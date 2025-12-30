अगर आप शहर में चलाने के लिए एक सस्ती, आरामदायक और 7 लोगों के बैठने वाली ऑटोमैटिक कार ढूंढ रहे हैं, तो Renault Triber आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है. यह इस समय भारत की सबसे किफायती 7-सीटर ऑटोमैटिक MPV मानी जाती है. कम कीमत, अच्छा माइलेज और आसान ड्राइविंग इसे छोटे और मिडिल क्लास परिवारों के लिए खास बनाती है. खासतौर पर सिटी ट्रैफिक में इसका ऑटोमैटिक गियरबॉक्स काफी मददगार साबित होता है. आइए इशके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

Renault Triber की कीमत क्यों है सबसे कम

Renault Triber की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 5.76 लाख है, जो इसे बजट सेगमेंट में सबसे सस्ती 7-सीटर बनाती है. वहीं इसका ऑटोमैटिक AMT वेरिएंट करीब 8.39 लाख से शुरू होता है. इस कीमत पर आपको 7 सीटें और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलना इसे Maruti Ertiga और Kia Carens जैसी गाड़ियों से काफी सस्ता बनाता है. कम बजट में बड़ी फैमिली कार चाहने वालों के लिए यह एक बेहतर ऑप्शन है.

इंजन, परफॉर्मेंस और माइलेज

Renault Triber में 1.0 लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो करीब 72 PS की पावर और 96 Nm का टॉर्क देता है. यह इंजन स्मूद ड्राइविंग के लिए जाना जाता है और शहर की रोजाना ड्राइव के लिए पूरी तरह फिट है. इसमें मैनुअल और AMT ऑटोमैटिक दोनों ऑप्शन मिलते हैं. माइलेज की बात करें तो Triber लगभग 17 से 20 KMPL तक का माइलेज देती है, जो इस सेगमेंट की 7-सीटर कार के हिसाब से काफी अच्छा है.

फीचर्स, सेफ्टी और राइवल्स

Renault Triber में 8-इंच टचस्क्रीन, Android Auto और Apple CarPlay, रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल और पार्किंग सेंसर जैसे जरूरी फीचर्स मिलते हैं. सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, ABS और EBD जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसका मुकाबला Maruti Ertiga, Kia Carens, Mahindra Bolero Neo और Maruti Eeco से माना जाता है, लेकिन कीमत के मामले में Triber सबसे आगे है. बता दें कि Renault Triber उन लोगों के लिए बेहतरीन कार है, जो कम बजट में 7-सीटर ऑटोमैटिक कार चाहते हैं.

