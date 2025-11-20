हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tesla Model Y सेफ्टी टेस्ट में पास या फेल? जानिए 5-स्टार रेटिंग में मिले कितने पॉइंट्स?

Tesla Model Y सेफ्टी टेस्ट में पास या फेल? जानिए 5-स्टार रेटिंग में मिले कितने पॉइंट्स?

Tesla Model Y Safety Rating: एलन मस्क की कंपनी टेस्ला हाल ही में भारतीय बाजार में अपनी इलेक्ट्रिक कार लेकर आई है. इस कार ने Euro NCAP का सेफ्टी टेस्ट पूरी तरह पास कर लिया है.

20 Nov 2025 03:37 PM (IST)
Tesla Model Y Euro NCAP Safety Rating: टेस्ला मॉडल वाई (Tesla Model Y) इसी साल भारतीय बाजार में लॉन्च की गई है. एलन मस्क की कंपनी का भारत में आई ये पहली कार है. इस कार को Euro NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. किसी भी कार को खरीदने के लिए उस गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग सबसे बड़ा पॉइंट साबित हो सकता है. वहीं टेस्ला की इस कार को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलने से भारत में इस इलेक्ट्रिक गाड़ी की डिमांड बढ़ सकती है. भारत में टेस्ला मॉडल वाई के स्टैंडर्ड RWD वर्जन की कीमत 59.9 लाख रुपये है और इसके लॉन्ग रेंज वर्जन की कीमत 67.9 लाख रुपये है.

Tesla Model Y की सेफ्टी रेटिंग

Euro NCAP के टेस्ट में जो टेस्ला मॉडल वाई गई, वो लेफ्ट हैंड ड्राइव, डुअल मोटर AWD कॉन्फिगरेशन के साथ गई कार थी. लेकिन यूरो एनसीएपी ने कहा कि सेफ्टी टेस्ट का ये परिणाम राइट-हैंड-ड्राइव मॉडल वाई लॉन्ग रेंज RWD के लिए भी है, वहीं भारत में Model Y का यही मॉडल है. इस तरह AWD मॉडल की परफॉर्मेंस भी इसी रेटिंग के तहत आती है.

Tesla Model Y का सेफ्टी स्कोर

टेस्ला मॉडल वाई कई सेफ्टी फीचर्स से लैस कार है. टेस्ला की इस कार में 10 एयरबैग्स दिए हैं. इस इलेक्ट्रिक कार में ISOFIX जुड़ा है. गाड़ी में सीट बेल्ट रिमाइंडर, इमरजेंसी ब्रेक और एक ड्राइवर अटेंटिवनेस मॉनिटर भी लगा है. Euro NCAP ने टेस्ला Model Y को चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 93 फीसदी रेटिंग दी है. इस गाड़ी में 6 साल का बच्चा हो या 10 साल का, दोनों को बेहतर सेफ्टी मिल सकती है.

सेफ्टी असिस्ट में भी इस कार को 92 फीसदी रेटिंग मिली है. इस गाड़ी में लगा ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है. टेस्ला की इस कार में लेन कीपिंग इंटरवेंशन, स्पीड लिमिट डिटेक्शन और यूनिवर्सल सीट बेल्ट रिमाइंडर दिया है.

20 Nov 2025 03:37 PM (IST)
Tesla Tesla Model Y Safety Rating Euro NCAP Model Y
