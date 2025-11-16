हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोभारतीयों में SUV का जबरदस्त क्रेज! टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कारों में 16 SUV शामिल, देखें लिस्ट

भारतीयों में SUV का जबरदस्त क्रेज! टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कारों में 16 SUV शामिल, देखें लिस्ट

अक्टूबर 2025 में भारत की टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कारों की लिस्ट में 16 SUV शामिल रहीं. साथ ही Tata Nexon सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी. आइए टॉप 25 कारों की लिस्ट पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 16 Nov 2025 04:44 PM (IST)
Preferred Sources

 भारतीय कार बाजार में पिछले कुछ सालों में SUV सेगमेंट लगातार मजबूत होता जा रहा है. नई कार खरीदने वाले ग्राहकों के सामने अक्सर ये सवाल रहता है कि हैचबैक लें या SUV, लेकिन हर महीने की सेल्स रिपोर्ट ये साबित कर देती है कि भारतीय खरीदार अब हैचबैक की जगह SUV को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. अक्टूबर 2025 की बिक्री रिपोर्ट इसका बड़ा उदाहरण है, जहां टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कारों में 16 SUV शामिल रहीं.

  • दरअसल, ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि बाजार में SUV की पॉपुलेरिटी किसी भी अन्य सेगमेंट की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है. हैरानी की बात ये है कि टॉप 25 में सिर्फ 1 सेडान, 3 MPV, 4 हैचबैक और 1 वैन जगह बना पाईं, जबकि बाकी सभी स्थान SUV के नाम रहे. इस दौरान Tata Nexon सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी, जिससे ये साबित हुआ कि कॉम्पैक्ट SUV अब ग्राहकों की पहली पसंद बन चुकी है.

टॉप 10 में SUV की मजबूत मौजूदगी

  • अक्टूबर 2025 की टॉप 25 कारों की लिस्ट में जहां कई मॉडल्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, वहीं टॉप 10 में SUVs का स्पष्ट दबदबा नजर आया. Tata Nexon ने 22,083 यूनिट सेल के साथ पहला स्थान हासिल किया. इसके बाद Maruti Dzire ने सेडान सेगमेंट की अकेली पॉपुलर गाड़ी के रूप में दूसरा स्थान लिया, जबकि Maruti Ertiga MPV कैटेगरी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी. टॉप 10 में Hyundai Creta, Mahindra Scorpio, Maruti Fronx और Tata Punch जैसी SUVs ने मजबूत पकड़ बनाई. इनके साथ Maruti WagonR, Baleno और Swift ने हैचबैक सेगमेंट की ओर से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.

टॉप 20 तक SUV की बढ़त जारी

  • रैंक 11 से 20 तक की लिस्ट में भी SUV का दबदबा बना रहा. Mahindra Bolero, Maruti Victorious, Kia Sonet, Mahindra XUV 3XO, Maruti Brezza, Mahindra Thar और Hyundai Venue ने इस सेगमेंट की बिक्री को आगे बढ़ाया. इन सभी मॉडलों ने अपनी मजबूत परफॉर्मेंस और फीचर्स की वजह से ग्राहकों के बीच बड़ी पॉपुलेरिटी हासिल की.

टॉप 25 में बाकी मॉडल्स की स्थिति

टॉप 20 के बाद की लिस्ट में भी SUV और हैचबैक का बेहतर कंबीनेशन देखने को मिला. Maruti Grand Vitara और Mahindra XUV700 जैसी SUVs ने अपनी मजबूत मौजूदगी दिखाते हुए इस सेगमेंट में पकड़ और बढ़ाई. वहीं Tata Tiago बजट हैचबैक खरीदने वालों की पहली पसंद बनी रही. Kia Carens ने MPV सेगमेंट में बढ़िया प्रदर्शन किया, साथ ही Kia Seltos भी SUV मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी. कुल मिलाकर अक्टूबर 2025 के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय खरीदार अब SUV को ज्यादा पसंद कर रहे हैं और आने वाले समय में यs ट्रेंड और भी मजबूत होने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें: Hunter 350 vs Yamaha XSR155: सिटी राइडिंग के लिए कौन बेहतर? खरीदने से पहले जान लें ये डिटेल्स

Published at : 16 Nov 2025 04:44 PM (IST)
Tags :
Tata Nexon Mahindra Bolero Best Selling Cars INDIA SUV Sales Top 25 Car Sales
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'वो मेरा भी परिवार, मैंने हमेशा...', लालू फैमिली में मचे घमासान पर चिराग पासवान का आया रिएक्शन
'वो मेरा भी परिवार, मैंने हमेशा...', लालू फैमिली में मचे घमासान पर चिराग पासवान का आया रिएक्शन
बिहार
बिहार में NDA की नई सरकार के गठन की कवायद शुरू, BJP-JDU के बीच बातचीत, हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय
बिहार में NDA की नई सरकार के गठन की कवायद शुरू, BJP-JDU के बीच बातचीत, हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय
बॉलीवुड
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
Advertisement

वीडियोज

Lalu Family Rift: रोहिणी आचार्य के मामले में बिहार महिला आयोग का बयान
दक्षिण फिल्में, कोरागज्जा, कबीर बेदी का कन्नड़ डेब्यू, पवन कल्याण, कंतारा और अधिक फीट सुधीर अत्तावर
Lalu Family Rift: लालू परिवार के झगड़े की असली वजह आई सामने! | ABP NEWS
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Delhi Blast Case: दिल्ली धमाके को लेकर अब तक की नई तस्वीरें और चौंकाने वाले खुलासे | Terror Alert
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'वो मेरा भी परिवार, मैंने हमेशा...', लालू फैमिली में मचे घमासान पर चिराग पासवान का आया रिएक्शन
'वो मेरा भी परिवार, मैंने हमेशा...', लालू फैमिली में मचे घमासान पर चिराग पासवान का आया रिएक्शन
बिहार
बिहार में NDA की नई सरकार के गठन की कवायद शुरू, BJP-JDU के बीच बातचीत, हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय
बिहार में NDA की नई सरकार के गठन की कवायद शुरू, BJP-JDU के बीच बातचीत, हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय
बॉलीवुड
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
बॉलीवुड
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
सफेद आधार कार्ड से कितना अलग होता है नीला आधार, ये किन लोगों का बनता है?
सफेद आधार कार्ड से कितना अलग होता है नीला आधार, ये किन लोगों का बनता है?
ब्यूटी
Men skincare: ये 7 फेस मास्क लगा लिए तो चेहरा हमेशा दिखेगा खिला-खिला, मर्दों के लिए बेस्ट
ये 7 फेस मास्क लगा लिए तो चेहरा हमेशा दिखेगा खिला-खिला, मर्दों के लिए बेस्ट
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget