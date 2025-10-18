हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tata Nexon से लेकर Mahindra XUV 3XO तक: ये हैं 15 लाख से कम कीमत वाली ADAS कारें, जानें फीचर्स

भारत में अब ADAS फीचर वाली कारें पहले से ज्यादा किफायती हो गई हैं. आइए Tata Nexon से लेकर Hyundai Venue जैसी 15 लाख से कम कीमत वाली टॉप कारों के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 18 Oct 2025 04:43 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में ADAS यानी Advanced Driver Assistance System अब केवल लग्जरी कारों तक सीमित नहीं रहा. पहले यह फीचर सिर्फ महंगी गाड़ियों में देखने को मिलता था, लेकिन अब भारत में 15 लाख रुपये से कम कीमत वाली कारों में भी यह सेफ्टी फीचर मिल रहा है. आइए15 लाख से कम कीमत वाली इन ADAS फीचर वाली किफायती कारों के बारे में विस्तार से जानते हैं.

  • दरअसल,ADAS सिस्टम का मकसद है ड्राइवर को सड़क पर सुरक्षित रखना और दुर्घटनाओं की संभावना को कम करना. इसमें कैमरे, सेंसर और रडार की मदद से कार अपने आसपास के वाहनों और सड़कों की स्थिति को पहचानती है. ADAS को दो Level में बांटा गया है -लेवल 1 और लेवल 2. लेवल 1 में बेसिक सेफ्टी असिस्ट जैसे लेन डिपार्चर वार्निंग और फॉरवर्ड कोलिजन अलर्ट शामिल होते हैं, जबकि लेवल 2 में और एडवांस फीचर्स जैसे ऑटोनॉमस ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलते हैं.

Honda Amaze 

  • अगर आप एक सेडान खरीदना चाहते हैं जिसमें ADAS फीचर हो और बजट भी सीमित हो, तो Honda Amaze आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है.Amaze के टॉप-एंड ZX वेरिएंट में ADAS फीचर दिया गया है जिसकी कीमत 9.14 लाख (एक्स-शोरूम) है. यह अपने सेगमेंट की एकमात्र सेडान है जिसमें यह सुविधा उपलब्ध है.Honda के इस फीचर को “Honda Sensing” कहा जाता है, जो कार को ज्यादा सुरक्षित और स्मार्ट बनाता है.


Tata Nexon

  • Tata Motors की पॉपुलर SUV Tata Nexon अब लेवल 2 ADAS फीचर के साथ आती है.यह फीचर Fearless +PS Petrol Automatic और Red Dark Edition में उपलब्ध है. ADAS के चलते Nexon में लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसकी कीमत करीब 13.53 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो इसे सेगमेंट की सबसे सेफ और एडवांस SUV बनाता है.

Mahindra XUV 3XO

  • Mahindra की XUV 3XO एक और शानदार SUV है जो अब लेवल 2 ADAS के साथ आती है. यह फीचर इसके AX5 L और टॉप-स्पेक AX7 L वेरिएंट्स में उपलब्ध है.इसमें ऑटो ब्रेकिंग, लेन असिस्ट, और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं.यह SUV टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के मामले में अब Tata Nexon को सीधी टक्कर देती है.

  • Kia Sonet में लेवल 1 ADAS फीचर दिया गया है जो GTX+ और X-Line वेरिएंट में मिलता है. इसी तरह Hyundai Venue भी SX(O) ट्रिम में लेवल 1 ADAS के साथ आती है. Honda की अन्य कारें जैसे City और Elevate भी ADAS से लैस हैं ,सिटी में V, VX और ZX वेरिएंट्स में और एलिवेट में ZX वेरिएंट में यह फीचर मिलता है.

ADAS वाली कारें अब होंगी और भी आम

  • बता दें कि ADAS तकनीक अब भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में तेजी से फैल रही है. पहले यह फीचर सिर्फ लग्जरी कारों जैसे Hyundai Tucson या MG Gloster में मिलता था, लेकिन अब Tata, Honda और Mahindra जैसी कंपनियां इसे 15 लाख रुपये से कम कीमत में पेश कर रही हैं.

Published at : 18 Oct 2025 04:43 PM (IST)
