जल्द आ रही टॉप 3 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें, Honda ZR-V समेत ये 3 गाड़ियां जल्द होंगी लॉन्च

आजकल कार कंपनियां CAFE नियमों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं. ये कारें पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों पर चलती हैं, जिससे अच्छा माइलेज मिलता है. इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको इलेक्ट्रिक कार की तरह बार-बार चार्ज करने की चिंता नहीं रहती, लेकिन माइलेज डीजल जैसा मिल जाता है. अगर आप नई कार लेने का सोच रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि जल्द ही भारत में कुछ नई हाइब्रिड कारें आने वाली हैं.

Jetour T2- नई टेक्नोलॉजी वाली SUV

Jetour T2 एक नई प्लग-इन हाइब्रिड SUV है, जिसे भारत में JSW मोटर्स लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. ये कार दिवाली 2026 के आसपास आ सकती है. इसका डिजाइन बड़ा और मजबूत है, जिससे यह रोड पर अलग दिखती है. इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है. इस कार में 26.7 kWh की बैटरी है, जो लगभग 139 किलोमीटर तक सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में चल सकती है. इसकी कुल पावर 381 बीएचपी है, जो इसे काफी पावरफुल बनाती है. यह SUV लंबी दूरी और शहर दोनों के लिए अच्छी मानी जा रही है.

Honda ZR-V Hybrid

Honda ZR-V Hybrid को भारत में CBU मॉडल के रूप में लाया जा सकता है. इसका डिजाइन काफी प्रीमियम है और इसमें LED लाइट्स, बड़े अलॉय व्हील्स और मॉडर्न लुक मिलता है. अंदर की तरफ इसमें बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले और अच्छा साउंड सिस्टम दिया गया है. इसमें 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर मिलते हैं. इसकी पावर 184 बीएचपी है और यह 0 से 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड सिर्फ 7.8 सेकंड में पकड़ लेती है. इसका माइलेज करीब 22.2 किमी प्रति लीटर है, जो इसे एक अच्छा ऑप्शन बनाता है.

MG Starlight 560

MG Starlight 560 एक और आने वाली हाइब्रिड SUV है, जो मार्च 2027 तक लॉन्च हो सकती है. इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन मिलता है. इसकी कुल पावर 197 hp है. ये कार खास इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में 100 से 125 किलोमीटर तक चल सकती है. साथ ही इसकी कुल ड्राइविंग रेंज करीब 1100 किलोमीटर बताई जा रही है. यह कार 9.7 सेकंड में 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है.