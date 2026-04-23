हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोजल्द आ रही टॉप 3 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें, Honda ZR-V समेत ये 3 गाड़ियां जल्द होंगी लॉन्च

जल्द आ रही टॉप 3 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें, Honda ZR-V समेत ये 3 गाड़ियां जल्द होंगी लॉन्च

Upcoming Hybrid Cars in India: भारत में जल्द टॉप 3 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें लॉन्च होने वाली हैं. इसमें Honda ZR-V, Jetour T2 और MG Starlight 560 शामिल हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Apr 2026 12:10 PM (IST)
Preferred Sources

आजकल कार कंपनियां CAFE नियमों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं. ये कारें पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों पर चलती हैं, जिससे अच्छा माइलेज मिलता है. इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको इलेक्ट्रिक कार की तरह बार-बार चार्ज करने की चिंता नहीं रहती, लेकिन माइलेज डीजल जैसा मिल जाता है. अगर आप नई कार लेने का सोच रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि जल्द ही भारत में कुछ नई हाइब्रिड कारें आने वाली हैं.

Jetour T2- नई टेक्नोलॉजी वाली SUV

Jetour T2 एक नई प्लग-इन हाइब्रिड SUV है, जिसे भारत में JSW मोटर्स लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. ये कार दिवाली 2026 के आसपास आ सकती है. इसका डिजाइन बड़ा और मजबूत है, जिससे यह रोड पर अलग दिखती है. इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है. इस कार में 26.7 kWh की बैटरी है, जो लगभग 139 किलोमीटर तक सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में चल सकती है. इसकी कुल पावर 381 बीएचपी है, जो इसे काफी पावरफुल बनाती है. यह SUV लंबी दूरी और शहर दोनों के लिए अच्छी मानी जा रही है.

Honda ZR-V Hybrid

Honda ZR-V Hybrid को भारत में CBU मॉडल के रूप में लाया जा सकता है. इसका डिजाइन काफी प्रीमियम है और इसमें LED लाइट्स, बड़े अलॉय व्हील्स और मॉडर्न लुक मिलता है. अंदर की तरफ इसमें बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले और अच्छा साउंड सिस्टम दिया गया है. इसमें 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर मिलते हैं. इसकी पावर 184 बीएचपी है और यह 0 से 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड सिर्फ 7.8 सेकंड में पकड़ लेती है. इसका माइलेज करीब 22.2 किमी प्रति लीटर है, जो इसे एक अच्छा ऑप्शन बनाता है.

MG Starlight 560

MG Starlight 560 एक और आने वाली हाइब्रिड SUV है, जो मार्च 2027 तक लॉन्च हो सकती है. इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन मिलता है. इसकी कुल पावर 197 hp है. ये कार खास इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में 100 से 125 किलोमीटर तक चल सकती है. साथ ही इसकी कुल ड्राइविंग रेंज करीब 1100 किलोमीटर बताई जा रही है. यह कार 9.7 सेकंड में 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है.

ये भी पढ़ें: SUV लवर्स के मजे! जल्द लॉन्च होंगी Nissan Tekton समेत ये 5 पावरफुल SUVs, देखें लिस्ट

Published at : 23 Apr 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
MG Starlight 560 Jetour T2 Strong Hybrid Cars Honda ZR-V Hybrid
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
जल्द आ रही टॉप 3 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें, Honda ZR-V समेत ये 3 गाड़ियां जल्द होंगी लॉन्च
जल्द आ रही टॉप 3 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें, Honda ZR-V समेत ये 3 गाड़ियां जल्द होंगी लॉन्च
ऑटो
जल्द आ रही नई BMW F 450 GS, जानें G310 GS से कितनी बेहतर होगी ये एडवेंचर बाइक
जल्द आ रही नई BMW F 450 GS, जानें G310 GS से कितनी बेहतर होगी ये एडवेंचर बाइक
ऑटो
Windshield Crack Tips: चलती कार में विंडशील्ड क्रैक हो जाए तो तुरंत करें ये काम, नहीं होगा बड़ा नुकसान
चलती कार में विंडशील्ड क्रैक हो जाए तो तुरंत करें ये काम, नहीं होगा बड़ा नुकसान
ऑटो
क्या आपने भी गाड़ी में लगवा रखा है प्रेशर हॉर्न? तुरंत हटवा दें, वरना कटेगा इतना तगड़ा चालान
क्या आपने भी गाड़ी में लगवा रखा है प्रेशर हॉर्न? तुरंत हटवा दें, वरना कटेगा इतना तगड़ा चालान
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Voting: बंगाल में दो घंटेकी वोटिंग पूरी | Mamata Banerjee | Public Reaction | Voting
Bengal 1st Phase Voting: बंगाल में जमकर हो रही वोटिंग | Mamata Banerjee | Public Reaction | Voting
West Bengal Phase 1 Voting: 'TMC जा रही', Agnimitra Paul का दावा | BJP | Assembly Elections 2026
Murshidabad Violence | West Bengal Phase 1 Voting के बीच TMC का सुतली बम से हमला | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: चुनाव आयोग के 'AI' ने कैसे छीना बंगाल का वोट? | Bengal Election 26 | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026: बंगाल चुनाव में तगड़ी वोटिंग, तमिलनाडु रह गया पीछे, 11 बजे तक 41 फीसदी मतदान क्या दे रहे सिग्नल?
बंगाल चुनाव में तगड़ी वोटिंग, तमिलनाडु रह गया पीछे, 11 बजे तक 41 फीसदी मतदान क्या दे रहे सिग्नल?
दिल्ली NCR
BJP ने किया MCD मेयर पद के उम्मीदवार का ऐलान, प्रवेश वाही पर जताया भरोसा, जानें कौन हैं
BJP ने किया MCD मेयर पद के उम्मीदवार का ऐलान, प्रवेश वाही पर जताया भरोसा, जानें कौन हैं
विश्व
'Shut Up Trump', ईरान में ट्रंप का AI वीडियो वायरल! सीज़फायर बढ़ाने का बनाया भयंकर मजाक
'Shut Up Trump', ईरान में ट्रंप का AI वीडियो वायरल! सीज़फायर बढ़ाने का बनाया भयंकर मजाक
आईपीएल 2026
IPL 2026 MI vs CSK: एमआई और सीएसके के बीच रोमांचक मुकाबला आज, क्या खेलेंगे MS धोनी?
IPL 2026 MI vs CSK: एमआई और सीएसके के बीच रोमांचक मुकाबला आज, क्या खेलेंगे MS धोनी?
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे हमेशा ठीक रात 12 बजे...'
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे रात 12 बजे...'
न्यूज़
US Israel Iran War Live: होर्मुज में नाकेबंदी के बीच भारत में बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें? केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब
Live: होर्मुज में नाकेबंदी के बीच भारत में बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें? केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब
जनरल नॉलेज
जैसे भारत में बढ़ रही UCC की चर्चा, वैसे पाकिस्तान में क्या है नियम? जानें सबकुछ
जैसे भारत में बढ़ रही UCC की चर्चा, वैसे पाकिस्तान में क्या है नियम? जानें सबकुछ
एग्रीकल्चर
इस जुगाड़ से एक खेत में उगा सकते हैं दो फसल, होगी तगड़ी कमाई
इस जुगाड़ से एक खेत में उगा सकते हैं दो फसल, होगी तगड़ी कमाई
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget