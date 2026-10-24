Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोSUV की बिक्री में Tata की पकड़, Punch बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार

SUV की बिक्री में Tata की पकड़, Punch बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार

FY-2027 के पहले 6 महीने में Tata Punch ने SUV बिक्री में पहला स्थान हासिल किया. वहीं Nexon और Fronx भी मजबूत बढ़त के साथ टॉप-3 में रहीं. लेकिन Maruti Suzuki Brezza टॉप-5 की लिस्ट से बाहर हो गई.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 24 Oct 2026 09:26 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में SUV की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और वित्त वर्ष 2026-27 की पहले 6 महीने के बिक्री आंकड़े भी इसी ट्रेंड को मजबूत करते हैं. अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs की सूची में Tata Punch ने पहला स्थान हासिल किया है. इसके बाद Tata Nexon और Maruti Suzuki Fronx ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई.

इन आंकड़ों से साफ है कि भारतीय ग्राहक अब SUV खरीदते समय सिर्फ बड़े आकार पर ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि कॉम्पैक्ट डिजाइन, फीचर्स, कीमत और रोजमर्रा की उपयोगिता पर भी काफी ध्यान दे रहे हैं. टॉप-5 में शामिल ज्यादातर SUVs की बिक्री में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले बढ़ोतरी देखने को मिली है. Tata Punch ने जहां शानदार ग्रोथ के साथ पहला स्थान हासिल किया, वहीं Nexon और Fronx ने भी मजबूत प्रदर्शन किया. Mahindra Scorpio रेंज की लोकप्रियता भी बरकरार रही, जबकि Hyundai Creta की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई. वहीं Maruti Suzuki Brezza इस बार टॉप-5 से बाहर हो गई.

Punch ने बनाई बड़ी बढ़त

Tata Punch ने अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान 1,23,287 यूनिट्स की बिक्री के साथ पहला स्थान हासिल किया. पिछले साल इसी अवधि में इसकी 73,455 यूनिट्स बिकी थीं. यानी सालाना आधार पर इसकी बिक्री में करीब 67.84 परसेंट की जोरदार बढ़ोतरी हुई. छोटी SUV के आकार, शहरों में आसान ड्राइविंग और अलग-अलग पावरट्रेन विकल्पों के चलते Punch ने कस्टमर्स के बीच मजबूत पकड़ बनाई है. Punch की यह बढ़त इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि SUV सेगमेंट में लगातार नए मॉडल और अपडेटेड कारें सामने आ रही हैं. इसके बावजूद Tata की यह कॉम्पैक्ट SUV बिक्री चार्ट में सबसे ऊपर पहुंची है.

Nexon ने भी बनाए रखी मजबूत पकड़

Tata Nexon 1,11,919 यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर रही. इसकी बिक्री में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 24.97 परसेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई. Nexon लंबे समय से कॉम्पैक्ट SUV बाजार में Tata का प्रमुख मॉडल रही है और इस प्रदर्शन ने कंपनी की स्थिति को और मजबूत किया है. एक ही कंपनी की Punch और Nexon का टॉप-2 में होना Tata Motors के लिए बेहद खास है. इससे यह पता चलता है कि कंपनी अलग-अलग कीमत और आकार वाली SUV कैटेगरी में कस्टमर्स की जरूरत को अच्छी तरह पकड़ रही है.

यह भी पढ़ें: ये हैं सबसे सस्ती हाइब्रिड कारें, खरीदने से पहले देख लें लिस्ट

Fronx की तेज रफ्तार

Maruti Suzuki Fronx ने भी बिक्री के मामले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 1,10,135 यूनिट्स का आंकड़ा हासिल किया. यह कार तीसरे स्थान पर रही. Fronx की बिक्री में सालाना आधार पर 43.40 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है. SUV जैसा डिजाइन और कॉम्पैक्ट बॉडी इसे ऐसे कस्टमर्स के बीच लोकप्रिय बनाती है. Fronx का प्रदर्शन Maruti Suzuki के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि कंपनी की एक अन्य लोकप्रिय SUV Brezza इस बार टॉप-5 में जगह नहीं बना सकी.

Scorpio की पकड़ बरकरार

Mahindra Scorpio रेंज, जिसमें Scorpio-N और Scorpio Classic शामिल हैं, 93,488 यूनिट्स के साथ चौथे स्थान पर रही. पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले इसकी बिक्री 10.46 परसेंट बढ़ी है. Scorpio की मजबूत मौजूदगी बताती है कि बड़ी और दमदार SUV की मांग अभी भी बाजार में बनी हुई है. Mahindra के लिए यह मॉडल परिवार के साथ-साथ उन कस्टमर्स को भी आकर्षित करता है जो SUV में मजबूत रोड प्रेजेंस चाहते हैं.

Creta की बिक्री घटी

Hyundai Creta ने 89,727 यूनिट्स की बिक्री के साथ पांचवां स्थान हासिल किया. हालांकि  टॉप-5 में जगह बनाने के बावजूद इसकी बिक्री पिछले साल के 99,345 यूनिट्स के मुकाबले करीब 9.68 परसेंट कम रही. यानी बाकी प्रमुख मॉडलों की तुलना में Creta का प्रदर्शन कमजोर रहा. वहीं Maruti Suzuki Brezza छठे स्थान पर है.

यह भी पढ़ें: ऑटो मार्केट को नहीं भा रहा फेस्टिव सीजन! पुणे में घटी गाड़ियों की खरीदारी

 

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
Read More
Published at : 24 Oct 2026 09:26 AM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
EV, CNG या हाइब्रिड, आखिर किस तरफ जा रहा है भारत का कार बाजार?
EV, CNG या हाइब्रिड, आखिर किस तरफ जा रहा है भारत का कार बाजार?
ऑटो
Rolls-Royce की लग्जरी EV का नया अवतार, फीचर्स देखकर रह जाएंगे हैरान
Rolls-Royce की लग्जरी EV का नया अवतार, फीचर्स देखकर रह जाएंगे हैरान
ऑटो
आपकी गाड़ी का PUC वैलिड है या नहीं? फोन पर ऐसे करें चेक
आपकी गाड़ी का PUC वैलिड है या नहीं? फोन पर ऐसे करें चेक
ऑटो
भारत में लॉन्च होते ही SOLD OUT हुई Ducati Formula 73, जानें कीमत?
भारत में लॉन्च होते ही SOLD OUT हुई Ducati Formula 73, जानें कीमत?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद रफ्तार का जानलेवा कहर !
Bahraich Viral Tower Video: शादी की जिद्द... टावर पर मोहब्बत वाला ड्रामा! | UP News
Janhit with Chitra Tripathi | SIR Controversy: राहुल आंदोलन को ही 'ब्रेक' लगा गये ! | Gyanesh Kumar
SIR Controversy: UP Election 2027 से पहले Software में Error! Voter List में नाम पर बवाल! | SP | EC
Sandeep Chaudhary: भारत में महंगाई मचाएगा त्राहिमाम? सबसे सटीक विश्लेषण! | Trump | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भूकंप के झटकों से फिर कांपा तिब्बत, 4.5 दर्ज की गई तीव्रता
भूकंप के झटकों से फिर कांपा तिब्बत, 4.5 दर्ज की गई तीव्रता
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में हवा हुई खराब, 300 पार पहुंचा AQI; बारिश को लेकर बड़ा अपडेट
दिल्ली-NCR में हवा हुई खराब, 300 पार पहुंचा AQI; बारिश को लेकर बड़ा अपडेट
बॉलीवुड
'फौजी' का धांसू टीजर आउट, प्रभास का लुक उड़ा देगा होश, जानें- कब रिलीज होगी फिल्म?
'फौजी' का धांसू टीजर आउट, विद्रोही सैनिक के दमदार अवतार में दिखे प्रभास
इंडिया
'गश्त के तौर तरीके...', चीन को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, जानें LAC पर क्या कहा?
'गश्त के तौर तरीके...', चीन को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, जानें LAC पर क्या कहा?
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग केस, हमले के पहले जंगल में चली थीं गोलियां, दो शूटरों ने की थी प्रैक्टिस
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग केस, हमले के पहले जंगल में चली थीं गोलियां, दो शूटरों ने की थी प्रैक्टिस
विश्व
आतंकवाद के खिलाफ इजरायल का बड़ा ऑपरेशन, 2 सैनिकों की मौत के बाद एक्शन में नेतन्याहू
आतंकवाद के खिलाफ इजरायल का बड़ा ऑपरेशन, 2 सैनिकों की मौत के बाद एक्शन में नेतन्याहू
Home Tips
Early Signs Of Termites: लकड़ी का दरवाजा खा रही है दीमक? नोट करें पहचान के 5 शुरुआती संकेत
लकड़ी का दरवाजा खा रही है दीमक? नोट करें पहचान के 5 शुरुआती संकेत
टेक्नोलॉजी
iPhone Duo की 4883mAh बैटरी, फोल्डेबल फोन में कितना मिलेगा बैकअप?
iPhone Duo की 4883mAh बैटरी, फोल्डेबल फोन में कितना मिलेगा बैकअप?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget