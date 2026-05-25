PM मोदी की EV खरीदने की अपील के बाद क्या अब घट जाएगी पेट्रोल-CNG कारों की बिक्री? जानिए डिटेल

भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर चर्चा लगातार तेज हो रही है. पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के बीच अब लोग यह सोचने लगे हैं कि आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल और सीएनजी वाली गाड़ियां कितनी महंगी और मुश्किल साबित हो सकती हैं? इसी बीच पीएम मोदी की इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनाने की अपील ने भी लोगों का ध्यान EV की तरफ खींचा है. हालांकि, सवाल यह है कि क्या इससे पेट्रोल, डीजल और सीएनजी कारों की बिक्री पर असर पड़ेगा?

भारत पर पड़ रहा असर

दुनिया में चल रहे तनाव और तेल संकट के कारण भारत पर भी असर पड़ रहा है. भारत काफी हद तक तेल आयात पर निर्भर है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है. पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम कई बार बढ़ चुके हैं. ऐसे में जो लोग नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, वे अब केवल कार की कीमत नहीं बल्कि उसके रोजाना खर्च यानी रनिंग कॉस्ट पर भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं.

प्रधानमंत्री की EV अपनाने की अपील के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर लोगों की दिलचस्पी जरूर बढ़ी है. EV की जानकारी लेने वालों की संख्या और बुकिंग में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है. लेकिन इसके बावजूद अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पेट्रोल या सीएनजी कारों की बिक्री अचानक कम हो जाएगी. इसका कारण यह है कि बहुत से लोग अभी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर पूरी तरह तैयार नहीं हैं. उन्हें बैटरी लाइफ, चार्जिंग की सुविधा और लंबी दूरी की यात्रा जैसी बातों की चिंता रहती है.

EV अभी मुख्य कार नहीं

एक जरूरी बात यह भी सामने आई है कि कई परिवार अब अपनी पहली कार पेट्रोल या सीएनजी की रखते हुए दूसरी कार के रूप में EV खरीदने पर विचार कर रहे हैं. यानी EV को फिलहाल लोग मुख्य कार की जगह सपोर्टिंग या सिटी यूज़ वाली कार के रूप में ज्यादा पसंद कर रहे हैं. दूसरी तरफ, सीएनजी और हाइब्रिड गाड़ियों की मांग भी बनी हुई है क्योंकि ये पेट्रोल की तुलना में सस्ती पड़ती हैं. आंकड़ों के मुताबिक, भारत के पैसेंजर व्हीकल मार्केट में सीएनजी कारों की हिस्सेदारी काफी बढ़ चुकी है.

अगर सरकार और कंपनियां वास्तव में EV को तेजी से बढ़ाना चाहती हैं तो सबसे पहले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा. अभी भी कई शहरों और हाईवे पर पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन नहीं हैं. इसके अलावा आम लोगों के लिए सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां उपलब्ध कराना भी जरूरी है. भारतीय ग्राहक हमेशा ऐसी चीज पसंद करते हैं जिसमें कम खर्च में ज्यादा फायदा मिले. यही कारण है कि अब लोग कार खरीदते समय केवल शुरुआती कीमत नहीं, बल्कि लंबे समय का खर्च भी देख रहे हैं.

ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत धीरे-धीरे मल्टी-फ्यूल दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सभी तरह की गाड़ियां साथ-साथ चलेंगी. फिलहाल EV का आकर्षण बढ़ रहा है, लेकिन पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों की मांग पूरी तरह खत्म होने वाली नहीं है. आने वाले सालों में जैसे-जैसे चार्जिंग नेटवर्क बेहतर होगा और बैटरियां सस्ती होंगी, वैसे-वैसे लोगों का भरोसा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर और मजबूत होता जाएगा.

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