SUV की बिक्री में Tata की पकड़, Punch बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार

भारत में SUV की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और वित्त वर्ष 2026-27 की पहले 6 महीने के बिक्री आंकड़े भी इसी ट्रेंड को मजबूत करते हैं. अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs की सूची में Tata Punch ने पहला स्थान हासिल किया है. इसके बाद Tata Nexon और Maruti Suzuki Fronx ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई.

इन आंकड़ों से साफ है कि भारतीय ग्राहक अब SUV खरीदते समय सिर्फ बड़े आकार पर ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि कॉम्पैक्ट डिजाइन, फीचर्स, कीमत और रोजमर्रा की उपयोगिता पर भी काफी ध्यान दे रहे हैं. टॉप-5 में शामिल ज्यादातर SUVs की बिक्री में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले बढ़ोतरी देखने को मिली है. Tata Punch ने जहां शानदार ग्रोथ के साथ पहला स्थान हासिल किया, वहीं Nexon और Fronx ने भी मजबूत प्रदर्शन किया. Mahindra Scorpio रेंज की लोकप्रियता भी बरकरार रही, जबकि Hyundai Creta की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई. वहीं Maruti Suzuki Brezza इस बार टॉप-5 से बाहर हो गई.

Punch ने बनाई बड़ी बढ़त

Tata Punch ने अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान 1,23,287 यूनिट्स की बिक्री के साथ पहला स्थान हासिल किया. पिछले साल इसी अवधि में इसकी 73,455 यूनिट्स बिकी थीं. यानी सालाना आधार पर इसकी बिक्री में करीब 67.84 परसेंट की जोरदार बढ़ोतरी हुई. छोटी SUV के आकार, शहरों में आसान ड्राइविंग और अलग-अलग पावरट्रेन विकल्पों के चलते Punch ने कस्टमर्स के बीच मजबूत पकड़ बनाई है. Punch की यह बढ़त इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि SUV सेगमेंट में लगातार नए मॉडल और अपडेटेड कारें सामने आ रही हैं. इसके बावजूद Tata की यह कॉम्पैक्ट SUV बिक्री चार्ट में सबसे ऊपर पहुंची है.

Nexon ने भी बनाए रखी मजबूत पकड़

Tata Nexon 1,11,919 यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर रही. इसकी बिक्री में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 24.97 परसेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई. Nexon लंबे समय से कॉम्पैक्ट SUV बाजार में Tata का प्रमुख मॉडल रही है और इस प्रदर्शन ने कंपनी की स्थिति को और मजबूत किया है. एक ही कंपनी की Punch और Nexon का टॉप-2 में होना Tata Motors के लिए बेहद खास है. इससे यह पता चलता है कि कंपनी अलग-अलग कीमत और आकार वाली SUV कैटेगरी में कस्टमर्स की जरूरत को अच्छी तरह पकड़ रही है.

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Fronx की तेज रफ्तार

Maruti Suzuki Fronx ने भी बिक्री के मामले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 1,10,135 यूनिट्स का आंकड़ा हासिल किया. यह कार तीसरे स्थान पर रही. Fronx की बिक्री में सालाना आधार पर 43.40 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है. SUV जैसा डिजाइन और कॉम्पैक्ट बॉडी इसे ऐसे कस्टमर्स के बीच लोकप्रिय बनाती है. Fronx का प्रदर्शन Maruti Suzuki के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि कंपनी की एक अन्य लोकप्रिय SUV Brezza इस बार टॉप-5 में जगह नहीं बना सकी.

Scorpio की पकड़ बरकरार

Mahindra Scorpio रेंज, जिसमें Scorpio-N और Scorpio Classic शामिल हैं, 93,488 यूनिट्स के साथ चौथे स्थान पर रही. पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले इसकी बिक्री 10.46 परसेंट बढ़ी है. Scorpio की मजबूत मौजूदगी बताती है कि बड़ी और दमदार SUV की मांग अभी भी बाजार में बनी हुई है. Mahindra के लिए यह मॉडल परिवार के साथ-साथ उन कस्टमर्स को भी आकर्षित करता है जो SUV में मजबूत रोड प्रेजेंस चाहते हैं.

Creta की बिक्री घटी

Hyundai Creta ने 89,727 यूनिट्स की बिक्री के साथ पांचवां स्थान हासिल किया. हालांकि टॉप-5 में जगह बनाने के बावजूद इसकी बिक्री पिछले साल के 99,345 यूनिट्स के मुकाबले करीब 9.68 परसेंट कम रही. यानी बाकी प्रमुख मॉडलों की तुलना में Creta का प्रदर्शन कमजोर रहा. वहीं Maruti Suzuki Brezza छठे स्थान पर है.

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