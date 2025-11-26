Tata Sierra Safety Features: टाटा मोटर्स की मोस्ट अवेटेड एसयूवी टाटा सिएरा (Tata Sierra) भारतीय बाजार में लॉन्च हो गई है. टाटा की इस नई गाड़ी का काफी लंबे समय से इंतजार चल रहा था, लेकिन अब ये कार मंगलवार, 25 नवंबर को मार्केट में कदम रख चुकी है. टाटा सिएरा की शुरुआती कीमत 11.49 लाख रुपये है. कुछ डीलरशिप ने इस गाड़ी के लिए बुकिंग लेनी शुरू कर दी है, लेकिन टाटा मोटर्स इसकी ऑफिशियल बुकिंग 16 दिसंबर, 2025 से शुरू करेगी. इसके बाद नए साल में 15 जनवरी, 2026 से इस कार की डिलीवर करना भी शुरू किया जाएगा.

टाटा सिएरा के सेफ्टी फीचर्स

टाटा सिएरा को कई दमदार सेफ्टी फीचर्स से लैस बनाया गया है. इस 5-सीटर कार में सभी पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स दिए गए हैं. इसके साथ ही 360-डिग्री कैमरा, ADAS लेवल 2, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और पावर्ड ड्राइवर सीट मिली है. टाटा की इस गाड़ी में boss मोड के साथ कंफर्ट फीचर्स दिए गए हैं, जिससे सीट वेंटिलेशन के साथ मेमोरी रिकॉर्ड ड्राइवर सीट वॉक इन का फीचर मिलता है. इस गाड़ी में रियर सीट्स को भी पीछे की तरफ धकेला जा सकता है.

Tata Sierra की पावर

टाटा सिएरा पेट्रोल और डीजल दोनों पावरट्रेन ऑप्शन के साथ मार्केट में आई है. इस कार में पेट्रोल में भी दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं.

सिएरा में एक 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन लगा है, जिससे 160 PS की पावर और 255 Nm का टॉर्क मिलता है. इस इंजन के साथ में 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जुड़ा है.

टाटा सिएरा में एक 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का ऑप्शन भी है, जिससे 106 PS की पावर और 145 Nm का टॉर्क मिलता है. गाड़ी में लगे इस इंजन के साथ में 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DCA ट्रांसमिशन का ऑप्शन है.

टाटा की इस नई एसयूवी में 1.5-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन भी है, जिससे 118 PS की पावर मिलती है. इस इंजन के साथ में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 260 Nm का टॉर्क और 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 280 Nm का टॉर्क जनरेट होता है.

