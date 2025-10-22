Tata ने कर दिया कमाल, नवरात्रि से लेकर दिवाली तक बेचीं इतनी गाड़ियां, जानिए सारी डिटेल्स

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनियों में से एक Tata Motors ने फेस्टिव सीजन में कमाल कर दिया है. इस सीजन में लोगों ने जमकर टाटा मोटर्स की कारें खरीदी हैं.नवरात्रि से लेकर दीवाली तक कंपनी ने 30 दिनों में एक लाख से ज्यादा पैसेंजर वाहनों की आपूर्ति की है, जो पिछले साल के मुकाबले 33 फीसदी ज्यादा है. इन वाहनों में से सबसे ज्यादा सप्लाई एसयूवी मॉडल्स की हुई है. इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी मजबूती बनी रही.

Mahindra और Hyundai ने बेचीं इतनी गाड़ियां

कारों पर जीएसटी कटौती के बाद टाटा मोटर्स को जबरदस्त फायदा हुआ है. इस वजह से कंपनी सिंतबर महीने में कार बेचने के मामले में मारुति के बाद दूसरे नंबर है. सितंबर 2025 में 40 हजार 594 यूनिट्स बेचकर महिंद्रा एंड महिंद्रा और हुंडई मोटर इंडिया ने दोनों को पीछे छोड़ दिया. महिंद्रा ने इस दौरान 37 हजार 15 यूनिट्स बेचीं, जबकि हुंडई ने 35 हजार 443 यूनिट्स बेचीं.

Tata Nexon बनी मोस्ट-सेलिंग कार

कंपनी की पॉपुलर SUV Tata Nexon ने इस महीने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 22,573 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की और देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई. पिछले साल सितंबर 2024 में Nexon की 11,470 यूनिट्स बिकी थीं, यानी इस बार साल-दर-साल 97% की ग्रोथ दर्ज हुई है. यह Tata Nexon की अब तक की सबसे बेहतरीन मासिक बिक्री भी रही है, जिसने कंपनी की मार्केट लीडरशिप को और मजबूत किया है.

त्योहारी सीजन की शुरुआत और GST 2.0 टैक्स कट के कारण सितंबर 2025 में भारतीय ऑटो सेक्टर में बढ़त दर्ज की गई. सालाना आधार पर 5.5% की ग्रोथ देखी गई, जहां कुल 3,78,457 यूनिट्स की थोक बिक्री हुई, जबकि सितंबर 2024 में यह आंकड़ा 3,58,879 यूनिट्स था. ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि भारतीय ग्राहकों में SUVs और कॉम्पैक्ट कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. Tata, Mahindra और Maruti के बीच इस सेगमेंट में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है.

