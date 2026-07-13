INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो'EV के लिए तैयार नहीं भारत', Nissan के चेयरमैन ने कह दी ये बात, बोले- अभी लॉन्च नहीं करेंगे

'EV के लिए तैयार नहीं भारत', Nissan के चेयरमैन ने कह दी ये बात, बोले- अभी लॉन्च नहीं करेंगे

Nissan EV Plan: निसान का मानना है कि फिलहाल भारतीय ग्राहकों के बीच पेट्रोल और CNG कारों की मांग ज्यादा मजबूत है. इसलिए कंपनी पहले अपने मौजूदा पोर्टफोलियो का विस्तार करना चाहती है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 13 Jul 2026 09:56 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है. यही वजह है कि बड़ी ऑटो कंपनियां इस सेगमेंट में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं. हालांकि निसान का मानना है कि भारतीय बाजार अभी पूरी तरह इलेक्ट्रिक कारों के लिए तैयार नहीं हुआ है. कंपनी का कहना है कि वह सिर्फ ट्रेंड को देखकर जल्दबाजी में EV लॉन्च नहीं करेगी, बल्कि सही समय आने पर ही इस सेगमेंट में कदम रखेगी. 

निसान के EMEA Oceania क्षेत्र के चेयरमैन Massimiliano Messina के मुताबिक, कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक कार लाने की शुरुआत 2028 के आसपास कर सकती है. हालांकि अभी तक किसी मॉडल, प्रोडक्शन प्लांट या लॉन्च की तारीख की पुष्टि नहीं की गई है. कंपनी का कहना है कि वह तभी EV लॉन्च करेगी जब बाजार उसके लिए पूरी तरह तैयार होगा और लोगों की मांग भी पर्याप्त होगी.

पोर्टफोलियो का विस्तार करना चाहती है कंपनी

निसान का मानना है कि फिलहाल भारतीय ग्राहकों के बीच पेट्रोल और CNG कारों की मांग ज्यादा मजबूत है. इसलिए कंपनी पहले अपने मौजूदा पोर्टफोलियो का विस्तार करना चाहती है. इसके लिए नए पेट्रोल, CNG और ऑटोमैटिक मॉडल बाजार में उतारे जाएंगे, जिससे बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी. कंपनी का मानना है कि इस रणनीति से उसे इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने से पहले मजबूत ग्राहक आधार तैयार करने का मौका मिलेगा.

कंपनी ने यह भी कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है. पहले जहां यह करीब 4 फीसदी मानी जाती थी, वहीं अब यह बढ़कर लगभग 6 से 8 फीसदी तक पहुंच चुकी है. इसके बावजूद निसान का मानना है कि इस बढ़ोतरी में सरकारी नीतियों, फ्यूल एफिशिएंसी रूल्स, कंपनियों के लक्ष्य और प्रोत्साहन योजनाओं की भी बड़ी भूमिका है. इसलिए कंपनी केवल मौजूदा आंकड़ों के आधार पर जल्दबाजी में निवेश नहीं करना चाहती.

2027 को लेकर ऐसी है तैयारी

निसान पिछले कुछ सालों से भारत में सीमित मॉडल लाइनअप के साथ काम कर रही थी. लंबे समय तक कंपनी की सबसे प्रमुख कार केवल मैग्नाइट रही, जिसकी वजह से उसकी बिक्री पर असर पड़ा. अब कंपनी अपने पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ा रही है. हाल ही में उसने ग्रेवाइट MPV और नई टेकटन SUV पेश की है. इसके अलावा 2027 की शुरुआत में एक नई 7-सीटर C-सेगमेंट SUV भी लॉन्च करने की तैयारी चल रही है. इन नए मॉडल के जरिए कंपनी भारतीय बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है.

निसान भारत को केवल घरेलू बाजार के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े एक्सपोर्ट हब के तौर पर देख रही है. कंपनी की मैग्नाइट पहले से ही कई देशों में भारत से निर्यात की जाती है. इससे चेन्नई स्थित प्लांट और सप्लाई चेन को बेहतर यूज मिलता है. कंपनी का मानना है कि भविष्य में कोई भी नया मॉडल तभी सफल होगा, जब उसकी घरेलू बिक्री के साथ-साथ एक्सपोर्ट की भी अच्छी उम्मीद हो.

यह भी पढ़ें:-

सरकार ने माना कि 5% तक घट सकता है माइलेज, लेकिन E20 फ्यूल के ये फायदे भी गिनाए 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 13 Jul 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
Auto News Nissan India Nissan EV Plan Nissan Chairman EMEA Oceania
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
'EV के लिए तैयार नहीं भारत', Nissan के चेयरमैन ने कह दी ये बात, बोले- अभी लॉन्च नहीं करेंगे
'EV के लिए तैयार नहीं भारत', Nissan के चेयरमैन ने कह दी ये बात, बोले- अभी लॉन्च नहीं करेंगे
ऑटो
सरकार ने माना कि 5% तक घट सकता है माइलेज, लेकिन E20 फ्यूल के ये फायदे भी गिनाए
सरकार ने माना कि 5% तक घट सकता है माइलेज, लेकिन E20 फ्यूल के ये फायदे भी गिनाए
ऑटो
बारिश में Hazard Light जलाकर गाड़ी चलाते हैं? आपकी ये आदत बढ़ा सकती है हादसे का खतरा
बारिश में Hazard Light जलाकर गाड़ी चलाते हैं? आपकी ये आदत बढ़ा सकती है हादसे का खतरा
ऑटो
जितनी चलेगी कार, उतना ही देंगे इंश्योरेंस, जानिए PAYD प्लान का पूरा गणित
जितनी चलेगी कार, उतना ही देंगे इंश्योरेंस, जानिए PAYD प्लान का पूरा गणित
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News : Patna Junction पर सरेआम अपहरण और हत्या!
Special Task S2: Amritsar से Kandhar तक..IC-814 हाईजैक की खौफनाक दास्तान Jagwinder Patial के साथ
Iran US War Update: खत्म हुआ मातम..अब ईरान US पर दागेगा एटम बम? | America | IRGC | Khamenei
Hormuz Strait Deadlock: Qatar-Saudi Arabia के जहाजों पर हमले के बाद भड़के Trump | US - Iran War
Tata Sierra EV AWD drive review: BE6 से बेहतर? #tata #tatasierraev #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान-अमेरिका जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान, 'वे अपने वादे को तोड़ते हैं, हमें ट्रंप को...'
ईरान-अमेरिका जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान, 'वे अपने वादे को तोड़ते हैं, हमें ट्रंप को...'
महाराष्ट्र
'आमिर खान ने 3 शादी कीं, तो तुम चार कर लो...', वारिस पठान का मंत्री नितेश राणे पर तंज!
'आमिर खान ने 3 शादी कीं, तो तुम चार कर लो...', वारिस पठान का मंत्री नितेश राणे पर तंज!
विश्व
मौत से पहले ट्रंप को लिंडसे ने गिनाए 3 काम, रूस का लिया नाम, फोन पर कहा- 'मैं अभी नहीं मर सकता, मुझे...'
मौत से पहले ट्रंप को लिंडसे ने गिनाए 3 काम, रूस का लिया नाम, फोन पर कहा- 'मैं अभी नहीं मर सकता, मुझे...'
क्रिकेट
इंग्लैंड के खिलाफ 'फ्लॉप' होने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने यहां कर लिया डेब्यू, तस्वीरें आई सामने
इंग्लैंड के खिलाफ 'फ्लॉप' होने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने यहां कर लिया डेब्यू, तस्वीरें आई सामने
इंडिया
Aaj Ka Mausam: यूपी के 65 जिलों में बारिश, दिल्ली-बिहार से लेकर हरियाणा तक जानें मौसम विभाग की भविष्यवाणी
यूपी के 65 जिलों में बारिश, दिल्ली-बिहार से लेकर हरियाणा तक जानें मौसम विभाग की भविष्यवाणी
एग्रीकल्चर
कश्मीर ही नहीं आपके खेत में भी हो सकती है केसर की खेती, जान लीजिए तरीका
कश्मीर ही नहीं आपके खेत में भी हो सकती है केसर की खेती, जान लीजिए तरीका
ट्रेंडिंग
Video: डिलीवरी बॉय को कहा NO तो घर में घुस की शर्मनाक हरकत, रोते हुए लड़की का वीडियो वायरल
डिलीवरी बॉय को कहा NO तो घर में घुस की शर्मनाक हरकत, रोते हुए लड़की का वीडियो वायरल
ऑटो
सरकार ने माना कि 5% तक घट सकता है माइलेज, लेकिन E20 फ्यूल के ये फायदे भी गिनाए
सरकार ने माना कि 5% तक घट सकता है माइलेज, लेकिन E20 फ्यूल के ये फायदे भी गिनाए
ENT LIVE
Lock Upp Season 2 में Ram Kapoor का भावुक खुलासा
Lock Upp Season 2 में Ram Kapoor का भावुक खुलासा
ENT LIVE
Ram Kapoor ने शेयर किया सालों पुराना दर्द
Ram Kapoor ने शेयर किया सालों पुराना दर्द
ENT LIVE
Ram Kapoor ने सुनाया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा
Ram Kapoor ने सुनाया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा
ENT LIVE
Rajpal Yadav की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा
Rajpal Yadav की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा
ENT LIVE
Rajpal Yadav को कोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल
Rajpal Yadav को कोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल
Embed widget