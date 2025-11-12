हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटो30,000 रुपये तक सस्ती मिल रही Tata Tiago, जानिए कार खरीदने पर होगी कितने रुपये की बचत?

30,000 रुपये तक सस्ती मिल रही Tata Tiago, जानिए कार खरीदने पर होगी कितने रुपये की बचत?

Tata Tiago Offer On All NRG Variants: टाटा टियागो खरीदने पर सबसे ज्यादा बचत NRG वेरिएंट्स की खरीद पर की जा सकती है. टाटा की इस कार पर ये ऑफर 2024 मॉडल्स पर निकाला गया है.

12 Nov 2025 03:25 PM (IST)
Preferred Sources

Tata Cheapest Car Offer: टाटा टियागो एक 5-सीटर हैचबैक है. टाटा की इस कार को ग्लोबल NCAP से 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है. टाटा मोटर्स इस कार के 2024 मॉडल पर विशेष ऑफर दे रही है, जिससे इस गाड़ी की खरीद पर 30 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है. टाटा टियागो की एक्स-शोरूम प्राइस 4,57,490 रुपये से शुरू है. इस गाड़ी के 17 वेरिएंट्स भारतीय बाजार में शामिल हैं.

Tata Tiago पर 30 हजार रुपये तक की बचत

टाटा मोटर्स टियागो पर 30,000 रुपये तक के ऑफर दे रही है. टाटा इन ऑफर्स के साथ अपने सभी बचे 2024 मॉडल्स को मार्केट में सेल करना चाहती है. इस वक्त 2025 का आखिरी दूसरा महीना चल रहा है. ऐसे में कार कंपनी चाहेगी कि 2025 के समाप्त होने से पहले 2024 का स्टॉक खत्म हो जाए.

  • टाटा टियागो के पेट्रोल वेरिएंट पर, जिसमें मैनुअल ट्रांसमिशन लगा है. इस वेरिएंट के 2024 मॉडल पर 20,000 रुपये का ऑफर दिया जा रहा है. इस ऑफर में केवल XM और XT(O) वेरिएंट शामिल नहीं हैं.
  • टाटा टियागो सीएनजी के 2024 मॉडल पर 15 हजार रुपये तक का ऑफर दिया जा रहा है.
  • टाटा टियागो में सबसे बड़ा ऑफर NRG के सभी वेरिएंट्स पर मिल रहा है. लेकिन ये ऑफर भी केवल 2024 मॉडल्स पर है. टाटा टियागो के 2025 मॉडल्स पर कंपनी ने कोई ऑफर नहीं निकाला है. टाटा टियागो NRG की एक्स-शोरूम कीमत 6,67,890 रुपये से शुरू है. इस गाड़ी में NRG के चार वेरिएंट्स मार्केट में हैं.

टाटा टियागो की पावर

टाटा टियागो में 1.2-लीटर रेवोट्रॉन इंजन लगा है. गाड़ी में लगे इस इंजन से 86 PS की पावर मिलती है. टाटा की इस कार में शिफ्ट असिस्टेड मैनुअल मोड के साथ 5-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया है, जिससे स्मूथ और क्लच-फ्री ड्राइव की जा सकती है. टाटा की इस कार में 26.03 सेंटीमीटर का फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. इस कार में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का फीचर भी है. गाड़ी में HD रिवर्स पार्किंग डिजिटल कैमरा भी दिया है.

12 Nov 2025 03:25 PM (IST)
