हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोनए साल पर खरीदना चाहते हैं सस्ती कार? ये ऑप्शन्स आपके लिए रहेंगे बेस्ट, कीमत 3.7 लाख से शुरू

नए साल पर खरीदना चाहते हैं सस्ती कार? ये ऑप्शन्स आपके लिए रहेंगे बेस्ट, कीमत 3.7 लाख से शुरू

Affordable Mileage Cars: अगर आप नए साल के मौके पर कम बजट में किसी बेस्ट माइलेज कार की तलाश में हैं तो आपके लिए मार्केट में कई ऑप्शन्स मौजूद है. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 30 Dec 2025 03:41 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते लोग अब केवल स्टाइल और फीचर्स नहीं, बल्कि माइलेज को अहम मानने लगे हैं. अगर आपका बजट कम है और आप नए साल पर कोई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए मार्केट में कई बेहतरीन ऑप्शन मौजूद हैं. ये गाड़ियां शानदार फ्यूल एफिशिएंसी के साथ कम्फर्ट और मॉडर्न डिजाइन भी रखती हैं. आइए इन गाड़ियों के बारे में जानते हैं. 

Maruti Alto K10

अगर आप पहली बार कार खरीद रहे हैं और बजट सीमित है, तो Alto K10 एक शानदार चुनाव है. इसकी कीमत 3.7 लाख से शुरू होती है और यह करीब 24.8 km/l का माइलेज देती है. Alto K10 कॉम्पैक्ट साइज, कम मेंटेनेंस और आसान हैंडलिंग के कारण नए ड्राइवर्स के बीच काफी पॉपुलर है. यह ऑफिस जाने या शहर में रोजमर्रा के छोटे सफर के लिए एक भरोसेमंद और सस्ती कार है.

Maruti Suzuki Wagon R 

Maruti Wagon R भारत की सबसे भरोसेमंद और पॉपुलर फैमिली कारों में से एक है. लगभग 5 लाख की शुरुआती कीमत पर मिलने वाली यह कार 26.1 km/l का माइलेज देती है. इसकी हाई सीटिंग पोजिशन, बड़ी केबिन स्पेस और बेहतर बनाती है. Maruti Wagon R शहर के ट्रैफिक में भी बेहद आसान ड्राइविंग अनुभव देती है, इसलिए यह कई लोगों की ऑल-राउंडर पसंद बनी हुई है.

Hyundai Exter 

जो लोग स्टाइल और माइलेज दोनों चाहते हैं, उनके लिए Hyundai Exter एक शानदार ऑप्शन है. यह कार लगभग 5.7 लाख की शुरुआती कीमत में मिलती है और 19 km/l तक का माइलेज देती है. Exter अपने मॉडर्न SUV लुक, High ग्राउंड क्लियरेंस और फीचर-रिच इंटीरियर के कारण युवाओं की पसंद बन रही है. यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बजट में SUV जैसा लुक और फील चाहते हैं.

Tata Punch 

Tata Punch भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली माइक्रो SUVs में से एक है. इसका बेस मॉडल लगभग 6 लाख में आता है और यह करीब 18 km/l का माइलेज देती है. Punch अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के लिए जानी जाती है. इसमें प्रीमियम इंटीरियर, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और हाइट-एडजस्टेबल सीट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. यह छोटे परिवारों के लिए एक सुरक्षित, स्टाइलिश और भरोसेमंद SUV है.

यह भी पढ़ें:-

कैसा है Tata Sierra का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू? परफॉर्मेंस से राइड क्वालिटी तक जानिए सब 

Published at : 30 Dec 2025 03:41 PM (IST)
Tags :
Tata Punch Hyundai Exter Affordable Mileage Bikes Maruti WagonR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Battle Of Begums: बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
राजस्थान
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
साउथ सिनेमा
'द राजा साब' को-स्टार को डेट कर रहे हैं प्रभास? दिया ये खास गिफ्ट, सबके सामने खुली पोल
'द राजा साब' को-स्टार को डेट कर रहे हैं प्रभास? दिया ये खास गिफ्ट, सबके सामने खुली पोल
Advertisement

वीडियोज

Kolkata News: महिलाओं की सुरक्षा पर अमित शाह ने ममता सरकार को घेरा... | Breaking | Mamata Banerjee
Angel Chakma Case: 'DM-SP को नोटिस भेजा..हत्या की निष्पक्ष जांच होगी'- Priyank Kanoongo | Uttrakhand
Kolkata News: घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर किया जाएगा'- Amit Shah | Breaking | Mamata Banerjee
West Bengal: 'केंद्र की योजनाओं का लाभ बंगाल को नहीं मिल रहा'- Amit Shah | Breaking
Sambhal में Jama Masjid के पास कब्रिस्तान की पैमाइश शुरू, भारी पुलिस फोर्स तैनात | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Battle Of Begums: बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
राजस्थान
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
साउथ सिनेमा
'द राजा साब' को-स्टार को डेट कर रहे हैं प्रभास? दिया ये खास गिफ्ट, सबके सामने खुली पोल
'द राजा साब' को-स्टार को डेट कर रहे हैं प्रभास? दिया ये खास गिफ्ट, सबके सामने खुली पोल
क्रिकेट
खालिदा जिया के निधन के बाद BPL मैच हुए रद्द, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जताया शोक
खालिदा जिया के निधन के बाद BPL मैच हुए रद्द, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जताया शोक
यूटिलिटी
होटल के कमरे में घुसने से पहले ऐसे चेक करें हिडन कैमरा, कहीं बन न जाए आपके खूबसूरत पलों की फिल्म
होटल के कमरे में घुसने से पहले ऐसे चेक करें हिडन कैमरा, कहीं बन न जाए आपके खूबसूरत पलों की फिल्म
ट्रेंडिंग
वर्दी में हूं, तेरे मुंह में... मेरठ में जाम में फंसे शख्स को महिला दरोगा ने कहे अपशब्द; वीडियो वायरल
वर्दी में हूं, तेरे मुंह में... मेरठ में जाम में फंसे शख्स को महिला दरोगा ने कहे अपशब्द; वीडियो वायरल
नौकरी
इंडियन ऑयल में निकली भर्ती, एक लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; ऐसे होगा सेलेक्शन
इंडियन ऑयल में निकली भर्ती, एक लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; ऐसे होगा सेलेक्शन
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget