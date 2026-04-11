50 हजार सैलरी है तो क्या लोन पर मिल जाएगी TATA SIERA, कितनी बनेगी EMI?

Tata Sierra Price: गर्मियों के बीच अगर आप नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं और बजट सीमित है तो ईएमआई पर कार लोन लेना एक अच्छा ऑप्शन है. जब बात टाटा मोटर्स की नई एसयूवी टाटा सिएरा की हो तो लोगों की दिलचस्पी और भी बढ़ जाती है. हालांकि, लोगों के मन में इसे लेकर कई सवाल भी आते हैं कि सैलरी कम हो तो क्या आप इस गाड़ी को आराम से फाइनेंस करा सकते हैं या नहीं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपकी सैलरी 50,000 महीना है तो क्या लोन पर टाटा सिएरा मिल जाएगी और इसकी ईएमआई कितनी बनेगी.



टाटा सिएरा की कितनी है कीमत और क्या है बेस प्लान



टाटा सिएरा की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत करीब 11.49 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप वेरिएंट में 17.99 लाख रुपये तक जाती है. दिल्ली में बेस मॉडल स्मार्ट प्लस का ऑन रोड प्राइस लगभग 13.30 लाख रुपये माना जा रहा है. अगर आप इस बेस मॉडल को खरीदने के लिए 2 लाख डाउन पेमेंट करते हैं तो करीब 11.30 लाख रुपये का लोन लेना होगा. ऐसे में 5 साल के लिए 8.5 से 10 प्रतिशत ब्याज दर पर आपकी ईएमआई लगभग 23,000 से 24, 500 रुपये महीने के बीच बनती है. वहीं अगर लोन की अवधि 3 साल रखी जाए तो ईएमआई करीब 35,000 रुपये तक पहुंच जाती है, जबकि 7 साल के लोन पर यह घटकर करीब 17 से 18 हजार रुपये रह सकती है.



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दूसरे वेरिएंट में कितनी बढ़ेगी ईएमआई?



अगर आप थोड़ा ऊपर के वेरिएंट जैसे Pure या Diesel मॉडल की ओर जाते हैं, जिनकी और ऑन रोड कीमत 15 से 17 लाख रुपये तक है, तो ईएमआई भी बढ़कर 30 से 36 हजार रुपये प्रति महीने तक पहुंच जाती है. टॉप वेरिएंट की बात करें तो इसकी ऑन रोड कीमत 20 लसख रुपये से ज्यादा हो सकती है. ऐसे में दो लाख डाउन पेमेंट के बाद 5 साल के लोन पर ईएमआई करीब 38 हजार रुपये तक जा सकती है.



50,000 सैलरी में कार लेना सही रहेगा या नहीं



फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के अनुसार, आपकी ईएमआई आपकी इन हैंड सैलरी के 20 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यानी अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो ईएमआई करीब 10 हजार रुपये तक होनी चाहिए, लेकिन टाटा सिएरा के लिए न्यूनतम ईएमआई भी 17 से 18 हजार रुपये से शुरू हो रही है. ऐसे में यह आपकी सैलरी के हिसाब से ज्यादा हो सकती है. अगर आपकी सैलरी 50,000 है और कोई बड़ा खर्च या लोन पहले से नहीं है तो भी इस एसयूवी को खरीदना थोड़ा दबाव वाला फैसला हो सकता है. ईएमआई कम करने के लिए आपको या तो डाउन पेमेंट बढ़ानी होगी या फिर सस्ती कार का ऑप्शन चुनना होगा.

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