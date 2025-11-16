भारतीयों में SUV का जबरदस्त क्रेज! टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कारों में 16 SUV शामिल, देखें लिस्ट

भारतीय कार बाजार में पिछले कुछ सालों में SUV सेगमेंट लगातार मजबूत होता जा रहा है. नई कार खरीदने वाले ग्राहकों के सामने अक्सर ये सवाल रहता है कि हैचबैक लें या SUV, लेकिन हर महीने की सेल्स रिपोर्ट ये साबित कर देती है कि भारतीय खरीदार अब हैचबैक की जगह SUV को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. अक्टूबर 2025 की बिक्री रिपोर्ट इसका बड़ा उदाहरण है, जहां टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कारों में 16 SUV शामिल रहीं.

दरअसल, ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि बाजार में SUV की पॉपुलेरिटी किसी भी अन्य सेगमेंट की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है. हैरानी की बात ये है कि टॉप 25 में सिर्फ 1 सेडान, 3 MPV, 4 हैचबैक और 1 वैन जगह बना पाईं, जबकि बाकी सभी स्थान SUV के नाम रहे. इस दौरान Tata Nexon सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी, जिससे ये साबित हुआ कि कॉम्पैक्ट SUV अब ग्राहकों की पहली पसंद बन चुकी है.

टॉप 10 में SUV की मजबूत मौजूदगी

अक्टूबर 2025 की टॉप 25 कारों की लिस्ट में जहां कई मॉडल्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, वहीं टॉप 10 में SUVs का स्पष्ट दबदबा नजर आया. Tata Nexon ने 22,083 यूनिट सेल के साथ पहला स्थान हासिल किया. इसके बाद Maruti Dzire ने सेडान सेगमेंट की अकेली पॉपुलर गाड़ी के रूप में दूसरा स्थान लिया, जबकि Maruti Ertiga MPV कैटेगरी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी. टॉप 10 में Hyundai Creta, Mahindra Scorpio, Maruti Fronx और Tata Punch जैसी SUVs ने मजबूत पकड़ बनाई. इनके साथ Maruti WagonR, Baleno और Swift ने हैचबैक सेगमेंट की ओर से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.

टॉप 20 तक SUV की बढ़त जारी

रैंक 11 से 20 तक की लिस्ट में भी SUV का दबदबा बना रहा. Mahindra Bolero, Maruti Victorious, Kia Sonet, Mahindra XUV 3XO, Maruti Brezza, Mahindra Thar और Hyundai Venue ने इस सेगमेंट की बिक्री को आगे बढ़ाया. इन सभी मॉडलों ने अपनी मजबूत परफॉर्मेंस और फीचर्स की वजह से ग्राहकों के बीच बड़ी पॉपुलेरिटी हासिल की.

टॉप 25 में बाकी मॉडल्स की स्थिति

टॉप 20 के बाद की लिस्ट में भी SUV और हैचबैक का बेहतर कंबीनेशन देखने को मिला. Maruti Grand Vitara और Mahindra XUV700 जैसी SUVs ने अपनी मजबूत मौजूदगी दिखाते हुए इस सेगमेंट में पकड़ और बढ़ाई. वहीं Tata Tiago बजट हैचबैक खरीदने वालों की पहली पसंद बनी रही. Kia Carens ने MPV सेगमेंट में बढ़िया प्रदर्शन किया, साथ ही Kia Seltos भी SUV मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी. कुल मिलाकर अक्टूबर 2025 के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय खरीदार अब SUV को ज्यादा पसंद कर रहे हैं और आने वाले समय में यs ट्रेंड और भी मजबूत होने की उम्मीद है.

