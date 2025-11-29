Royal Enfied New Safety Feature: ब्रिटिश ऑटोमेकर्स रॉयल एनफील्ड ने मोटोशॉर जोन में कई नए प्रोडक्ट्स की एंट्री कराई है. इसमें टू-व्हीलर राइडर्स के लिए एयरबैग वेस्ट (Airbag Vest) भी शामिल है. ये एयरबैग वेस्ट एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर के तौर पर काम करेगा. अगर बाइक राइडर किसी कारणवश राइड के दौरान गिर जाता है, तब ये एयरबैग राइडर के चारों तरफ फैलकर उसे प्रोटेक्ट करेगा. ये CE-सर्टिफाइड फॉल प्रोटेक्शन एयरबैग है. रॉयल एनफील्ड ने इस एयरबैग वेस्ट को 35,000 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है.

Airbag Vest कैसे करेगा काम?

बाइक चलाते वक्त हादसे के दौरान एयरबैग वेस्ट राइडर को चारों तरफ से कवर करेगा. ये एक एनाटॉमिक डिजाइन है, जो शरीर के मुख्य अंगों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है. रॉयल एनफील्ड का दावा है कि इसमें लेवल 2 बैक प्रोटेक्शन दी गई है. इस एयरबैग में चार ऐसी पॉकेट भी हैं, जिनमें पानी नहीं जा सकता. ऑटोमेकर्स ये भी दावा करते हैं कि इस एयरबैग वेस्ट को अपना काम करने में केवल 100 ms का समय लगेगा. इस एयरबैग पर 2 साल की वारंटी दी जा रही है.

रॉयल एनफील्ड ने इस एयरबैग वेस्ट को मोटोवर्स 2025 (Motoverse 2025) में पेश किया है. इसके अलावा राइडिंग गियर, कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी और स्केल-मॉडल कलेक्टेबल्स भी दिखाए हैं. रॉयल एनफील्ड ने इस इवेंट में एक कॉमिक हेलमेट भी लॉन्च किया, जो कि एक फुल फेस मॉडल है.

Bike Trip के लिए बेस्ट

बाइक से अगर आप किसी लंबे सफर पर जा रहे हैं, तब आप इस एयरबैग वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. रॉयल एनफील्ड के अलावा TRGGBH भी मोटरसाइकिल एयरबैग सेल करती है. इस ब्रांड के एयरबैग की कीमत 15,821 रुपये है. लेकिन ये रॉयल एनफील्ड के प्रोडक्ट की तुलना में काफी फूले हुए हैं. इस तरह के एयरबैग वेस्ट का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है.

