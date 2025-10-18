दिवाली पर इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने का है प्लान? जानिए 5 सबसे सस्ती Electric Bikes की लिस्ट

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की पॉपुलेरिटी तेजी से बढ़ रही है. पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के साथ-साथ लोग अब पर्यावरण को लेकर भी अधिक जागरूक हो गए हैं. इस वजह से अब इलेक्ट्रिक बाइक का चलन काफी बढ़ गया है. इन बाइक्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम होती है. न पेट्रोल का खर्च, न बार-बार सर्विसिंग की चिंता. इस दिवाली अगर आप एक नई इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो नीचे दिए गए मॉडल आपके बजट में बेहतर विकल्प हो सकते हैं.

Ola Roadster X

Ola Roadster X कम बजट में एक बेहतर इलेक्ट्रिक बाइक है. इसमें 2.5kWh की लिथियम-आयन बैटरी दी गई है जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 140 किलोमीटर की रेंज देती है. ये सिर्फ 3.4 सेकंड में 0 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 105 किमी/घंटा है. 74,999 (एक्स-शोरूम) की कीमत में ये बाइक भारत की सबसे सस्ती और बेहतर इलेक्ट्रिक बाइक मानी जाती है.

Revolt RV1

Revolt Motors की RV1 एक पॉपुलर बजट इलेक्ट्रिक बाइक है. इसमें 2.2kWh बैटरी दी गई है जो एक बार चार्ज करने पर 100 किलोमीटर तक चल सकती है. इसका डिजाइन स्पोर्टी है और वजन सिर्फ 105 किलोग्राम होने के कारण इसे चलाना आसान है. 94,990 (एक्स-शोरूम) की कीमत में ये बाइक डेली ऑफिस या कॉलेज जाने वालों के लिए बेहतर विकल्प है.

Oben Rorr EZ

Oben Rorr EZ एक हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक बाइक है जिसमें 2.6kWh बैटरी पैक दिया गया है. ये सिंगल चार्ज पर 110 किलोमीटर की रेंज देती है. इसका डिजाइन आधुनिक और स्पोर्टी है. 99,999 (एक्स-शोरूम) की कीमत में ये बाइक युवाओं के बीच काफी पॉपुलर है. डिजिटल डिस्प्ले और कम मेंटेनेंस इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं.

Matter Aera 5000

Matter Aera 5000 एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक है जिसमें पावरफुल मोटर दी गई है. ये एक बार चार्ज करने पर 172 किलोमीटर की रेंज देती है और इसकी टॉप स्पीड 105 किमी/घंटा है. इसमें 7-इंच का TFT टच डिस्प्ले भी मिलता है. 1.81 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत में ये बाइक बेहतर विकल्प है.

Ultraviolette F77 SuperStreet