इस साल कार खरीदने का प्लान? ये हैं Punch से Baleno तक बेस्ट ऑप्शन, कीमत 5.65 लाख से शुरू
अगर आप 2026 में कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो नई लॉन्च का इंतजार जरूरी नहीं है. Punch, Baleno, Nexon और Creta जैसी गाड़ियां अलग-अलग बजट में माइलेज, सेफ्टी और रोज़ाना जरूरतों के लिए अच्छे विकल्प हैं.
अगर आप 2026 में कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो हर बार नई लॉन्च का इंतजार करना जरूरी नहीं होता. बाजार में पहले से कई ऐसी कारें मौजूद हैं जो माइलेज, सेफ्टी और रोजाना इस्तेमाल के हिसाब से काफी अच्छी हैं. Tata Punch, Hyundai Creta, Tata Nexon, Skoda Kylaq और Maruti Suzuki Baleno जैसे मॉडल अलग-अलग बजट में अच्छे विकल्प देते हैं. ये कारें पहले से ही इतनी अच्छी हैं कि आपको नई लॉन्च का इंतजार करने की जरूरत कम पड़ती है.
Tata Punch
Tata Punch उन लोगों के लिए सही है जो पहली बार कार खरीद रहे हैं या बाइक से कार पर आना चाहते हैं. इसकी कीमत लगभग 5.65 लाख रुपये से शुरू होती है. इसका छोटा साइज शहर में चलाने के लिए आसान बनाता है, जबकि ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस खराब सड़कों पर भी मदद करता है. इसमें अच्छी सेफ्टी और जरूरी फीचर्स मिलते हैं, जिससे यह एक भरोसेमंद कार बन जाती है.
Hyundai Creta
Hyundai Creta मिड-साइज SUV सेगमेंट में सबसे पॉपुलर कारों में से एक है. इसकी कीमत करीब 10.79 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें अलग-अलग इंजन और गियरबॉक्स विकल्प मिलते हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं. यह कार फैमिली के लिए काफी आरामदायक है और लंबे सफर के लिए भी सही रहती है.
Tata Nexon:
Tata Nexon उन लोगों के लिए है जो सेफ्टी और फीचर्स दोनों चाहते हैं. इसकी कीमत लगभग 7.37 लाख रुपये से शुरू होती है. यह शहर और हाईवे दोनों के लिए अच्छी है. इसमें मजबूत बॉडी, अच्छे फीचर्स और भरोसेमंद इंजन मिलता है, जिससे यह एक पूरा पैकेज बन जाती है.
Skoda Kylaq
Skoda Kylaq उन लोगों के लिए सही है जो SUV की बजाय सेडान जैसा स्मूद ड्राइविंग अनुभव चाहते हैं. इसकी कीमत करीब 7.59 लाख रुपये से शुरू होती है. यह कार मजबूत बिल्ड और बेहतर कंट्रोल के लिए जानी जाती है. हाईवे पर इसकी ड्राइविंग काफी स्थिर और आरामदायक रहती है.
Maruti Suzuki Baleno
Maruti Suzuki Baleno एक प्रैक्टिकल हैचबैक है, जिसकी कीमत लगभग 5.99 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें अच्छा माइलेज, कम मेंटेनेंस और बड़ा सर्विस नेटवर्क मिलता है. रोजाना इस्तेमाल के लिए यह एक आसान और सस्ता विकल्प है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL