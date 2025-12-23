हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTata Tiago से Maruti Dzire तक, ये हैं भारत की सबसे सस्ती सेडान कारें, जानें डिटेल्स

Tata Tiago से Maruti Dzire तक, ये हैं भारत की सबसे सस्ती सेडान कारें, जानें डिटेल्स

कम बजट में शुरू होने वाली भारत की सस्ती सेडान कारें-Tata Tigor, Hyundai Aura और Maruti Dzire में शानदार माइलेज, 6 एयरबैग, सनरूफ और बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. आइए इनके कीमत पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Dec 2025 03:31 PM (IST)
Preferred Sources

SUV का चलन भले ही आजकल ज्यादा हो गया हो, लेकिन सेडान कारों की अपनी अलग पहचान और आराम है. सेडान कारें लंबी ड्राइव, अच्छा कंफर्ट और स्मूथ राइड के लिए पसंद की जाती हैं. अगर आप कम बजट में एक अच्छी, सुरक्षित और माइलेज वाली सेडान खरीदने की सोच रहे हैं, तो भारत में कुछ ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं जो कीमत और फीचर्स दोनों के मामले में शानदार हैं. आइए देश की तीन सबसे सस्ती सेडान कारों के बारे में आपको बताते हैं.

Tata Tigor

  • Tata Tigor भारत की सबसे सस्ती सेडान है, जिसकी शुरुआती कीमत 5.49 लाख (एक्स-शोरूम) है. यह कार पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन में आती है. पेट्रोल वेरिएंट 19.2 kmpl का माइलेज देता है, जबकि CNG वेरिएंट 26 km/kg तक का माइलेज देने में सक्षम है. सेफ्टी के मामले में टिगोर काफी मजबूत है और इसे Global NCAP से 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है. इसमें एयरबैग, ABS और मजबूत बॉडी मिलती है, जो इसे परिवार के लिए अच्छा विकल्प बनाती है.

Hyundai Aura

  • Hyundai Aura की शुरुआती कीमत 5.98 लाख है. यह भी पेट्रोल और CNG दोनों में उपलब्ध है. पेट्रोल में यह 20.5 kmpl और CNG में 25 km/kg तक का माइलेज देती है. Aura की सबसे बड़ी खासियत इसके 6 एयरबैग हैं, जो सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड मिलते हैं. इसके अलावा इसमें टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग, क्रूज कंट्रोल और शानदार इंटीरियर मिलता है, जो इसे Daily Use के लिए आरामदायक बनाता है.

Maruti Dzire

  • Maruti Dzire देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान है. इसकी शुरुआती कीमत 6.26 लाख है. पेट्रोल वेरिएंट 25.71 kmpl और CNG वेरिएंट 33.73 km/kg तक का माइलेज देता है. इसमें 6 एयरबैग, सनरूफ, बड़ा टचस्क्रीन और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं. सेफ्टी के लिए इसे 5-स्टार रेटिंग भी मिल चुकी है.

कौन सी सेडान आपके लिए सही?

  • अगर आपका बजट कम है और सेफ्टी जरूरी है तो Tata Tigor सही है. ज्यादा फीचर्स चाहिए तो Hyundai Aura बेहतर है और अगर बेहतर माइलेज के साथ दमदार परफॉर्मेंस चाहिए तो Maruti Dzire सबसे अच्छा विकल्प है.

ये भी पढ़ें: 6 एयरबैग और सनरूफ के साथ नए अवतार में आ रही Tata की ये SUV, जानें कितनी होगी कीमत

Published at : 23 Dec 2025 03:31 PM (IST)
Tags :
Auto News Hyundai Aura Maruti Dzire INDIA Affordable Sedans In India Sedan Cars Tata Tigor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
महाराष्ट्र
नगर निकाय चुनाव में साथ आएंगे शरद पवार और अजित पवार? सुप्रिया सुले ने किया बड़ा खुलासा
नगर निकाय चुनाव में साथ आएंगे शरद पवार और अजित पवार? सुप्रिया सुले ने किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
ICC Rankings: यह भारतीय गेंदबाज बनी विश्व की नंबर-1 बॉलर, स्मृति मंधाना की बादशाहत खत्म; जानें ताजा अपडेट
यह भारतीय गेंदबाज बनी विश्व की नंबर-1 बॉलर, स्मृति मंधाना की बादशाहत खत्म; जानें ताजा अपडेट
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh के खिलाफ भड़का हिंदू समाज, सरकार से हजारों ने हिंदुओं ने कर दी बड़ी मांग । Save Hindu
Bangladesh के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे हिंदुओं का बांग्लादेश को साफ संदेश, जाग गया हिंदू
Bangladesh में Hindu पर अत्याचार के विरोध में बोले संत, हिंदू जाग गया है, अब सनातन नहीं सहेगा|
Bangladesh पर बोले VHP नेता, हिंदू भड़का तो बांग्लादेश का बदल जाएगा नक्शा। Save Hindus In Bangladesh
Bangladesh में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी अत्याचार के विरोध में एकजुट हुआ पूरा संगठन|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
महाराष्ट्र
नगर निकाय चुनाव में साथ आएंगे शरद पवार और अजित पवार? सुप्रिया सुले ने किया बड़ा खुलासा
नगर निकाय चुनाव में साथ आएंगे शरद पवार और अजित पवार? सुप्रिया सुले ने किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
ICC Rankings: यह भारतीय गेंदबाज बनी विश्व की नंबर-1 बॉलर, स्मृति मंधाना की बादशाहत खत्म; जानें ताजा अपडेट
यह भारतीय गेंदबाज बनी विश्व की नंबर-1 बॉलर, स्मृति मंधाना की बादशाहत खत्म; जानें ताजा अपडेट
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
साउथ सिनेमा
इस हफ्ते साउथ की फिल्मों का सिनेमाघरों पर होगा दबदबा, मोहनलाल से किच्चा सुदीप की मूवीज हो रही हैं रिलीज
इस हफ्ते साउथ की फिल्मों का सिनेमाघरों पर होगा दबदबा, मोहनलाल से किच्चा सुदीप की मूवीज हो रही हैं रिलीज
ट्रैवल
Metro Museum: दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?
दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?
ट्रेंडिंग
गाजियाबाद के मॉल में लड़के ने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, पहनाया मंगलसूत्र और भर दिया सिंदूर; वीडियो वायरल
गाजियाबाद के मॉल में लड़के ने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, पहनाया मंगलसूत्र और भर दिया सिंदूर; वीडियो वायरल
शिक्षा
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget