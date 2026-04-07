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हिंदी न्यूज़ऑटोयहां 30 हजार रुपये में मिल जाएंगी Splendor और Honda Shine जैसी बाइक्स, जानिए सारी डिटेल

यहां 30 हजार रुपये में मिल जाएंगी Splendor और Honda Shine जैसी बाइक्स, जानिए सारी डिटेल

Second Hand Bike Market: अगर आपका बजट कम है और आप किसी सेकंड हैंड बाइक खरीदने की तलाश में हैं तो यह खबर आपके काम आ सकती है. आइए जानते हैं कि कहां 30 हजार रुपये में सेकंड हैंड बाइक मिल जाएगी?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 07 Apr 2026 03:33 PM (IST)
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भारतीय बाजार में डेली अप-डाउन के लिए आपको एक से बढ़कर एक बाइक्स मिल जाएंगी. इन बाइक्स की कीमत मॉडल और फीचर्स के आधार पर अलग-अलग होती है. अगर आपका बजट नई बाइक खरीदने का नहीं है तो ऐसे में आप सेकंड हैंड बाइक भी खरीद सकते हैं.

सेकंड हैंड बाइक्स नई की तुलना में काफी सस्ती होती हैं. यही वजह है कि लोग इन बाइक्स को खरीदना पसंद करते हैं. हालांकि आपको कुछ चीजों का ध्यान रखने के बाद ही सेंकड हैंड बाइक्स खरीदनी चाहिए. यहां हम आपक हिडेन मार्केट के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां से आपको एक अच्छी बाइक 30 हजार रुपये के बजट में भी मिल जाएगी. 

कहां 30 हजार रुपये में मिल जाएंगी सेकंड हैंड बाइक्स?

यूट्यूब चैनल Auto mh20 के मुताबिक, अगर आपका बजट सेकंड हैंड बाइक खरीदने के लिए 30 हजार रुपये है तो इसमें आपको कुछ जाने-माने मॉडल्स आसानी से मिल जाएंगे. महाराष्ट्र की जालना सेकंड हैंड मार्केट में बाइक्स के अलग-अलग मॉडल्स मौजूद हैं.

अगर आप इस मार्केट से Hero HF Deluxe खरीदते हैं तो यह आपको 30 हजार रुपये में मिल जाएगी. वहीं अगर आप हीरो स्प्लेंडर खरीदते हैं तो इसकी कीमत आपको 40 हजार रुपये चुकानी होगी. इसके अलावा आपको Passion Pro बाइक सिर्फ 35 हजार रुपये में मिल जाएगी. होंडा शाइन जैसी पॉपुलर बाइक भी आपको 35 हजार रुपये में मिल जाएगी. वहीं डिस्कवर बाइक आपको 25 हजार रुपये में मिल जाएगी. 

सेकंड हैंड बाइक खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

सेकंड हैंड बाइक खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है. कई बार ऐसा होता है कि आप जल्दी-जल्दी में बाइक पसंद कर लेते हैं और सामने वाले व्यक्ति की बातों में आकर अपना नुकसान करवा लेते हैं. इसलिए सबसे पहले बाइक को सामने से देखें और दावा किए गए कंडीशन से तुलना करें.

दूसरा यही कि बाइक के इंजन के बारे में पता करने के लिए अगर पॉसिबल हो तो इसे किसी मैकेनिक के पास ले जाएं. अगर ऐसा न हो पाए तो खुद ही बाइक चलाकर इसकी कंडीशन चेक करें और देखें कि इंजन में ज्यादा शोर तो नहीं है. साथ ही कहीं गियर बदलने में समस्या तो नहीं आ रही है.

तीसरी चीज यही कि सेकंड हैंड बाइक खरीदते समय इसके डॉक्यूमेंट्स सही से चेक कर लें ताकि आपको बाद में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े. 

यह भी पढ़ें:-

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Published at : 07 Apr 2026 03:33 PM (IST)
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Hero HF Deluxe Honda Shine Hero Splendor Second Bike Market
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