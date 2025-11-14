भारत में इलेक्ट्रिक कारों की तेजी से बढ़ती मांग अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नया चेहरा बन चुकी है. अक्टूबर 2025 महीना इस ट्रेंड का बड़ा सबूत रहा, क्योंकि इस दौरान 18,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें सड़कों पर उतरीं. इस से साफ पता चलता है कि भारत के ग्राहक अब पेट्रोल-डीजल की जगह इलेक्ट्रिक कारों को ज्यादा चुन रहे हैं. फेस्टिव सीजन, बेहतर EV टेक्नोलॉजी, बढ़ती रेंज और कंपनियों के नए लॉन्च-इन सबने मिलकर इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री को मजबूत बढ़ावा दिया. अक्टूबर में EV बिक्री ने सालाना आधार पर 57% और महीने-दर-महीने आधार पर 18% की Growth दर्ज की.

Tata Motors

टाटा मोटर्स ने एक बार फिर अक्टूबर में EV बिक्री में अपना दबदबा कायम रखा. कंपनी ने कुल 7,239 इलेक्ट्रिक कारें बेचीं, जो सितंबर की तुलना में 16% ज्यादा है. सालाना आधार पर भी टाटा ने 10% की Growth दर्ज की. Tiago EV, Tigor EV, Punch EV, Nexon EV, Curvv EV और Harrier EV जैसी कारों ने टाटा को भारत के EV मार्केट में सबसे आगे बनाए रखा है. खासकर Tiago EV और Punch EV ने बजट सेगमेंट में कंपनी की पकड़ मजबूत की है, जबकि Nexon EV प्रीमियम ग्राहकों की पसंद बनी हुई है.

JSW MG Motor

JSW MG Motor दूसरे स्थान पर रही. कंपनी ने अक्टूबर में 4549 EVs की बिक्री की. ये आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 63% ज्यादा है. MG Windsor EV कंपनी की सबसे तेज बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बनी हुई है. इसके अलावा MG Comet EV, ZS EV, Cyberster और M9 जैसे मॉडल भी ग्राहकों को काफी पसंद आ रहे हैं.

Mahindra

महिंद्रा ने इस साल EV मार्केट में मजबूत वापसी की है. अक्टूबर में कंपनी ने 3911 इलेक्ट्रिक कारें बेचीं, जो सालाना आधार पर 309% की तेज Growth है. XEV 9e, BE.6 और अपडेटेड XUV400 जैसी SUVs के कारण महिंद्रा की EV लाइनअप तेजी से पॉपुलर हो रही है.

Kia और BYD

किआ इंडिया ने अक्टूबर में 656 इलेक्ट्रिक कारें बेचीं, और सालाना आधार पर रिकॉर्ड 1295% की बढ़त दर्ज की. Carens Clavis EV कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार साबित हुई. वहीं BYD ने 570 EVs की बिक्री की और 43% की सालाना Growth हासिल की. Atto 3 और Seal मॉडल्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है.

Hyundai, BMW, VinFast और Mercedes की स्थिति

Hyundai ने अक्टूबर में 444 इलेक्ट्रिक कारें बेचीं और 1133% की हैरान करने वाली Growth दर्ज की. BMW ने 310 प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारें बेचीं, जबकि VinFast ने VF6 और VF7 की मदद से 131 यूनिट्स की बिक्री की. इस बार Mercedes की EV बिक्री कमजोर रही और कंपनी ने केवल 90 गाड़ियां बेचीं, जो पिछले साल की तुलना में 44% कम है. कुल मिलाकर, अक्टूबर महीना भारतीय EV बाजार के लिए बेहद मजबूत रहा और आने वाले समय में ये संख्या और भी तेजी से बढ़ने वाली है.

