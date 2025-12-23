एक्सप्लोरर
Tata Tigor से Maruti Dzire तक, ये हैं भारत की सबसे सस्ती सेडान कारें, जानें डिटेल्स
कम बजट में शुरू होने वाली भारत की सस्ती सेडान कारें-Tata Tigor, Hyundai Aura और Maruti Dzire में शानदार माइलेज, 6 एयरबैग, सनरूफ और बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. आइए इनके कीमत पर नजर डालते हैं.
SUV का चलन भले ही आजकल ज्यादा हो गया हो, लेकिन सेडान कारों की अपनी अलग पहचान और आराम है. सेडान कारें लंबी ड्राइव, अच्छा कंफर्ट और स्मूथ राइड के लिए पसंद की जाती हैं. अगर आप कम बजट में एक अच्छी, सुरक्षित और माइलेज वाली सेडान खरीदने की सोच रहे हैं, तो भारत में कुछ ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं जो कीमत और फीचर्स दोनों के मामले में शानदार हैं. आइए देश की तीन सबसे सस्ती सेडान कारों के बारे में आपको बताते हैं.
Tata Tigor
- Tata Tigor भारत की सबसे सस्ती सेडान है, जिसकी शुरुआती कीमत 5.49 लाख (एक्स-शोरूम) है. यह कार पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन में आती है. पेट्रोल वेरिएंट 19.2 kmpl का माइलेज देता है, जबकि CNG वेरिएंट 26 km/kg तक का माइलेज देने में सक्षम है. सेफ्टी के मामले में टिगोर काफी मजबूत है और इसे Global NCAP से 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है. इसमें एयरबैग, ABS और मजबूत बॉडी मिलती है, जो इसे परिवार के लिए अच्छा विकल्प बनाती है.
Hyundai Aura
- Hyundai Aura की शुरुआती कीमत 5.98 लाख है. यह भी पेट्रोल और CNG दोनों में उपलब्ध है. पेट्रोल में यह 20.5 kmpl और CNG में 25 km/kg तक का माइलेज देती है. Aura की सबसे बड़ी खासियत इसके 6 एयरबैग हैं, जो सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड मिलते हैं. इसके अलावा इसमें टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग, क्रूज कंट्रोल और शानदार इंटीरियर मिलता है, जो इसे Daily Use के लिए आरामदायक बनाता है.
Maruti Dzire
- Maruti Dzire देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान है. इसकी शुरुआती कीमत 6.26 लाख है. पेट्रोल वेरिएंट 25.71 kmpl और CNG वेरिएंट 33.73 km/kg तक का माइलेज देता है. इसमें 6 एयरबैग, सनरूफ, बड़ा टचस्क्रीन और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं. सेफ्टी के लिए इसे 5-स्टार रेटिंग भी मिल चुकी है.
कौन सी सेडान आपके लिए सही?
- अगर आपका बजट कम है और सेफ्टी जरूरी है तो Tata Tigor सही है. ज्यादा फीचर्स चाहिए तो Hyundai Aura बेहतर है और अगर बेहतर माइलेज के साथ दमदार परफॉर्मेंस चाहिए तो Maruti Dzire सबसे अच्छा विकल्प है.
ये भी पढ़ें: 6 एयरबैग और सनरूफ के साथ नए अवतार में आ रही Tata की ये SUV, जानें कितनी होगी कीमत
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
वेनेजुएला की करेंसी का बुरा हाल! भारत से लेकर गए 500 रुपये तो वहां कितने हो जाएंगे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में कांग्रेस अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव? इमरान मसूद ने दिया हिंट! बोले- 'तुमसे सीटें मांग कौन रहा...'
विश्व
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से हटाए जाने पर बांग्लादेश ने दी धमकी, शशि थरूर का आया रिएक्शन
क्रिकेट
शतक लगाने पर भी टीम इंडिया में जगह नहीं, चयनकर्ताओं पर बुरी तरह भड़का दिग्गज, दिया ये बयान
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL