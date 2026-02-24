हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में आम लेकिन पाकिस्तानियों की दिल की धड़कन हैं ये कारें, कीमत बेहद ज्यादा

भारत में आम लेकिन पाकिस्तानियों की दिल की धड़कन हैं ये कारें, कीमत बेहद ज्यादा

पाकिस्तान में छोटी और मिड-बजट कारों के लिए Suzuki की कारें सबसे पॉपुलर हैं, जबकि Toyota Corolla और Honda City जैसी कारें उन लोगों का पसंद हैं जो आराम, लग्जरी और सेफ्टी फीचर्स चाहते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 24 Feb 2026 03:26 PM (IST)
पाकिस्तान में कार खरीदने वाले ग्राहकों में भारतीय और जापानी कारें सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं. खासतौर पर कॉम्पैक्ट और सेमी-लग्जरी कारें वहां रहने वाले लोगों की पहली पसंद हैं, क्योंकि ये कारें किफायती, भरोसेमंद और माइलेज में भी अच्छी होती हैं.

पाकिस्तान में ये कारें फेमस

  • गापाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार Suzuki Alto है. इसका छोटा डिजाइन और बढ़िया माइलेज इसे लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय बनाता है.
  • पाकिस्तान में Alto का मॉडल भारत से थोड़ा अलग है और इसकी कीमत लगभग 29 लाख 94 हजार 861 पाकिस्तानी रुपए है.
  • इसके बाद दूसरे नंबर पर Suzuki Swift आती है, जो स्टाइलिश, आरामदायक और स्मूद चलने वाली कार है. इसकी कीमत 44 लाख 60 हजार 160 पाकिस्तानी रुपए है.
  • तीसरे नंबर पर है Suzuki Bolan, जो छोटे परिवार और व्यवसायिक कामों के लिए खरीदी जाती है. इसकी कीमत 22 लाख पाकिस्तानी रुपए से शुरू होती है.
  • चौथे स्थान पर Toyota Corolla है, जिसे लंबे समय से भरोसेमंद सेडान माना जाता है. मजबूत डिजाइन, आरामदायक राइड और कम मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी खासियत है, और इसकी कीमत 61 लाख 19 हजार पाकिस्तानी रुपए है.
  • पांचवें नंबर पर Honda City है, जो युवाओं और ऑफिस जाने वाले प्रोफेशनल्स में ज्यादा पसंद की जाती है. इसका स्टाइलिश डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स इसे खास बनाते हैं, और इसकी कीमत 47 लाख 37 हजार पाकिस्तानी रुपए है.

पाकिस्तानियों को ये कारें भी पसंद

कुल मिलाकर, पाकिस्तान में छोटी और मिड-बजट कारों के लिए Suzuki की कारें सबसे पॉपुलर हैं, जबकि Toyota Corolla और Honda City जैसी कारें उन लोगों में पसंद हैं जो आराम, लग्जरी और सेफ्टी फीचर्स चाहते हैं. इसके अलावा United Bravo और पुराने मॉडल वाली Suzuki Mehran जैसी कारें भी बजट‑खरीदारों में पसंदीदा हैं. कुछ खरीदार Daihatsu Mira या Toyota Passo जैसी जापानी इम्पोर्टेड कारों को भी सस्ता और भरोसेमंद विकल्प मानते हैं.

24 Feb 2026
