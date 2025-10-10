भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए सितंबर 2025 का महीना Tata Motors के लिए ऐतिहासिक रहा. कंपनी की पॉपुलर SUV Tata Nexon ने इस महीने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 22,573 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की और देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई. पिछले साल सितंबर 2024 में Nexon की 11,470 यूनिट्स बिकी थीं, यानी इस बार साल-दर-साल 97% की ग्रोथ दर्ज हुई है. यह Tata Nexon की अब तक की सबसे बेहतरीन मासिक बिक्री भी रही है, जिसने कंपनी की मार्केट लीडरशिप को और मजबूत किया है.

त्योहारी सीजन और GST कट का दिखा असर

त्योहारी सीजन की शुरुआत और GST 2.0 टैक्स कट के कारण सितंबर 2025 में भारतीय ऑटो सेक्टर में बढ़त दर्ज की गई. सालाना आधार पर 5.5% की ग्रोथ देखी गई, जहां कुल 3,78,457 यूनिट्स की थोक बिक्री हुई, जबकि सितंबर 2024 में यह आंकड़ा 3,58,879 यूनिट्स था. ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि भारतीय ग्राहकों में SUVs और कॉम्पैक्ट कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. Tata, Mahindra और Maruti के बीच इस सेगमेंट में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है.

Maruti Dzire और Hyundai Creta की बढ़ी बिक्री

Tata Nexon के बाद दूसरे स्थान पर रही Maruti Suzuki Dzire, जिसने सितंबर 2025 में 20,038 यूनिट्स बेचीं. पिछले साल इसी महीने Dzire की 10,853 यूनिट्स बिकी थीं, यानी करीब 85% की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की गई. तीसरे स्थान पर रही Hyundai Creta, जिसकी बिक्री 18,861 यूनिट्स रही. यह आंकड़ा पिछले साल के 15,902 यूनिट्स से 19% ज्यादा है. लगातार तीसरे महीने Creta तीसरे स्थान पर बनी रही, जो Hyundai की मजबूत मार्केट पकड़ को दिखाता है.

Mahindra Scorpio और Tata Punch का हाल

Mahindra Scorpio ने सितंबर 2025 में 18,372 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के मुकाबले 27% ज्यादा है. यह SUV खासकर रूरल और सेमी-अर्बन मार्केट में बेहद पॉपुलर बनी हुई है. वहीं, Tata Punch ने भी अपने कॉम्पैक्ट साइज और सेफ्टी फीचर्स के दम पर शानदार प्रदर्शन किया. इसकी बिक्री 15,891 यूनिट्स रही, जबकि सितंबर 2024 में यह आंकड़ा 13,711 यूनिट्स था — यानी लगभग 16% की ग्रोथ.

Maruti की टॉप सेलिंग कारें अब भी टॉप 10 में

बता दें कि भले ही SUV सेगमेंट में Tata और Mahindra आगे निकल रहे हों, लेकिन Maruti Suzuki की पकड़ अब भी मजबूत है. कंपनी के कई मॉडल्स (Swift (15,547 यूनिट्स), WagonR (15,388 यूनिट्स), Fronx (13,767 यूनिट्स), Baleno (13,173 यूनिट्स) और Ertiga MPV (12,115 यूनिट्स) टॉप 10 सेलिंग कारों में शामिल हैं. हालांकि Fronx की बिक्री में 1% की हल्की गिरावट और Ertiga में 31% की कमी देखी गई है, लेकिन Swift और Baleno अब भी Maruti की भरोसेमंद सिटी कारों में गिनी जाती हैं.