक का तगड़ा माइलेज देती है. कम कीमत और बंपर माइलेज के कॉम्बिनेशन की वजह से मिडिल क्लास परिवारों के बीच इन दोनों कारों का क्रेज हमेशा सातवें आसमान पर रहता है.

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इन कारों का भी है जलवा

अगर आप थोड़े बड़े साइज और प्रीमियम सेगमेंट में ज्यादा माइलेज ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए होंडा और टोयोटा के ऑप्शंस एकदम परफेक्ट हैं. पिछले 25 सालों से भारतीयों के दिलों पर राज करने वाली होंडा सिटी का हाइब्रिज वर्जन होंडा सिटी ई एचईवी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है.

यह सेडान कार 1 लीटर पेट्रोल में 27.26 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹20 लाख के करीब है. जबकि इसी सेगमेंट में टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर भी अपनी हाइब्रिड तकनीक के दम पर 27.97 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है.

विक्टोरिस ने भी माइलेज में सबको छोड़ा पीछे

इस लिस्ट में जो गाड़ी सबसे ऊपर और नंबर वन पोजीशन पर बनी हुई है, वह है मारुति सुजुकी की हालिया लॉन्च मारुति विक्टोरिस. इस शानदार एसयूवी को कंपनी ने बेहद एडवांस हाइब्रिड इंजन और मॉडर्न फीचर्स के साथ मार्केट में उतारा है. माइलेज के मामले में इस गाड़ी ने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए 28.65 किमी प्रति लीटर का माइलेज हासिल किया है.

इसका सीधा मतलब यह है कि एक बार टैंक फुल करवाने के बाद आप पेट्रोल की चिंता किए बिना हफ्तों तक सफर का मजा ले सकते हैं. अगर आपका डेली रनिंग का काम ज्यादा है और आप एक प्रीमियम एसयूवी की तलाश में हैं, तो यह कार आपके लिए बेस्ट कार साबित हो सकती है.

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