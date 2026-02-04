एक्सप्लोरर
नई कार खरीदने का है प्लान? फरवरी 2026 में लॉन्च होंगी 5 नई SUV और 1 MPV, देखें लिस्ट
अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है. फरवरी 2026 में भारत में Maruti, BMW से लेकर Volkswagen की नई कारें लॉन्च होंगी. आइए विस्तार से जानते हैं.
अगर आप नई गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो फरवरी 2026 तक थोड़ा इंतजार करना समझदारी हो सकती है. इस महीने भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में जबरदस्त हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि कई बड़े ब्रैंड्स अपनी नई SUV और MPV लॉन्च करने जा रहे हैं. खास बात यह है कि इनमें बजट से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक की गाड़ियां शामिल होंगी.
Nissan Gravite
- निसान ग्रेवाइट एक कॉम्पैक्ट 3-रो MPV होगी, जो Renault Triber के प्लेटफॉर्म पर बनी है. इसमें बेहतर स्टाइलिंग, ज्यादा फीचर्स वाला इंटीरियर और पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल व AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलने की उम्मीद है. यह कार उन लोगों के लिए सही होगी, जो किफायती कीमत में फैमिली कार चाहते हैं.
BMW X3 30 xDrive M Sport Pro
- BMW X3 का यह नया टॉप वेरिएंट 16 फरवरी 2026 से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. इसमें 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा, जो शानदार पावर और परफॉर्मेंस देगा. यह SUV प्रीमियम ग्राहकों को ध्यान में रखकर लाई जा रही है.
MG Majestor और Maruti e Vitara
- MG Majestor को Gloster का ज्यादा प्रीमियम और अपग्रेड वर्जन माना जा रहा है, जिसे 12 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा. वहीं Maruti Suzuki e Vitara एक इलेक्ट्रिक SUV होगी, जो एक बार चार्ज करने पर 500 किमी से ज्यादा की रेंज दे सकती है और सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग हासिल कर चुकी है.
Volkswagen Tayron
- Volkswagen Tayron एक बड़ी 7-सीटर SUV होगी, जो Fortuner और Kodiaq जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी. इसकी कीमत 45 से 50 लाख रुपये के बीच हो सकती है और यह कंपनी की फ्लैगशिप SUV बनेगी. कुल मिलाकर फरवरी 2026 कार खरीदारों के लिए बेहद खास रहने वाला है. चाहे आप इलेक्ट्रिक SUV चाहें, फैमिली MPV या लग्जरी गाड़ी, इस महीने हर सेगमेंट में नए विकल्प देखने को मिलेंगे.
