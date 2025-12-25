एक्सप्लोरर
Tata जल्द ला रही 5 नई इलेक्ट्रिक कारें, Mahindra और MG की बढे़गी टेंशन, देखें लिस्ट
EV बाजार में Tata Motors बड़ा दांव खेलने जा रही है. Tata भारत में 2030 तक 5 नई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करने की तैयारी में है. Avinya और Sierra जैसे मॉडल EV बाजार में Mahindra और MG को कड़ी टक्कर देंगे.
Tata Motors भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करने जा रही है. कंपनी ने ऐलान किया है कि वह साल 2030 तक देश में पांच नई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करेगी. यह योजना ऐसे समय सामने आई है जब Tata Motors भारत में अब तक ढाई लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेच चुकी है. इससे साफ है कि कंपनी को अपने EV प्रोडक्ट्स पर पूरा भरोसा है और आने वाले समय में वह इस सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने वाली है. Tata Motors सिर्फ नई कारें ही नहीं ला रही, बल्कि चार्जिंग सुविधा पर भी पूरा ध्यान दे रही है. कंपनी चाहती है कि ग्राहकों को इलेक्ट्रिक कार चलाने में किसी तरह की परेशानी न हो.
Nexon EV की जबरदस्त सफलता
- Tata Motors की इलेक्ट्रिक सफलता में Nexon EV की सबसे बड़ी भूमिका रही है. कंपनी के अनुसार, अब तक बेची गई कुल इलेक्ट्रिक कारों में से एक लाख से ज्यादा सिर्फ Nexon EV रही हैं. Nexon EV की अच्छी बिक्री ने Tata को और ज्यादा निवेश के लिए प्रेरित किया है. इसी भरोसे के साथ कंपनी वित्त वर्ष 2025 से 2030 के बीच करीब 16,000 से 18,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है. यह पैसा नई कारों, तकनीक और चार्जिंग नेटवर्क पर खर्च किया जाएगा.
कौन-कौन सी नई इलेक्ट्रिक कारें आएंगी?
- Tata Motors के पास इस समय भारत में Tiago EV, Tigor EV, Punch EV, Nexon EV, Curvv EV और Harrier EV जैसी छह इलेक्ट्रिक कारें हैं. अब कंपनी इसमें पांच और नए मॉडल जोड़ने जा रही है. इसकी शुरुआत Sierra के इलेक्ट्रिक वर्जन से होगी, जो अगले साल आ सकता है. इसके बाद 2026 में Avinya इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च किया जाएगा. वहीं 2027 से 2030 के बीच तीन और नए इलेक्ट्रिक मॉडल बाजार में उतारे जाएंगे.
चार्जिंग नेटवर्क पर भी फोकस
- नई कारों के साथ-साथ Tata Motors चार्जिंग सुविधा को भी तेजी से बढ़ा रही है. कंपनी का लक्ष्य है कि 2030 तक पूरे देश में करीब 10 लाख चार्जिंग पॉइंट और 10 लाख पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएं. इससे इलेक्ट्रिक कार खरीदना और चलाना दोनों ही आसान हो जाएगा.
